Бывший журналист "Russia Today" в Германии Ланге рассказал, что его просили шпионить за Навальным
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Немецкий журналист Даниэль Ланге, который раньше работал на финансируемым Россией телеканалом RT, заявил, что его работодатель просил его шпионить за российским оппозиционером Алексеем Навальным, когда тот лечился в Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам журналиста, который сотрудничал с каналом два года, в редакционном чате перед ним поставили задачу следить за клиникой "Шарите", где находился Навальный, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию "в аналитических целях".
Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя Бундесвера, где, как утверждало руководство RT DE, мог на самом деле находиться Навальный. Затем Ланге попросили проникнуть в клинику "Шарите" под предлогом визита к врачу и выяснить, как близко можно подобраться к палате, где лежит Навальный. В реанимацию ему советовали проникнуть, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он "не секретный агент".
В клинику попытался попасть другой сотрудник RT, однако шесть попыток оказались неудачными.
Вскоре после этого Ланге поручили найти в Берлине соратников Навального Леонида Волкова и Марию Певчих и установить за ними наблюдение.
"В ходе этой истории возникало все больше и больше вопросов, которые просто исключали, что то, что мне поручают делать, имеет какое-либо отношение к журналистике. Снова и снова говорили, что снимать нельзя. Не следовало писать и текста для публикации и вообще какого-либо отчета. Мы просто должны были узнать, как добраться до Навального, находящегося в реанимации. Это не имело журналистского смысла. Тогда возникает вопрос: что на самом деле предлагалось делать?", - рассказывает Ланге.
По словам журналиста, он несколько раз заявил, что не является секретным агентом.
"Спрашивал, что со мной сделают в России, если я тайно сфотографирую солдат перед военным госпиталем? Ответа или реакции не было, но следовало новое задание. Узнать местонахождение Волкова по фото его квартиры было нелепостью, лишенной журналистского смысла. Волков не скрывался в Берлине и давал интервью. Если бы вы хотели взять у него интервью, вы бы сделали официальный запрос или купили видеоматериал в агентстве. С другой стороны, на руководящие должности пришли новые люди, и я заподозрил, что они просто полные идиоты, пытающиеся изобразить главных редакторов", - добавил Ланге.
Журналист рассказал, что от него с оператором требовали "показать всю грязь Германии", и это должны были быть не репортажи, а короткие клипы.
"Мне поручили подбирать только те образы, которые демонстрируют Германию с дурной стороны. Не обширный репортаж о потребителях героина в Берлине, а клип, в котором показаны наркоманы и их убожество, но ничего не объяснено и нет информации для зрителя", - рассказал Ланге.
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По всему миру было дохера разных красножопых , которые за бесплатно готовы были с вытянутым языком выполнять любую грязную работу . Взять ту же "кембриджскую пятёрку" . Там даже высшие аристократы были .
Или супруги Роземберги готовы были подсесть на електрик чеа ...
А одного мексиканского студентешку вообще удалось ******* -- это ж прелесть какая , когда троцкиста убеждаешь убить Лёву Троцкого . Карл , прикинь - троцкист убивает Троцкого !!!. Чувак отсидел 25 лет в тюряге а потом ему в Совдепе медальку на грудя -- типа геморой Союза .
Другое дело сейчас , нанимаешь безработного бундеса , башляем ему ахереть какую кучу евро ... премиальные , тринадцатую (у них там в Бундесе сроду такого нет) . А потом оно вылезает и за другую купу бабла всю кухную по полочкам раскладывает .
Не удивлюсь , если когда-нить в будущем родичи того ж Герхарда , который Шрёдер опубликуют его дневнеки , где дедушка раскажет , как сосал с диких ордынцев бабосы немеренно за какие-то их дикие и азиатские забавы и какое мол ***** было надутым пузырём без сущности и мозгов !