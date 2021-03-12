Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов
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Согласно законопроекту, подготовленному Министерством здравоохранения, минимальная заработная плата врача должна составлять 23 тысячи гривен, а среднего медицинского персонала - 17 тысяч гривен.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время встречи с персоналом КНП "Новояворовская районная больница им. Ю.Липы" на Львовщине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Нет ни одного аргумента, который бы заставил меня прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 тысячи гривен, среднего медицинского персонала - 17 тысяч гривен, младшего - 12 тысячи гривен. Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно быстрее", - заверил Степанов.
Он подчеркнул, что приоритетом для Минздрава является не реформирование системы здравоохранения, а построение новой качественной медицины, и ключевым здесь является взаимодействие с медицинскими работниками.
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а не должно с потолка 23, 17 тысяч или 4 тысячи
Нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield). Об этом он сообщил в Facebook.
До этого лидер «ЕС», экс-президент Петр Порошенко назвал эту вакцину «г*вном».
«Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации», - написал Гончаренко.
Они бы ещё так лечили.
- Нет, потому что за горами....
кому супчик жидковат....а кому-то это за национальность или образ жизни ))))
До конца года в Украине должен заработать механизм сооплаты за медицинские услуги. Он предполагает внесение пациентом доплаты, если тот хочет получить помощь не от обычного, а от хорошего врача.
Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий.(с)
Эта мерзота, которая Радуцкий, уже совсем охренел, похоже.