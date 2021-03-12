МИД КНР о национализации "Мотор Сичи": Требуем, чтобы Украина защищала права и интересы китайских инвесторов

Китай требует от Украины защиты интересов китайских инвесторов, вложивших средства в украинское предприятие "Мотор Сич".

По данным sina.com.cn, об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия в госсобственность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – заявил Лицзян.

Как сообщалось, вчера на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут украинскому народу. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, законопроект о национализации "Мотор Сич" будет представлен в Раде через 2-3 недели.

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