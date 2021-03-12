Иностранная компания хотела "нагреть руки" на ремонте автодороги госзначения на Харьковщине, - СБУ

СБУ совместно с областной Службой автомобильных дорог в Харьковской области предотвратила убытки государственного бюджета более чем на 1 млрд грн. Махинацию планировал менеджмент иностранной компании при выполнении дорожных работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Речь идет о тендере на проведение ремонта одной из автодорог государственного значения в Харьковской области. Финансирование работ должны обеспечивать из государственного бюджета Украины, а их ожидаемая стоимость составляла более 1,3 млрд грн.

При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что менеджмент иностранной коммерческой структуры, которая принимала участие в торгах, предоставил поддельную документацию. Благодаря недостоверно поданному предложению компания имела все шансы стать победителем тендера.

"Установлено, что асфальтобетонного завода, который указан в документации, вообще не существует, по его "адресу" находится пустырь. Также в предложении иностранной компании выявлены другие существенные несоответствия требованиям тендерной документации. По заключению экспертов, выполнение работ недоброкачественным подрядчиком могло привести к хищению десятков миллионов бюджетных средств", - подчеркивают в СБУ.

Благодаря своевременному информированию СБУ руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании из-за нарушения законодательства.



