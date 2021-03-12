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МИД КНР о национализации "Мотор Сичи": Требуем, чтобы Украина защищала права и интересы китайских инвесторов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

МИД КНР о национализации

Китай требует от Украины защиты интересов китайских инвесторов, вложивших средства в украинское предприятие "Мотор Сич".

По данным sina.com.cn, об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия в госсобственность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – заявил Лицзян.

Как сообщалось, вчера на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что  "Мотор Сич" вернут украинскому народу. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, законопроект о национализации "Мотор Сич" будет представлен в Раде через 2-3 недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+59
а как Китай в ООН голосовал? не требовал от расее соблюдения прав инвесторов в Крыму?
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12.03.2021 14:21
+30
Деньги брал богуслаев.
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12.03.2021 14:31
+27
Так денежки взял Богуслаев, а не Украина.
Я читала, что на встрече в офисе преЗедента Богуслаев жаловался, что китайцы обещали вложить большие средства в Мотор Сич, но пока не вложили ничего.
Может это веская причина, чтобы отменить продажу акций старым, трухлявым ловеласом Богуслаевым?
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12.03.2021 14:31
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руки прочь от Тайваня !!!!!
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12.03.2021 21:09 Ответить
я ничего не забыл ?

але, китайцы, Моторсич пронесли мимо вашего носа !!!

у Белохвостого Орлана глаз зоркий ! МЗС КНР про націоналізацію "Мотор Січі": Вимагаємо, щоб Україна захищала права та інтереси китайських інвесторів - Цензор.НЕТ 8582
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12.03.2021 21:11 Ответить
свободу техасу
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13.03.2021 13:46 Ответить
А з-за широкої спини кацапа богуслаєва виглядала жирна, хитренько посміхаюча фізіономія самого патріотичного хетьмана петра!
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12.03.2021 21:14 Ответить
Защита инвестиций вовсе не означает запрет национализации. Да, формально есть декларативные нормы, что инвестиции неприкосновенны и т.д. Но реально законом собственности можно лишать. Это прямо написано в Конституции. В интересах общества, а тут как раз тот случай. Инвестор получает возврат инвестиций, компенсацию и идет лесом. Размер компенсации может быть обжалован, но никак не факт национализации.
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12.03.2021 21:53 Ответить
Я з величезною огидою ставлюся до к@цапів, але жовті китайські мавпи майже в усіх сенсах гірші за к@цапів. Китайці жадібніші за євреїв та підступніші за к@цапів, а сам Китай є такою ж раковою пухлиною, як й росія. Пишу це, як людина, яка дуже добре знає китай та китайців.
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12.03.2021 23:02 Ответить
А скільки "прибацаних" в коментах.....,критична маса дебілів.....
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13.03.2021 01:16 Ответить
а китайці Україні заплатили гроші за завод? НІ! То хай йдуть забирати гроші в зад в того, кому вони їх давали....
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13.03.2021 01:28 Ответить
Китай для початку має продемонструвати добру волю для того, щоб його експансія не була сприйнята на штики. А тоді вже й до якихось умов.
А якщо навпаки, то такими "дипломатичними" рейдами нічого не доб'єшся...
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13.03.2021 04:22 Ответить
яким раком взагалі китайці до нашої "Мотор січі"!?
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13.03.2021 14:02 Ответить
Китайці перше, що запитали на "Мотор-Січі"....ДЕ ВАШ ТЕХНІЧНИЙ АРХИВ ? Їм та наша "Мотор-Січ" потрібна була б лише до моменту, коли б вивезли до себе техдокументацію. Коли їм відмовили,зразу дзвінок до Пекіну. Команда звідти і повернулись задом до цього проходимця Буслаєва. Взагалі по підприємствам Запоріжжя вже стільки запитань, що вирішення в іншій країні йшлось би лише через ГІЛЬЙОТИНУ. Не меньше !
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15.03.2021 21:04 Ответить
Складається таке враження, що олігархічні круги відомих негідників та покидьків взяли курс на ПОВНИЙ ГРАБУНОК та РОЗТАСКУВАННЯ УКРАЇНИ. Так звані срані пролетарії з профспілками, типу Волинця, повністю відреклись від своїх робітників та країни, де вони працювали та живуть. Це було видно по сходу України, півдню та скрізь, де ці профспілки існують. Зовсім відсутні державницьке та прагматично-особистий інтерес в утриманні та роботі підприємств, збереженню кадрів. Висновок : профспілки виконують волю ворогів України, закривши очі на розгін підприємств. Прикладів стільки !
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15.03.2021 21:10 Ответить
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