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Новости Политика Украины
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зарплата (2301) врачи (1451) медсестра (43) Степанов Максим (2060)

Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством здравоохранения, минимальная заработная плата врача должна составлять 23 тысячи гривен, а среднего медицинского персонала - 17 тысяч гривен.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время встречи с персоналом КНП "Новояворовская районная больница им. Ю.Липы" на Львовщине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Нет ни одного аргумента, который бы заставил меня прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 тысячи гривен, среднего медицинского персонала - 17 тысяч гривен, младшего - 12 тысячи гривен. Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно быстрее", - заверил Степанов.

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Он подчеркнул, что приоритетом для Минздрава является не реформирование системы здравоохранения, а построение новой качественной медицины, и ключевым здесь является взаимодействие с медицинскими работниками.
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Топ комментарии
+9
Ага, а зарплата учителя должна быть $4000. Брехло ты зеленое.
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12.03.2021 13:04
+7
ключевое и манящее слово - должна.
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12.03.2021 13:06
+7
в основном все врачи, кроме пары-тройки именно врачей, с которыми мне довелось столкнутся, должны еще доплачивать за то, что они могут "бесплатно" нас лечить.
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12.03.2021 13:06
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за какие шиши?
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12.03.2021 13:03 Ответить
Ну... если степашка перестанет воровать... Да только этого не будет никогда. Денег нет - клоуны деньги украли.
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12.03.2021 13:05 Ответить
Ага, ага! Вони б ще навчились працювати на такі гроші!
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12.03.2021 15:16 Ответить
Ага, а зарплата учителя должна быть $4000. Брехло ты зеленое.
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12.03.2021 13:04 Ответить
Мегабарыга Степанов , почему вакцину закупаешь в три раза дороже номинала ? Зебанарий Каломоя враги народа
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12.03.2021 13:14 Ответить
спросите гройсмана...в его кабинете реально проработали этот вопрос с зарплатами, доплатами, пенсиями и субсидиями по стране...всё сбалансировано и взамно связано...
а не должно с потолка 23, 17 тысяч или 4 тысячи
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12.03.2021 13:15 Ответить
Верно. Она должна быть(зарплата). Но ее НЕТ, а есть "получка", по принципу " тому дам, а тобі не дам". Поэтому одним все, а другим (более 90%) "облизня".
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12.03.2021 16:32 Ответить
ключевое и манящее слово - должна.
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12.03.2021 13:06 Ответить
А клоун казав: "Я нікаму нечаво не должен. Кроме мамє Рімє і папє-профессору"
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12.03.2021 13:18 Ответить
Нуа, это осел оманский ничего не должен. А зарплата - должна. Она об этом знает, что должна? Степашка ей рассказал?
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12.03.2021 13:19 Ответить
Если снизить неэффективным чиновникам зарплаты в два раза и сократить их количество хотя б на процентов тридцать, то можно и поднять врачам))
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12.03.2021 13:06 Ответить
Я не стану спорить, не владею цифрами. Но! Буквально вчера я заглянул на мариупольский сайт "Работа в Мариуполе". Результат: приблизительно процентов 80, не менее объяв- требуются охранники. Я и обалдел- они требуются совершенно везде! Они нужны в самые разные конторы и конторки. Не много они там получают, но- их огромное количество! Не знаю- почему.
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12.03.2021 13:11 Ответить
люблин не принял?
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12.03.2021 13:18 Ответить
Нет. Ещё надо бабло заработать, как минимум два контракта.
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12.03.2021 13:21 Ответить
В Киеве такая же лабуда-охранники, грузчики и кассиры с уборщицами.
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12.03.2021 13:30 Ответить
Возможно в "титушки" рекрутируют или (чем черт не шутит) - в "попучленцы".
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12.03.2021 17:04 Ответить
в основном все врачи, кроме пары-тройки именно врачей, с которыми мне довелось столкнутся, должны еще доплачивать за то, что они могут "бесплатно" нас лечить.
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12.03.2021 13:06 Ответить
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців
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12.03.2021 13:07 Ответить
Посмотрела ,это кошмар ! Выбрали «слуг»мразей , супер жлобье , шут «янелох» преступник
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12.03.2021 13:28 Ответить
Авжеж, авжеж, "запарєбріку!

Нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield). Об этом он сообщил в Facebook.
До этого лидер «ЕС», экс-президент Петр Порошенко назвал эту вакцину «г*вном».
«Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации», - написал Гончаренко.
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12.03.2021 14:26 Ответить
опять станок на полную мощь? Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9430
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12.03.2021 13:07 Ответить
Многие умрут при такой зарплате врача . Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3996
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12.03.2021 13:08 Ответить
С нашей своеобразной экономикой, здесь тогда буханка хлеба будет 200 гривен стоить. Прямо на следующий день. Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7846
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12.03.2021 13:09 Ответить
а он сам за такие гроши пойдёт, даже санитаром работать?
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12.03.2021 13:09 Ответить
Под конец срока могут и повысить, чтобы голоса набрать.
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12.03.2021 13:10 Ответить
хоть 1000 раз скажи -Халва ..во рту слаще не станет ..
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12.03.2021 13:10 Ответить
Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов

