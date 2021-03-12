ДТП с гражданами Украины в Польше: 18 человек остаются в больницах, двое из них в очень тяжелом состоянии
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По состоянию на 12 марта в больницах Польши остаются 18 граждан Украины, пострадавших в результате ДТП 6 марта. Двое из них до сих пор в очень тяжелом состоянии.
Об этом корреспонденту Укринформа сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"Со вчерашнего дня из больниц выписаны еще трое человек. Поэтому в больницах воеводства находятся еще 18 граждан Украины, пострадавших в автокатастрофе. Состояние двух из них остается очень тяжелым", - рассказал дипломат.
Он сообщил, что еще шестерых пострадавших планируют выписать в понедельник, 15 марта. Сейчас решается вопрос их транспортировки в Украину каретами скорой помощи, поскольку часть пациентов все еще не в "оптимальном" физическом состоянии.
Павлюк также отметил, что в пятницу тела пятерых погибших отправят в Украину.
"Оформление всех необходимых документов на вывоз тел завершается, и уже сегодня их повезут в Украину", - сказал дипломат.
По его словам, тела погибших сначала доставят в морг в Хмельницком, а оттуда повезут в места захоронения в различные регионы Украины.
Окружная прокуратура Перемышля в пятницу сообщила, что дала согласие на перевозку в Украину тел погибших в автокатастрофе: 34-летней Инны К., 54-летней Элины О., 60-летней Татьяны Я., 28-летнего Виктора С. и 52 -летнего Альберта К.
Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.
Пожалуйста, подождите...
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99219/parliament-declares-the-european-union-an-lgbtiq-freedom-zone...не ну так актуально ля ля..дэбельна Еэуропа...