РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7418 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбщество Коронавирус и карантин
1 601 2
карантин (16725) Киев (24542) Кличко (4517) школа (2890) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Две школы в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19, еще 460 классов в 182 школах перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Две школы в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19, еще 460 классов в 182 школах перевели на дистанционное обучение, - Кличко

В Киеве закрыли на карантин две школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Из-за роста заболеваемости коронавирусом, мы были вынуждены полностью закрыть на карантин две школы в столице", - сказал Кличко.

Он также отметил, что на дистанционном обучении на сегодняшний день находятся 460 классов в 182 школах города.

"Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 576. Также болеют 352 педагога. В 72 детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 92 группы. Наполненность детей в садиках - почти 50 %", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 23 человека, выздоровели - 428, выявили 896 новых случаев, - Кличко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всі школи треба закривати: діти поширюють вірус дуже швидко
показать весь комментарий
12.03.2021 12:52 Ответить
Школы возможно и надо закрывать, скоро каникулы можно обьединить это мероприятие с каникулами. Но вот про то, что дети являются суперпереносчиками -это антинаучный бред. Гриппа да, аденовирусной инфекции тем более, но не Ковида. Мессежд про "детей-убийц" неоднократно озвучивала мега эксперт от Богатыревой - Ольга Голубовская, но там клейма негде ставить.
показать весь комментарий
12.03.2021 12:56 Ответить
 
 