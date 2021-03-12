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Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении COVID-вакцин в рамках COVAX, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении COVID-вакцин в рамках COVAX, - ОП

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что страна готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОП.

"Основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан. Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах", - указано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин.

"Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX", - информируют в ОП.

Украинский лидер в свою очередь отметил, что чем быстрее наша страна будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить прививки.

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Топ комментарии
+3
О АВСТРІЯ- агентурна платформа уХйла! Вона й Фірташа ховає, й ЗЕВова маубть туди готується з Єрмаком?
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12.03.2021 14:43
+2
якщо не Спутнік ,,,
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12.03.2021 14:44
+1
Продадут весь запас Астрозенеки? Не выбрасывать же.
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12.03.2021 14:42
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На тобі, Боже, що мені не гоже...
😇
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12.03.2021 14:38 Ответить
Продадут весь запас Астрозенеки? Не выбрасывать же.
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12.03.2021 14:42 Ответить
якщо не Спутнік ,,,
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12.03.2021 14:44 Ответить
+100 500.
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12.03.2021 14:57 Ответить
О АВСТРІЯ- агентурна платформа уХйла! Вона й Фірташа ховає, й ЗЕВова маубть туди готується з Єрмаком?
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12.03.2021 14:43 Ответить
Агент "Клоун" на связи Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні COVID-вакцин у межах COVAX, - ОП - Цензор.НЕТ 5717
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12.03.2021 14:54 Ответить
Ще одні "друзі" намалювалися з "допомогою".
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12.03.2021 14:55 Ответить
Учора у Луценко на шоу 5-ко каналу показали документи нагороджених уХйлом вагнерівців, усі знають що уХйло своїх вірних не здає. То може Вова хоча б на Австрію собі заробив? Пора їм вчити німецьку а Лєні скетчі писати для клоунади?
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12.03.2021 15:04 Ответить
в слове *****, постояно одна и та же ошибка ))
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12.03.2021 15:21 Ответить
візитка моя
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12.03.2021 15:45 Ответить
ну тада совсем другое дело )))))
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12.03.2021 15:52 Ответить
В Україні, навіть та що є майже вся пилиться на складі. Для чого уряду у когось просить вакцин, якщо МОЗ не може забезпечить адекватні темпи вакцинації.
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12.03.2021 15:19 Ответить
 
 