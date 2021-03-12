Две школы в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19, еще 460 классов в 182 школах перевели на дистанционное обучение, - Кличко

В Киеве закрыли на карантин две школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Из-за роста заболеваемости коронавирусом, мы были вынуждены полностью закрыть на карантин две школы в столице", - сказал Кличко.

Он также отметил, что на дистанционном обучении на сегодняшний день находятся 460 классов в 182 школах города.

"Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 576. Также болеют 352 педагога. В 72 детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 92 группы. Наполненность детей в садиках - почти 50 %", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 23 человека, выздоровели - 428, выявили 896 новых случаев, - Кличко