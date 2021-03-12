Мы инвестируем 50 млн долларов в год в производственные мощности, а застройщики ставят перед фактом, что им нужна земля, на которой стоит производство, - исполнительный директор "Фармак" Костюк

Застройщики пытаются вытеснить лидера фармацевтической отрасли Украины с земли в Киеве, которую предприятия компании занимают почти 100 лет (с 1925 года).

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Было решение Киевсовета, которое позволяло нам заключить договор о покупке земли. Это нормальная мировая практика - покупка земли, на которой размещены активы. Это гарантия на будущее, чтобы не заниматься постоянными продолжениями договоров аренды. К сожалению, по непонятным причинам решение вопреки регламенту вернули на голосование. Таким образом, с третьего раза в зале протянули правку о вынесении производства всех активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) за пределы Киева (правку внесла фракция "Слуга народа". - Ред.). Причем, странно, что сначала Киевсовет проголосовал за документ без этой поправки, затем каким-то образом вернулись, четыре раза проваливали эту правку.

Нас это не устраивало, и мы при такой опции не планируем выкупать землю. Хотя готовы в случае заключения договора заплатить всю требуемую сумму уже в первый год после оформления покупки. Мы, на следующий день после голосования 23 февраля, направили соответствующее письмо в адрес Киевского городского головы и выразили нашу позицию. Нас услышали, и 24 февраля Виталий Кличко остановил это решение в той редакции. Основные замечания Киевского городского головы как раз и касались принятой поправки об обязанности вынести часть производства за пределы Киева как условие продажи земли, рассматривая это как незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность предприятия. 4 марта депутаты Киевсовета поддержали Виталия Кличко в этом вопросе и не преодолели вето. Надеемся, что соответствующее решение будет снова рассмотрено Киевсоветом в ближайшее время", - сообщил он.

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Вместе с тем в СМИ появился ряд материалов, дискредитирующих "Фармак", обвиняя компанию в расположении в исторической части Киева и неэкологичности производства.

Костюк связывает эту атаку с желанием застройщиков получить этот участок земли себе:

"В данном случае они не просто хотят и дальше застраивать Киев без сооружения необходимой инфраструктуры, но и уничтожать эффективную промышленность".

Исполнительный директор компании заявляет о незащищенности инвестиций в Украине, отражением чего является текущая ситуация вокруг земли, на которой расположено предприятие.

"Несмотря на 300 миллионов долларов инвестиций, вложенных за последние 20 лет, нам пока намекают, что мы должны отсюда уходить. Многие говорили о санитарно-защитной зоне, создаваемой вокруг фармпредприятий. В 90-е годы компания "Фармак" делала значительные собственные инвестиции для переноса роддома, общежития и детского сада с улицы Кирилловской. До этого эти учреждения социальной инфраструктуры действовали рядом с тогда еще незащищенными в экологическом плане предприятиями.

Только в прошлом году "Фармак" заплатил в бюджет 712 миллионов гривен налогов, из них 121 миллион гривен - в киевский бюджет. Наша компания прозрачная, все сотрудники получают белую зарплату. Весь персонал застрахован на трех уровнях: на случай болезни, несчастного случая, а также отдельно на случай заболевания COVID-19. То есть если мы открыты, то хотим соответствующего отношения со стороны государства и местных властей...

Мы инвестируем 50 миллионов в год в производственные мощности, а затем приходят застройщики и ставят перед фактом, что им нужна земля, на которой стоит это производство".

Полное интервью с Владимиром Костюком читайте здесь.