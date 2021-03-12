РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4994 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
713 6
Австрия (734) Зеленский (16621) санкции (10626) Крымская платформа (304)

Зеленский обсудил с президентом Австрии Ван дер Белленом санкции против РФ и пригласил его присоединиться к "Крымской платформе", - ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с президентом Австрии Ван дер Белленом санкции против РФ и пригласил его присоединиться к

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Федеральным президентом Республики Австрия Александром Ван дер Белленом поблагодарил австрийского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

"Стороны сошлись во мнении, что международные санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский отметил важность поддержания внимания мирового сообщества к развитию ситуации на территории временно оккупированного Крыма и ознакомил собеседника с инициативой "Крымская платформа". Владимир Зеленский пригласил Президента Австрии с супругой принять участие в инаугурационном саммите инициативы, который состоится в августе 2021 года в Киеве, и в праздновании 30-летия независимости Украины.

Читайте также: Делегациям государств-участников ОБСЕ представили "Крымскую платформу" и пригласили на первый саммит, - МИД

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О АВСТРІЯ- агентурна платформа уХйла! Вона й Фірташа ховає, й ЗЕВова маубть туди готується з Єрмаком?
показать весь комментарий
12.03.2021 14:42 Ответить
Вас какое дело, судя по флажку
показать весь комментарий
12.03.2021 14:44 Ответить
в точку попала?
показать весь комментарий
12.03.2021 14:53 Ответить
В первую очередь санкции против России необходимо обсудить с Америкой и Англией. Если от России что-то останется, тогда можно будет с другими обсудить санкции для окончательной зачистки пространства.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:00 Ответить
Нахрена они нужны на этой платформе, если они прокацапские !? Играть в пользу кацапов !?
показать весь комментарий
12.03.2021 15:24 Ответить
Зеленський обговорив із президентом Австрії санкції проти РФ та запросив його приєднатися до "Кримської платформі", - ОПУ - Цензор.НЕТ 3997
показать весь комментарий
12.03.2021 16:11 Ответить
 
 