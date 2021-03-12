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Кулеба поблагодарил Румынию за профессиональные действия при спасении украинских моряков с затонувшего судна Volgo-Balt 179

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Кулеба поблагодарил Румынию за профессиональные действия при спасении украинских моряков с затонувшего судна Volgo-Balt 179

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Румынии за спасение украинских моряков с судна Volgo-Balt 179, которое затонуло в Черном море 11 марта.

Слова благодарности Кулеба разместил в Твиттере, пишет Цензор.НЕТ

"Я благодарен Румынии, государственной судоходной администрации и министерству обороны за профессиональные действия и спасение украинских моряков с судна Volgo-Balt 179. В крайне сложных погодных условиях спасено 10 жизней, им помогают румынские медики. Поиски продолжаются", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна украинские моряки прибыли в порт Констанцы и проходят медосмотр, - МИД

Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.

Читайте также: ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, пострадавшей в результате крушения судна в Черном море

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
В ноябре 2013-го, на одном из ресурсов, после гибели такого же корыта, в том же Черном море, я написал пространный коммент, о том как это корыто проходило проверку Регистра в Мариуполе. Я стрелял в 10-ку ибо был посвящен во все детали. После получения документов корыто затонуло, со всем экипажем почти, у Крыма.

Так я вот о чем: меня нашел ни кто-то, а Сам Савик Шустер! Мне было предложено выступить на Свободе Слова!!! Я- отказался. Предложили выступить по Скайпу, с закрашиванием моего лица и искажением звука голоса. Я- отказался. Мотивировал тем, что я ещё хочу немного пожить. Его сотрудник очень даже сожалел! А я- нет. Ибо- до сих пор живой. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 1476 Как офис Савика меня нашел- понятия не имею.
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12.03.2021 13:34
+2
к сожалению этим гнилым корытам регистр продлевают а люди идут на них работать те кого на нормальные суда не берут
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12.03.2021 13:22
+2
По ЦН и нашел, думаешь там службы не подвязаны?
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12.03.2021 13:55
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к сожалению этим гнилым корытам регистр продлевают а люди идут на них работать те кого на нормальные суда не берут
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12.03.2021 13:22 Ответить
давно пора привлекать к ответственности тех кто им продлил документы
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12.03.2021 13:24 Ответить
В ноябре 2013-го, на одном из ресурсов, после гибели такого же корыта, в том же Черном море, я написал пространный коммент, о том как это корыто проходило проверку Регистра в Мариуполе. Я стрелял в 10-ку ибо был посвящен во все детали. После получения документов корыто затонуло, со всем экипажем почти, у Крыма.

Так я вот о чем: меня нашел ни кто-то, а Сам Савик Шустер! Мне было предложено выступить на Свободе Слова!!! Я- отказался. Предложили выступить по Скайпу, с закрашиванием моего лица и искажением звука голоса. Я- отказался. Мотивировал тем, что я ещё хочу немного пожить. Его сотрудник очень даже сожалел! А я- нет. Ибо- до сих пор живой. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 1476 Как офис Савика меня нашел- понятия не имею.
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12.03.2021 13:34 Ответить
По ЦН и нашел, думаешь там службы не подвязаны?
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12.03.2021 13:55 Ответить
У нас тут был крутой парнишка, дослужился до начальника УБОЗа в Черновцах, потом пошел в Тернополь, братву громил аж гай шумел, а потом попал зам начальника порта в Марик, еле ноги унес. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 3945
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12.03.2021 13:58 Ответить
О,как! Верю, охотно. Потому я и отказался сразу, от заманчивого предложения стать телезвездой.
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12.03.2021 14:00 Ответить
Так я на Цензоре появился в 2015-м только, в январе, то есть- более чем через год. При этом, друже- мне позвонили на мобильный!!!
Ладно, хрен с ними. Ты- как? Давно не встречались. Ты миновал эту болячку благополучно, надеюсь.
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12.03.2021 13:59 Ответить
Да пропетлял как то, только нюх терял на три дня, ни кашля, ни температуры, через 8 дней сделал флюр, все чисто, хрен теперь брошу курить. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 8287
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12.03.2021 14:01 Ответить
Отак от, да?! Ну и Слава Богу. Я тоже курить решил не бросать пока, даже дозу не уменьшать. Но, после того как ты тут отписался, о болячке, я стал тщательно следить за своей способностью различать запахи. Пока- всё ничего.
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12.03.2021 14:03 Ответить
Та не, там резко пропадает, чеснок от лимона не унюхаешь.
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12.03.2021 14:05 Ответить
Ага! Понял, благодарю.
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12.03.2021 14:06 Ответить
де та Волга? у кого купили корито, у росіян?
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12.03.2021 13:39 Ответить
ага! ясно.
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12.03.2021 14:27 Ответить
 
 