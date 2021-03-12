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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты в Крыму вызывают главу регионального Меджлиса Аметова в "Центр противодействия экстремизму" и заявили о сносе его кафе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты в Крыму вызывают главу регионального Меджлиса Аметова в

Во временно оккупированном Россией Крыму "власти" вызвали в так называемый Центр противодействия экстремизму председателя регионального Меджлиса Судака Ильвера Аметова и заявили иск о сносе его кафе в г. Судаке.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ

"Сотрудники полиции пытались вручить повестку в Центр по противодействию экстремизму председателю Судакского регионального Меджлиса Ильверу Аметову. Подписать документ он отказался", - говорится в сообщении.

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В диалоге с мужчиной оккупанты указали на запрет Меджлиса крымскотатарского народа на территории Российской Федерации.

"Я являюсь действительным председателем регионального Меджлиса. Меня народ избрал, я от этого не отказываюсь. И если народ от меня устанет, то пускай скажет, и я откажусь", - прокомментировал активист.

Кроме этого, на данный момент "администрация" Судака подала иск о сносе кафе, которое принадлежит Ильверу Аметову много лет.

Неоднократные визиты правоохранительных органов Аметов расценивает как давление по национальному признаку.

Как сообщалось, 27 сентября 2019 года оккупанты пришли к дому председателя Судакского регионального меджлиса Аметова с обыском, в ходе которого из его домашнего музея были изъяты старинные экспонаты, имеющие культурную и историческую ценность. Против крымскотатарского активиста выдвинуты обвинения по части первой ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).
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Топ комментарии
+6
Зеркальный ответ. Запретить масковский патриархат и начать выселять их на родину.
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12.03.2021 15:14
+3
татар запретили? вобще сума сошли
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12.03.2021 13:33
+1
"ХАЙТАРМА-2"
рашкованские скоты ! Окупанти в Криму викликають главу регіонального Меджлісу Аметова в "Центр протидії екстремізму" і заявили про знесення його кафе - Цензор.НЕТ 5906
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12.03.2021 14:05
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татар запретили? вобще сума сошли
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12.03.2021 13:33 Ответить
"ХАЙТАРМА-2"
рашкованские скоты ! Окупанти в Криму викликають главу регіонального Меджлісу Аметова в "Центр протидії екстремізму" і заявили про знесення його кафе - Цензор.НЕТ 5906
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12.03.2021 14:05 Ответить
обыкновенный фашизм:
сжечь село,
подавить еду бульдозером, чтоб своим не досталось,
снести кафе......
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12.03.2021 14:09 Ответить
Крым принадлежит кырымлы !
Это их Родина, другой земли у них нет
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12.03.2021 14:48 Ответить
Зеркальный ответ. Запретить масковский патриархат и начать выселять их на родину.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:14 Ответить
 
 