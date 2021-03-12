"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии

Сегодня, в 21:00, в прямом-эфире ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в новом выпуске обсудят, кто понесёт ответственность за подписание Харьковских соглашений; национализация "Мотор Сичи": что дальше; как изменилась Украина за год карантина; готова ли страна к началу третьей волны пандемии.

Гости студии:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);

Владимир Литвин, глава Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);

Давид Арахамия; глава фракции партии "Слуга Народа";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Кира Рудык, глава партии "Голос";

Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО "Батькивщина";

Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";

Игорь Палица, глава партии "За будущее";

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга Народа", глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май—сентябрь 2019);

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.