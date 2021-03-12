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Проверка в феврале обнаружила в киевском доме престарелых, где произошел пожар, 42 нарушения, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Проверка в феврале обнаружила в киевском доме престарелых, где произошел пожар, 42 нарушения, - КГГА

В доме престарелых "Серебряный век" в Подольском районе, где произошел пожар, проводилась внеплановая проверка с 4 по 17 февраля, тогда были выявлены 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА .

"В заведении проводилась внеплановая проверка с 4 до 17 февраля. Тогда было выявлено 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины, относительно которых составлен соответствующий акт. Владельцу дано срок на устранение нарушений", - говорится в сообщении.

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ООО "Серебряный век. Элит" зарегистрировано в Дарницком районе Киева. Районная администрация неоднократно обращалась в заведение с просьбой внести данные в реестр поставщиков социальных услуг. Однако субъект осуществления деятельности на это никак не отреагировал. Отмечается, что ответственность за невнесение данных в реестр не предусмотрена.

Как сообщалось, в ночь на пятницу спасатели ликвидировали пожар на крыше дома престарелых в Подольском районе Киева, эвакуированы 80 человек - 65 пожилых людей и 15 человек персонала. Пострадавших нет.
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почему мусора не устранили нарушения ?
или их престарелые должны устранять ?
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12.03.2021 12:57 Ответить
Какие мусора? Нарушения устраняет администрация ООО. А не устранили, т.к. "за не устранение" им ничего не будет.
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12.03.2021 13:42 Ответить
как всегда и везде замылили глаза деньгами и все...
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12.03.2021 13:07 Ответить
По идее должны были закрыть до устранения нарушений...
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12.03.2021 18:28 Ответить
 
 