Сеть АЗС Glusco об обысках СБУ: Действия правоохранителей считаем недопустимыми. Уголовное производство никоим образом не связано с компанией

В компании Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, прокомментировали обыск Службы безопасности Украины 11 марта - говорят, что уголовное производство с ними не связано.

Об этом компания заявила в пресс-релизе, опубликованном на сайте, передает Цензор.НЕТ.

По словам пресс-службы Glusco, уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, "никоим образом не связано с группой Глуско". В компании утверждают, что производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС КОМПАНИ", "не связанных с Глуско ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля".

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"Поэтому действия правоохранителей, которые местами применяли физическую силу и изъяли технику, считаем недопустимыми", - заявили в Glusco. В компании также отвергают обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Представители компании сообщили, что обыски проводились на 3 нефтебазах и 105 АЗК сети ООО "Глуск Ритейл".

ООО "АЭС КОМПАНИ" - компания, занимающаяся производством продуктами нефтепереработки. По данным Youcontrol, единственным учредителем указано Вдовенко Ярослава Викторовича, компания зарегистрирована в 2015 году.

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Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении масштабной сделки "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски. По официальным данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. В СБУ сообщили о более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

СМИ связывают сеть Glusco с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.