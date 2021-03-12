Оккупанты в Крыму вызывают главу регионального Меджлиса Аметова в "Центр противодействия экстремизму" и заявили о сносе его кафе

Во временно оккупированном Россией Крыму "власти" вызвали в так называемый Центр противодействия экстремизму председателя регионального Меджлиса Судака Ильвера Аметова и заявили иск о сносе его кафе в г. Судаке.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции пытались вручить повестку в Центр по противодействию экстремизму председателю Судакского регионального Меджлиса Ильверу Аметову. Подписать документ он отказался", - говорится в сообщении.

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В диалоге с мужчиной оккупанты указали на запрет Меджлиса крымскотатарского народа на территории Российской Федерации.

"Я являюсь действительным председателем регионального Меджлиса. Меня народ избрал, я от этого не отказываюсь. И если народ от меня устанет, то пускай скажет, и я откажусь", - прокомментировал активист.

Кроме этого, на данный момент "администрация" Судака подала иск о сносе кафе, которое принадлежит Ильверу Аметову много лет.

Неоднократные визиты правоохранительных органов Аметов расценивает как давление по национальному признаку.

Как сообщалось, 27 сентября 2019 года оккупанты пришли к дому председателя Судакского регионального меджлиса Аметова с обыском, в ходе которого из его домашнего музея были изъяты старинные экспонаты, имеющие культурную и историческую ценность. Против крымскотатарского активиста выдвинуты обвинения по части первой ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).