Они бы ещё так лечили. Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 1479
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12.03.2021 13:11 Ответить
Сдается мне, что єтот фраерок п...здит!
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12.03.2021 13:13 Ответить
"Мульку гонит".
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12.03.2021 17:05 Ответить
тогда в преподавателей ,обучающих "врвчей" от слова "врачевать" должна быть в разы больше,а в технического персонала учебных заведений, на уровне среднего медицинского персонала,,,
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12.03.2021 13:13 Ответить
Згідно Стєпашкиного прейскуранта , робота лікаря в Україні ,цінується більш ніж в чотири рази менше ніж вчителя . Навіть до 1 тис доларів не дотягує . Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 5775 .
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12.03.2021 13:14 Ответить
Саме цю вимогу юлька-вароффка і ставила обов"язковою умовою для підтримки вашого бюджету на цей рік. Зелений борцун-благодєтєль.
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12.03.2021 13:14 Ответить
- Может ли в Армении быть коммунизм?
- Нет, потому что за горами....
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12.03.2021 13:19 Ответить
...високими.
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12.03.2021 13:32 Ответить
І керувати країною мають розумні люди, а не трупа мандрівних клоунів.
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12.03.2021 13:22 Ответить
Nu uzh net, po ljubomu v uchilki nado idti, taki 4000 baksikov v razi bolsjhe tovo chto eto chodo glagolit.
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12.03.2021 13:23 Ответить
У степашки осложнения в мозжечке от ковида
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12.03.2021 13:23 Ответить
Тяжкий спадок від Рената
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12.03.2021 13:33 Ответить
Щас! А судьи с прокурорами тогда чем харчеваться будут? Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7468
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12.03.2021 13:23 Ответить
а кто же столько налогов на такую зарплату медсестрам должен заплатить?
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12.03.2021 13:27 Ответить
на прошлой недели опубликовали зарплаты главврачей районных больниц черновицкой области-так там суммы в месяц доходят до 90 тысяч- а у врачей 6-8 соотвественно-
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12.03.2021 13:28 Ответить
"Начальство очки гребе, а ми синці лопатою вигребаємо." (с)
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12.03.2021 15:03 Ответить
Никто и не спорит, только вот и ты за свои "подвиги" должен в тюрьме сидеть.
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12.03.2021 13:29 Ответить
...біля параші.
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12.03.2021 13:31 Ответить
Уууууууууууу.... І пика Стєпашкі варенею намазана.
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12.03.2021 13:31 Ответить
Интересно, кого больше не хватает: врачей или медсестер?
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12.03.2021 13:37 Ответить
должна быть!....а вот у госчиновников и судей по 300 000 грн НЕ должна быть...и шо???
кому супчик жидковат....а кому-то это за национальность или образ жизни ))))
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12.03.2021 13:39 Ответить
С ТАКИМИ ЦЕНАМИ НА ВСЕ КАК СЕЙЧАС - ЗАРПЛАТЫ ТАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВСЕХ
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12.03.2021 13:41 Ответить
Вот как они хотят поднять з/платы врачей, наслаждайтесь:
До конца года в Украине должен заработать механизм сооплаты за медицинские услуги. Он предполагает внесение пациентом доплаты, если тот хочет получить помощь не от обычного, а от хорошего врача.
Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий.(с)
Эта мерзота, которая Радуцкий, уже совсем охренел, похоже.
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12.03.2021 13:48 Ответить
Ха-ха. Вам обычного врача или хорошего?) Шо на базаре...
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12.03.2021 15:04 Ответить
Бла-бла-бла - это все ,а Степанову , крадуцкому , зеленскому -миллиардные откаты
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12.03.2021 13:52 Ответить
Степок, тобі ще пів бюджету підкинуть? Не всерешся пилять?
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12.03.2021 13:57 Ответить
Хоч 10 000 доларів, одне маленьке запитання хто заробить ці кошти, коли борг країни 90 млрд доларів, коли нацполіція і нацгвардія не заробляють ні копійки, коли РФ нав'язала нам війну, яка теж для економіки не є добро. Отже, де ті розумні кроки влади, що дадуть змогу для економічного розвитку?
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12.03.2021 14:01 Ответить
Авакян этого не переживет!
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12.03.2021 14:02 Ответить
должна.. но все ушло на распилы и откаты по большому крадивнитству и закупки вакцин у Боготыревой со 100% наваром, поэтому з\п 5 тыщ для мед сестер и 7 врачам
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12.03.2021 14:12 Ответить
Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7488
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12.03.2021 14:28 Ответить
Навязанная тема про ковид на которую можно все свалиаать и врачи. Остальное для коронобесов не существует , об остальном говорить некогда. Жизни ковидные надо спасать
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12.03.2021 14:29 Ответить
Нам в больнице доплаты медперсоналу не дают, хотя с нсзу поступают деньги на счет больницы...
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12.03.2021 15:10 Ответить
говорить и делать - две большие разницы
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12.03.2021 15:18 Ответить
В першу чергу зарплату треба заробити ,якщо хороший спеціаліст можливо і має право на високу зарплату ,а якщо мало користі і знань за що платити .Ось суддям зробили захмарні зарплати і що професіоналізм виріс ? навпаки суди стали найкорумпованішими .
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12.03.2021 15:39 Ответить
Вообще-то должен быть х. по колено, но увы или к счастью для иной стати.
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12.03.2021 17:08 Ответить
От пустомеля, йому щось пообіцяти як дурному з горба зїйти,от немає що йому більше говорити от і несе усяку ахінею, головне знає що таке небуде, але говорить, совість є друже чи ні?
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12.03.2021 19:18 Ответить
 
 