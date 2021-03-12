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Иностранная компания хотела "нагреть руки" на ремонте автодороги госзначения на Харьковщине, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Иностранная компания хотела

СБУ совместно с областной Службой автомобильных дорог в Харьковской области предотвратила убытки государственного бюджета более чем на 1 млрд грн. Махинацию планировал менеджмент иностранной компании при выполнении дорожных работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Речь идет о тендере на проведение ремонта одной из автодорог государственного значения в Харьковской области. Финансирование работ должны обеспечивать из государственного бюджета Украины, а их ожидаемая стоимость составляла более 1,3 млрд грн.

При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что менеджмент иностранной коммерческой структуры, которая принимала участие в торгах, предоставил поддельную документацию. Благодаря недостоверно поданному предложению компания имела все шансы стать победителем тендера.

"Установлено, что асфальтобетонного завода, который указан в документации, вообще не существует, по его "адресу" находится пустырь. Также в предложении иностранной компании выявлены другие существенные несоответствия требованиям тендерной документации. По заключению экспертов, выполнение работ недоброкачественным подрядчиком могло привести к хищению десятков миллионов бюджетных средств", - подчеркивают в СБУ.

Благодаря своевременному информированию СБУ руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании из-за нарушения законодательства. 

Иностранная компания хотела нагреть руки на ремонте автодороги госзначения на Харьковщине, - СБУ 01
Иностранная компания хотела нагреть руки на ремонте автодороги госзначения на Харьковщине, - СБУ 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Какой страны эта иностранная компания?
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12.03.2021 12:37
+3
Аж от души отлегло.
"Нагреть руки" на махинациях со "строительством дорог" могут только отечественные компании.
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12.03.2021 12:43
+3
ах уж это иностранцы. Нужно отдать все "своим"
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12.03.2021 13:05
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красавцы.... аплодирую стоя....
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12.03.2021 12:37 Ответить
Это все ******-государство греет руки чиновников,наживаясь на иностранных компаниях...
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12.03.2021 13:42 Ответить
Какой страны эта иностранная компания?
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12.03.2021 12:37 Ответить
скоріш за все свої доморощені, лише так закрутили.
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12.03.2021 13:13 Ответить
іноземці хотіли побудувати чудову довговічну дорогу за невеликі гроші, а ефесбеу цьому перешкодило?! Иностранная компания хотела "нагреть руки" на ремонте автодороги госзначения на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5887
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12.03.2021 12:37 Ответить
Аж от души отлегло.
"Нагреть руки" на махинациях со "строительством дорог" могут только отечественные компании.
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12.03.2021 12:43 Ответить
турки зеленского. 100%
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12.03.2021 12:47 Ответить
Азербайджанцы . Они хорошо делают дороги .
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12.03.2021 13:01 Ответить
Кацапи?
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12.03.2021 12:47 Ответить
украинские офшорники подсуетились, решили еще "наварить монету" ,создав в какой то стране "велике дорожне крадівництво" в Украине
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12.03.2021 12:49 Ответить
ах уж это иностранцы. Нужно отдать все "своим"
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12.03.2021 13:05 Ответить
и какая ж иностранная компания в пограничной Харьковской области шо-то строить собиралась?
Мабуть,пуэрториканская...
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12.03.2021 13:13 Ответить
Зимбабва ближе
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12.03.2021 14:41 Ответить
Автодорожники от СБУ не объяснят в чем смысл стационарных асфальтобетонных заводов, когда локация строительства дорог постоянно в движении?)))
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12.03.2021 13:28 Ответить
Монополию на ремонт дорог, а также асфальтовый завод принадлежал Кернесу. Теперь все это принадлежит пасенку. Каждый год выделялось 2.7 млрд грн на ремонт окружной дороги, которой сейчас нет вообще. А в этом году снова делают дорогу Пятихатки - Дергачи (ее делали,10 км, в прошлом, но машины асфальтового завода Кернеса ее раздолбали). Сейчас прямо к асфальтному заводу Кернеса все снимают и делают заново. И так каждый год, а окружной нет. Делайте выводы. Все это показуха для работы СБУ и для болвана Зеленского.
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12.03.2021 13:38 Ответить
Два останні слова,це просто цімес,як кажуть одноплемінники Пре3,14здента.Воно все робить для народу,і я навіть знаю назву цього народу,й Беня один з них.
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24.03.2021 19:59 Ответить
Это все ******-государство греет руки чиновников,наживаясь на иностранных компаниях...
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12.03.2021 13:41 Ответить
СБУ не желает вакцинировать людей по домам? То они контрабандой сигарет заняты, теперь дорогами обеспокоены.
При чем тут безопасность страны, кто скажет? Террористы бегают с оружием на 10% Украины, а они черт знает чем заняты! Іноземна компанія хотіла "нагріти руки" на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8704
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12.03.2021 13:42 Ответить
Знаю з свого досвіду. Чиновники видумують умови тендеру такі, щоб виграли тільки їхні фірми, а іноземні (особливо чесні новачки) не можуть виконати всіх умов тендеру. Якби іноземці виграли б тендер, вони швидко побудували б ******** асфальтний завод і якісно зробили б роботу (не вигравши тендер, будувати завод немає сенсу). Іноземці просто не хотіли платити відкати українським супер злодіям, а СБУшники дебіли.
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12.03.2021 13:53 Ответить
Российская компания-єто иностранная компания?
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12.03.2021 14:10 Ответить
А как же адинарот, конечно же нет
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12.03.2021 14:44 Ответить
 
 