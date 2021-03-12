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ВСК (440) Укрзализныця (2635) Омелян (712)

ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах на Укрзализныце, - Омелян

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах на Укрзализныце, - Омелян

Члены Наблюдательного совета Укрзализныци получают сотни тысяч гривен зарплаты, несмотря на то, что фактически довели компанию до банкротства.

 Именно поэтому Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки финансового состояния УЗ, должна заслушать правоохранительные органы, которые долго расследовали коррупционные схемы в УЗ. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня было общение с регионами, было много представителей ОТГ и областей. УЗ обращается к ним с просьбой компенсировать стоимость пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. И каждая ОТГ вытягивает деньги - кто-то 100 тыс. из своего бюджета, кто-то 200 тыс. гривен. Для них это большие деньги! И все эти руководители ОТГ мне говорят: "Владимир, а как мы такое можем делать, когда знаем, что пока мы вынимаем последние копейки, члены Наблюдательного совета УЗ получают зарплаты в несколько сот тысяч гривен каждый? Причем довели компанию практически до банкротства", - рассказал Омелян.

Именно поэтому, подчеркнул бывший министр, Временная следственная комиссия, созданная парламентом, должна заслушать все позиции, а также пригласить правоохранительные органы, которые давно занимаются УЗ, и услышать от них всю правду о тех коррупционных схемах, о которых уже говорят все, на многие миллиарды гривен .

По его убеждению, сейчас Наблюдательный совет пытается избежать ответственности, ведь его члены как никто причастны к финансовому кризису последних лет.

"ВСК должна рассматривать период 2017-2020 годов. Новое правление (с председателем Владимиром Жмаком, - Ред.) приступило к своим обязанностям фактически только во второй половине 2020 года. А вот Наблюдательный совет работает уже несколько лет подряд, и у многих из его членов летом этого года заканчивается контракт. Поэтому неудивительно, что Наблюдательный совет пытается запятнать репутацию других, чтобы выглядеть белым", - уверен Омелян.

Как известно, Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать финансовые проблемы на УЗ, которые возникли в течение трех последних лет, с 2017 по 2020 год. ВСК уже провела заседание: на него пригласили только членов Наблюдательного совета и министра инфраструктуры. А по результатам заседания ВСК обратилась к Кабмину и Наблюдательному совету для оценки деятельности именно последнего руководителя - хотя он приступил к своим обязанностям только полгода назад.

