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КГГА о запрете работы транспорта в случае локдауна в Киеве: решение будем принимать исходя из ситуации

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

КГГА о запрете работы транспорта в случае локдауна в Киеве: решение будем принимать исходя из ситуации

В КГГА заявили, что пока не знают, будут ли запрещать работу общественного транспорта в случае попадания столицы в "красную" зону карантина и введении в Киеве локдауна.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Киев находился в ситуациях, когда в период локдауна в городе как работал, так и не работал общественный транспорт.

"Такие решения будут приниматься в будущем, скорее всего, исходя из ситуации текущей, которая будет на тот момент в городе. Независимо от количества больных", - заявил Поворозник.

Он отметил, что решение о запрете работы общественного транспорта в случае введения в столице локдауна будет приниматься отдельно.

"Причем будем очень серьезно думать, как обеспечить работу города в режиме локдауна. Если вспомните апрель-май, то работа транспорта в спецрежиме не очень соответствовала потребностям города", - сказал Поворзник.

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Ніде в світі на закривали метро, навіть і Китаї та Італії минулого року.
Тільки влада ЗЕбілів таке придумала.
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12.03.2021 12:55 Ответить
КГГА о запрете работы транспорта в случае локдауна в Киеве: решение будем принимать исходя из ситуации

Правильно. Пусть Стёпа (он в Индии уже всех знает) выпишет в Киев велорикш. Привязать каждому кассовый аппарат на спину, и пусть гасают.
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12.03.2021 12:56 Ответить
Да-да. Судя по короновирусным заметкам сегодня, их количеству, осталось только шутить.
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12.03.2021 12:58 Ответить
Судячі з усього колаборанти закриють все, тоді коли їх будуть зносить за вагнергейт. Тому мерзота і вкидає в медія черговий шмат зеленого лайна типу про зупинку транспотру про контроль медіа... Не втечете... як казав Т.Г. Шевченко.
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12.03.2021 13:12 Ответить
ребята не шутите с транспортом больше
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12.03.2021 15:34 Ответить
ребята не шутите с транспортом больше
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12.03.2021 16:03 Ответить
 
 