"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, в 21:00, в прямом-эфире ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также в новом выпуске обсудят, кто понесёт ответственность за подписание Харьковских соглашений; национализация "Мотор Сичи": что дальше; как изменилась Украина за год карантина; готова ли страна к началу третьей волны пандемии.
Гости студии:
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);
Владимир Литвин, глава Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);
Давид Арахамия; глава фракции партии "Слуга Народа";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Кира Рудык, глава партии "Голос";
Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО "Батькивщина";
Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";
Игорь Палица, глава партии "За будущее";
Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга Народа", глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май—сентябрь 2019);
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.
Пожалуйста, подождите...
Нехай пише ще.
ты разницу понимаешь между "так считаю" и "вот вам тезис для размышления"?
в будку шавка
Ось так ЗЕлений к.....м "бореться" з олігархами
Как там с утра - Мотор Сич уже национализировали в свете последних решений Зеленского и СНБО?
Нет? А шо ж так?
А так потому, что будет ровно тоже что и с Медведчуком и объявлении его врагом государства номер один - чувак ничего не потерял, и дальше ходит в Верховную Раду и является нардепом. Ну, один раз в СБУ вызвали на допрос. Но ни подозрений, ни обвинений официальных.
Так будет и с Богуслаевым, основным акционером Мотор Сичи. Провести денационализацию - нужны решения суда и выплата компенсаций всем акционерам, как крупным так и мелким. Ничего этого нет, а есть пустая говорильня.
Oleg Helgiv
полный текст с именами и картинками -- https://texty.org.ua/articles/65730/Vony_zdaly_Krym_Poimennyj_spysok_Khto_byvsa-65730/
Хотя мыслящим понятно почему.
До речі, мовчать не вони одні. Мовчить і ********* у своєму гівні "право...". Напевне, хазяям-роботодавцям і шустрика, і ********** дуже і дуже пече, щоб про це згадувати...