КГГА о запрете работы транспорта в случае локдауна в Киеве: решение будем принимать исходя из ситуации
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В КГГА заявили, что пока не знают, будут ли запрещать работу общественного транспорта в случае попадания столицы в "красную" зону карантина и введении в Киеве локдауна.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Киев находился в ситуациях, когда в период локдауна в городе как работал, так и не работал общественный транспорт.
"Такие решения будут приниматься в будущем, скорее всего, исходя из ситуации текущей, которая будет на тот момент в городе. Независимо от количества больных", - заявил Поворозник.
Он отметил, что решение о запрете работы общественного транспорта в случае введения в столице локдауна будет приниматься отдельно.
"Причем будем очень серьезно думать, как обеспечить работу города в режиме локдауна. Если вспомните апрель-май, то работа транспорта в спецрежиме не очень соответствовала потребностям города", - сказал Поворзник.
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Тільки влада ЗЕбілів таке придумала.
Правильно. Пусть Стёпа (он в Индии уже всех знает) выпишет в Киев велорикш. Привязать каждому кассовый аппарат на спину, и пусть гасают.