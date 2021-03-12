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Оккупанты на Донбассе активно тренируют наемников РФ и готовят медучреждения к работе в усиленном режиме, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оккупанты на Донбассе активно тренируют наемников РФ и готовят медучреждения к работе в усиленном режиме, - разведка

Командование вооруженных сил РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В частности, на этой неделе противником проведены командно-штабные тренировки с приведением в высшие степени боевой готовности соединений и частей 1 и 2 АК. В ходе тренировок особое внимание было уделено организации взаимодействия между органами военного управления армейских корпусов и объединенных тактических формирований других силовых структур российских оккупационных администраций", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, оккупанты готовят медицинские учреждения к работе в усиленном режиме: с территории РФ завозятся запасы медицинского имущества, оборудуются дополнительные лечебные палаты, осуществляется досрочная выписка легко больных лиц.

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Putin *****/Путин *****(60 000 голосов)
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12.03.2021 14:19 Ответить
лупашить сразу по медучереждениям, пускай полетают.
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12.03.2021 14:24 Ответить
крематории готовьте.....
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12.03.2021 15:27 Ответить
А это уже один из разведпризнаков готовящегося обострения (наступления).
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12.03.2021 15:40 Ответить
Ця новина наступаючу сторону має підбадьорити.
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12.03.2021 16:13 Ответить
Загрузить работой медучреждения противника так, чтобы больше никогда ничего не захотелось.
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12.03.2021 16:27 Ответить
Всё это похоже на один большой шантаж . . .

Хотя, быть может, путяра со товарищи хотят проверить Байдена на "слабо".
Я бы на месте Байдена дал ответку, иначе будет, что Америка "моргнула".
Если дать ответку, путин сольётся, 100%. А если нет - быть большой беде.
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12.03.2021 16:39 Ответить
Всё это похоже на один большой шантаж . . .

Всё это похоже на ожидание какой-то "жопы"! - в детских садах снесли в подвалы стулья для рассадки детей, аптечки, огнетушители, одеяла, запасы воды ...
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12.03.2021 19:13 Ответить
 
 