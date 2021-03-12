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Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который вчера вакцинировался от коронавируса, сегодня уже на работе и чувствует себя прекрасно.

Об этом Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Антивакцинаторам и тем, кому просто интересно, как реагирует организм на вакцину, докладываю. Через сутки после прививки вакциной Covishield индийского производства чувствую себя хорошо. Утром уже на работе. Никаких симптомов любого недомогания нет. Давление 120 на 80. Температура 36.2",  - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья. ВИДЕО

"Еще раз призываю украинских политиков, звезд и общественных деятелей принять участие в промоции вакцинации. Это важно! Чем больше информации о безопасности вакцинации, тем больше здоровых украинцев. Поэтому регистрируйтесь в очереди на вакцинацию через "Дия" и будьте здоровы", - написал Ткаченко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Шо, ваши звьозди Кароль, Могилевська, Сердючка не хочуть провакцинуватись заради підтримки їхнього презедента?
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12.03.2021 14:04
+2
Ну так его же ширанули наверняка Пфайзером, который бесплатно выделили бедным странам в том числе и Украине. А мало того что из бюджета на этот Пфайзер вывели деньги, так еще и индийское гавно народу предлагают.
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12.03.2021 14:10
+1
Ну теперь понаблюдаем внимательно за Ткаченко. Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса - Цензор.НЕТ 2986
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12.03.2021 14:03
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Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса

Как это. призвал? А они шо, не дерутся и бабло не предлагают, чтобы без очереди? Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса - Цензор.НЕТ 1363
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12.03.2021 13:51 Ответить
Ну теперь понаблюдаем внимательно за Ткаченко. Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса - Цензор.НЕТ 2986
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12.03.2021 14:03 Ответить
За копчком-хвіст воросте?
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12.03.2021 14:22 Ответить
ХЗ. Никто же эти вакцины толком не изучал. Так что и хвост и даже рога возможны. Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу - Цензор.НЕТ 6979
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12.03.2021 15:38 Ответить
Шо, ваши звьозди Кароль, Могилевська, Сердючка не хочуть провакцинуватись заради підтримки їхнього презедента?
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12.03.2021 14:04 Ответить
Ну так его же ширанули наверняка Пфайзером, который бесплатно выделили бедным странам в том числе и Украине. А мало того что из бюджета на этот Пфайзер вывели деньги, так еще и индийское гавно народу предлагают.
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12.03.2021 14:10 Ответить
Как можно рекламировать то чего практически нет , это как в сысысере рекламировать телевизоры и холодильники
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12.03.2021 14:17 Ответить
Пєйтє пиво пєнноє - будєт рило офффігєнноє!!
🤣
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12.03.2021 14:19 Ответить
Вакцинируйте списочно на камеру всю фракцию Слуг наріда в Раде.
И будем наблюдать.
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12.03.2021 14:51 Ответить
Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8522
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12.03.2021 15:07 Ответить
А не стидно вакцинуватись чиновникам, які не підпадають до людей із групи ризику. Можливо якась зайва доза спасла б комусь життя. Ніяка це не популяріізація вакцинаціїї. Ті люди яких потрібно вакцинувати, а це 60 + в основному не мають смартфонів і доступу до соціальних мереж і не читають новини по інтернету на яких націлена популярізація. вакцинації чиновниками і публічними особами. Просто уряд дав можливість вакцинуватись чиновникам поза чергою і плювать, що кожний день помірають в основному 60+...Чому не використовують надлишки вакцин для людей із слідуючих приорітетних груп ? Це була б жива реклама для їхнього оточення.
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12.03.2021 20:17 Ответить
 
 