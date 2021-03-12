Сеть АЗС Glusco об обысках СБУ: Действия правоохранителей считаем недопустимыми. Уголовное производство никоим образом не связано с компанией
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В компании Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, прокомментировали обыск Службы безопасности Украины 11 марта - говорят, что уголовное производство с ними не связано.
Об этом компания заявила в пресс-релизе, опубликованном на сайте, передает Цензор.НЕТ.
По словам пресс-службы Glusco, уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, "никоим образом не связано с группой Глуско". В компании утверждают, что производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС КОМПАНИ", "не связанных с Глуско ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля".
"Поэтому действия правоохранителей, которые местами применяли физическую силу и изъяли технику, считаем недопустимыми", - заявили в Glusco. В компании также отвергают обвинения в уклонении от уплаты налогов.
Представители компании сообщили, что обыски проводились на 3 нефтебазах и 105 АЗК сети ООО "Глуск Ритейл".
ООО "АЭС КОМПАНИ" - компания, занимающаяся производством продуктами нефтепереработки. По данным Youcontrol, единственным учредителем указано Вдовенко Ярослава Викторовича, компания зарегистрирована в 2015 году.
Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении масштабной сделки "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски. По официальным данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. В СБУ сообщили о более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.
СМИ связывают сеть Glusco с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
Пожалуйста, подождите...
Тому наводжу об'єктивні цифри за даними одного й того ж журналу "Фокус".
У 2013 році, Медведчук володв капіталом 270,5 млн доларів.
А у 2018 р, у Медведчука залишалося лише 55 млн.
Сподіваюсь, тепер в Ситуаційному центрі на Банковій закипить робота?
Кинуться спростовувати цей фейк про Порошенка і принципово карати тих, хто його поширює?
Адресу підказати?
На два поверхи вище, у тому ж будинку.
В.Уколов
А тепер, що було насправді. Кримінальні провадження проти цього бізнес-активу Медведчука було відкрито саме при Порошенкові, але після приходу до влади Зеленського всі слідчі дії проти Медведчука особисто та проти його бізнесу були жорстко зупинені консолідованими зусиллями всіх новопризначених його силовиків. Майже два роки Зеленський і його підопічні в злочинний спосіб закривали кримінальні провадження проти Медведчука й блокували виконання слідчих дій проти його активів. І щойно зараз, коли ця солодка промосковська парочка побила горшки через ревність до путінської любові, грошей і електоральних перспектив, дали команду слідство розблокувати. А понад рік насправді відбувався кримінальний злочин незаконного першкоджання виконанню слідчих дій з боку керівника держави.
А конкретно в цьому випадку, то обшуки на Glusco проходять згідно рішення слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого й 1 березня в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого 30 січня 2019 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування с метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, здобутих незаконним шляхом.
Вдумайтеся: 30 січня 2019 року відкрите провадження, напрацьована доказова база, розроблено план слідчих дій, підготовані звернення до суду... І тут на виборах перемагає Зеленський, в Україну повертається Портнов, Медведчук стає політичною фігурою... отака пісенька на задану тему: "Парашенка ва фсьом вінават!" получилася. Правду кажуть, коли починаєш копати під іншого, дивись, аби під собою фундамент не підкопати. За умисне блокування справ проти Медведчука (до речі, провадження проти нього особисто, яке закрив Зеленський, так і не відновлене) зелена влада має в тюрмі сидіти, а не аплодисменти собі зараз випрошувати.
І коли зараз Офіс Генпрокурорші пише, що "Правоохоронці викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС", то треба написати, що це були правоохоронці за часів Порошенка. А тим, хто все-одно буде доказувати, що Порошенко щось там не робив і відкладав, нагадаю, що мережу заправок викупила підставна компанія з швейцарською пропискою в червні 2017 року.
Перший рік фактів про кримінальні зловживання в мережі не надходило, була лише спроба вияснити, чи дійсно Glusco перейшло до Медведчука, бо достовірних доказів не було. Ясність із власністю та перші повідомлення про можливі зловживання, як я пригадую, появилися вже в другій половині 2018 року. Тоді швидко була проведена оперативна робота та відкрите провадження. Якби тоді Зеленський його не заблокував, ніякого політичного феномену Медведчука не відбулося б, але тоді там були любов і партнерство...
Тарас Чорновіл