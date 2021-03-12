Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР. ФОТОрепортаж

На Львовщине разоблачили чиновника Архитектурно-планировочного бюро

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Так, ГБР разоблачило чиновника КП "Архитектурно-планировочного бюро объединенных общин" Пустомытовского районного совета на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Он требовал у гражданина, который строил комплекс с мойкой авто, 15 тыс. долларов США за:

- гарантированную выдачу градостроительных условий и ограничений;

- согласование технической документации по заезду на автомойку;

- согласование разрешительных документов в правоохранительных органах.

Чиновника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. долларов США.

Предварительно задокументировано еще два эпизода получения неправомерной выгоды - 1000 долларов США и 800 долларов США.

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Следователи ГБР проверяют причастность сотрудников полиции к совершению указанного преступления.







Фото: ГБР/Facebook