Между тем выяснилось, что зарплаты членов Наблюдательного совета превышали законный уровень более чем в 30 раз. Так, по данным экономиста Бориса Кушнирука, согласно закону, их зарплаты не могут быть больше чем в 22 раза выше средней ставки в отрасли. Однако член наблюдательного совета А.Аудицкас задекларировал ежемесячной доход в сумме 412,5 тыс. грн за февраль 2020 года, а С.Лещенко и А.Журавлев задекларировали за февраль 2021 по 332 тыс. грн. таким образом, у Аудицкаса превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым - 29,4 раза. Теперь члены наблюдательного совета должны вернуть неправомерно полученные средства в бюджет.
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Топ комментарии
+8
Блін, Лєщ за надзор, тобто нєчєгонєдєланії, отримує 330 тисяч гривень на місяць.
Можна я замість нього попрацюю ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах на Укрзализныце, - Омелян - Цензор.НЕТ 5762
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12.03.2021 13:22
+6
"Я вам нічєво нє должен". В.А Бубочка (Оманський).
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12.03.2021 13:26
+6
Цікаво, що з цього приводу скаже сірожа лещенко?
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12.03.2021 13:31
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Правила форума Совет форумчан
а о своих схемах они не хотят поведать ????
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12.03.2021 13:21 Ответить
Когда ты министр это называется "политическим преследованием" а когда ты уходишь с занимаемой должности то можно заявлять о махинациях.
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12.03.2021 13:27 Ответить
розслідуйте, зебіли. Нині в ваших руках всі можливості.
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12.03.2021 13:40 Ответить
Як це , алеж Порох не розслідував !!!)))
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12.03.2021 13:41 Ответить
*****?
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12.03.2021 14:03 Ответить
Блін, Лєщ за надзор, тобто нєчєгонєдєланії, отримує 330 тисяч гривень на місяць.
Можна я замість нього попрацюю ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах на Укрзализныце, - Омелян - Цензор.НЕТ 5762
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12.03.2021 13:22 Ответить
НЕ можна. Ви будете добросовісно виконувати свої обов'язки. Як їм тоді красти?
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12.03.2021 13:39 Ответить
Мамма Мия! Кого я вижу! Владимир Гиперлупович. Ну, как дела? Американские дела твои.
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12.03.2021 13:24 Ответить
з якої то пори?
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12.03.2021 13:43 Ответить
Та, с той, как там "случайно"(с) его дети на свет появлялись.
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12.03.2021 14:18 Ответить
Овощебаза . Всех к вите .
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12.03.2021 13:25 Ответить
"Я вам нічєво нє должен". В.А Бубочка (Оманський).
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12.03.2021 13:26 Ответить
Цікаво, що з цього приводу скаже сірожа лещенко?
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12.03.2021 13:31 Ответить
"Вивсёврёте!" !!!)))
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12.03.2021 13:42 Ответить
Ти що хрєнєєш!!! Сірожа , це доброчесна та порядна людина , безсрібник !!!)))
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12.03.2021 13:36 Ответить
Крысы Мавзолейные хотят прикрыть любым информационным вбросом позор Зеленского и Ермака по Вагнергейту... ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 3838Любую туфту вбрасывают...
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12.03.2021 13:41 Ответить
Яку "правду", чи не від ************** Омеляна? Там весь вищий менеджмент можна саджати, починаючи з часів Кірпи і закінчуючи зелепнями, звичайно з Омеляном до купи.
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12.03.2021 13:56 Ответить
Гройсман оставил Зелемойским по факту Казначейства Украины 25 миллиардов долларов золотовалютного резерва и 150 ярдов гривен плюсового сальдо в бюджете,но всем виноват Порошенко Омелян Турчинов Гройсман и немножко Яценюк...что оставили быдлу такое бабло ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 1049Если бы оставили что Янукович в 2014 году 107 000 гривен на счету Казначейства страны,быдло было бы довольно.. ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 1049угораю с вас болванов ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 1049
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12.03.2021 14:27 Ответить
Это, на ком клейма ставить негде, могло бы и помолчать
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12.03.2021 14:54 Ответить
Саакашвілі з друзями організував схему розкрадання бюджетних коштів на Укразалізниці?За останні шість місяців, із вересня 2020 по лютий 2021 року, український бюджет втратив 450 млн гривень.
В цьому можуть бути замішані топ-менеджери акціонерного товариства "Укразалізниця".
До того, що відбувається, може бути причетний новий директор з комерційної роботи "УЗ" Іраклій Езугбая.
ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 9088
Езугбая є одним із найближчих соратників екс-президента Грузії Саакашвілі.
Як повідомляють ЗМІ, на батьківщині Іраклій Езугбая знаходиться в розшуку.
На нього порушено кримінальну справу за розкрадання в особливо великих розмірах - 40 млн доларів.
Також до труднощів із напрямками вантажоперевезень може бути причетний і начальник "УЗ" Володимир Жмак. До слова, Жмак був першим заступником Саакашвілі, поки той очолював Одеську ОДА.
В ситуацію з "УЗ" може бути замішаний ще один представник колишньої команди Саакашвілі, перший заступник директор НАБУ Гізо Углава
Зараз в Україні істотно скорочуються обсяги вантажоперевезень. Судячи з даних Держстату, 2020 рік позначився як найпровальніший у цьому напрямку за останні 30 років.
І.Савчук
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12.03.2021 17:54 Ответить
ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах Омеляна на Укрзализныце.
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12.03.2021 19:33 Ответить
 
 