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Новости Политика Украины
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Крым (26022) Мотор_Січ (121) национализация (233) оккупация (9530) пандемия (113) свобода слова (1159) Шустер Савик (680) коронавирус (17030)

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, в 21:00, в прямом-эфире ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в новом выпуске обсудят, кто понесёт ответственность за подписание Харьковских соглашений; национализация "Мотор Сичи": что дальше; как изменилась Украина за год карантина; готова ли страна к началу третьей волны пандемии.

Гости студии:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);

Владимир Литвин, глава Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);

Давид Арахамия; глава фракции партии "Слуга Народа";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Кира Рудык, глава партии "Голос";

Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО "Батькивщина";

Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";

Игорь Палица, глава партии "За будущее";

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга Народа", глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май—сентябрь 2019);

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+5
"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 4933
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12.03.2021 13:58
+3
ты тупой? он озвучил это в качестве "попросил подумать над тезисом"!
ты разницу понимаешь между "так считаю" и "вот вам тезис для размышления"?
в будку шавка
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12.03.2021 14:14
+3
нет. потому что вместо кучки бандитов в апреле 2014 года в июле того же года началась полномасштабная агрессия кацапстана с вводом своих регулярных частей.
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12.03.2021 14:21
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"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 4933
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12.03.2021 13:58 Ответить
Від автора "Влада вимушена красти щоб протидіяти агресії Путіна".
Нехай пише ще.
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12.03.2021 14:03 Ответить
давай ссылку на пост этого человека с такими словами или прикрой спермоприемник
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12.03.2021 14:06 Ответить
Ковтай мовчки

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 4042
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12.03.2021 14:09 Ответить
Це ця публіка старається флудом не по темі затерти тему "харківських угод". "Рік карантину. Сім років окупації": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять Харківські угоди і третю хвилю пандемії - Цензор.НЕТ 3269
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12.03.2021 14:13 Ответить
Твій флуд не по темі статті.
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12.03.2021 14:41 Ответить
следи за собой! будь осторожен! © В.Цой
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12.03.2021 14:42 Ответить
Руслан Демченко, який зараз є заступником голови РНБО, є співавтором "харківських угод".
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12.03.2021 14:37 Ответить
ты тупой? он озвучил это в качестве "попросил подумать над тезисом"!
ты разницу понимаешь между "так считаю" и "вот вам тезис для размышления"?
в будку шавка
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12.03.2021 14:14 Ответить
так це ж улюблена страва всіх 73/43%зебілів - забрехати. Не дивуйся.
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12.03.2021 15:05 Ответить
Подкину дровишек:
Ось так ЗЕлений к.....м "бореться" з олігархами

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 5382

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 1749

Как там с утра - Мотор Сич уже национализировали в свете последних решений Зеленского и СНБО?
Нет? А шо ж так?
А так потому, что будет ровно тоже что и с Медведчуком и объявлении его врагом государства номер один - чувак ничего не потерял, и дальше ходит в Верховную Раду и является нардепом. Ну, один раз в СБУ вызвали на допрос. Но ни подозрений, ни обвинений официальных.
Так будет и с Богуслаевым, основным акционером Мотор Сичи. Провести денационализацию - нужны решения суда и выплата компенсаций всем акционерам, как крупным так и мелким. Ничего этого нет, а есть пустая говорильня.
Oleg Helgiv
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12.03.2021 14:06 Ответить
Может надо кому?

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 1329

полный текст с именами и картинками -- https://texty.org.ua/articles/65730/Vony_zdaly_Krym_Poimennyj_spysok_Khto_byvsa-65730/
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12.03.2021 14:00 Ответить
"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 5445
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12.03.2021 14:04 Ответить
"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 5131
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12.03.2021 14:07 Ответить
Не смущает, что в первые пять лет АТО ООС не прекратили.
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12.03.2021 14:20 Ответить
нет. потому что вместо кучки бандитов в апреле 2014 года в июле того же года началась полномасштабная агрессия кацапстана с вводом своих регулярных частей.
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12.03.2021 14:21 Ответить
Так это вторжение и было серьезным поводом все прекратить, но нет почему то.
Хотя мыслящим понятно почему.
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12.03.2021 14:31 Ответить
прекратить как?
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12.03.2021 14:32 Ответить
Сменить файлообменник кацапский. Это не понятно?
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12.03.2021 15:31 Ответить
"Рік карантину. Сім років окупації": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять Харківські угоди і третю хвилю пандемії - Цензор.НЕТ 2573
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12.03.2021 14:35 Ответить
Ты вакцинировался?
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12.03.2021 15:32 Ответить
Просто цікаво, а є тут такі,які дивляться це шоу? І взагалі телевізор?
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12.03.2021 14:46 Ответить
Бутусов там частий гість. більше того, як бачиш - навіть рекламує. А, щоб прорекламувати, наприклад, сьогоднішній "Політклуб" Віталія Портникова - не доходить... Напевне, в Портнікова нема бюджету, щоб заплатити...
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12.03.2021 15:14 Ответить
Про фільм Белінкета зі звинуваченням у зраді охвістя ЗЕ і про санкції на Коломойського мовчать другий тиждень поспіль.
До речі, мовчать не вони одні. Мовчить і ********* у своєму гівні "право...". Напевне, хазяям-роботодавцям і шустрика, і ********** дуже і дуже пече, щоб про це згадувати...
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12.03.2021 15:01 Ответить
Литвина щас Данілов буде розмазувати. Старий лис напрошується
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12.03.2021 21:55 Ответить
 
 