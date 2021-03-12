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Ткаченко об открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане: Это неправильно. Необходимо провести публичную дискуссию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ткаченко об открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане: Это неправильно. Необходимо провести публичную дискуссию

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает к публичной дискуссии в связи с открытием клуба спортивного покера в Доме профсоюзов.

"Поскольку руководство Федерации профсоюзов, на балансе которого находится Дом профсоюзов, не реагирует ни на обращения, ни на запросы Министерства культуры и информационной политики, хочу заявить о своей позиции относительно начала работы клуба спортивного покера. Считаю неправильным открытие развлекательного заведения любого направления в месте, где произошли трагические события Революции Достоинства. В то же время стоило бы дополнительно поддержать Музей Революции Достоинства, который частично действует в этом месте памяти и выполняет свою важную общественную миссию по утверждению ценностей гражданского общества и борьбы украинцев за свои права", - написал Ткаченко в Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, я знаю, что КГГА, как и Министерство культуры и информполитики, не имеет юридического воздействия на профсоюзы Украины. И это вполне логично, поскольку профсоюзы априори должны быть независимыми в своей деятельности. Но независимость - не вседозволенность. Независимость - это ответственность. В частности, ответственность за сохранение истории того, какими жертвами она приобреталась и отстаивалась", - добавил он.

Ткаченко призвал общественность, журналистов, юристов, правоохранительные органы, Киевгорадминистрацию отреагировать на "это неоднозначное решение".

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"Предлагаю сделать обсуждение этого вопроса открытым. Провести встречу с участием руководства Федерации профсоюзов Украины, адвокатов и членов семей Небесной Сотни, Минкультуры, КГГА, общественности, журналистов и всех неравнодушных патриотов Украины", - заявил министр.

Ткаченко об открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане: Это неправильно. Необходимо провести публичную дискуссию 01
Ткаченко об открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане: Это неправильно. Необходимо провести публичную дискуссию 02
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Топ комментарии
+6
Якщо ви розумієте, що це НЕ правильно, то нахріна нарідна дискусія?
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12.03.2021 14:53
+3
членоімітатори
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12.03.2021 14:54
+3
Імітація бурхливої діяльності триває !!))
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12.03.2021 14:57
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Як прусаків потравиш,вони усі на світло вилазять подихати - отак з ЗЕленими зараз ..,
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12.03.2021 14:45 Ответить
Алкаші розбили ненакроком впустивши пляшку з водярою , двое кричать , волосся на собі рвуть, артистично так виходить, а той, що впустив, стоїть з занімілим ******** й руками в кишенях. Ті двоє на нього напали - шо ти мовчи! ти ж винен! тебе це не хвилює?! А він дістає руки зі своїми відірваними причандалми й каже - КАЖДЫЙ ПЕРЕЖИВАЕТ КАК МОЖЕТ
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12.03.2021 14:50 Ответить
Играть на костях людей в карты или не играть? Решили играть. Играют и плачут. Вот и все. Докатились, хохлы...
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12.03.2021 14:50 Ответить
а авакяну по хер...
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12.03.2021 14:53 Ответить
Как же это омерзительно....
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12.03.2021 14:53 Ответить
Якщо ви розумієте, що це НЕ правильно, то нахріна нарідна дискусія?
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12.03.2021 14:53 Ответить
членоімітатори
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12.03.2021 14:54 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!))
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12.03.2021 14:57 Ответить
він хотів сказати, що у нього перді не вистачає, треба народну силу.
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12.03.2021 15:38 Ответить
Есть такая организация « УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» . Которая находится под руководством Профсоюзов . Во времена правления Стояна и Хары все государственные санатории за копейки распродали . Также покрывают деятелей , качающих минеральную воду из нелицензироаанных скважин . Разумеется не бесплатно . Власть за 30 лет это не интересовало .
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12.03.2021 15:01 Ответить
Дискусію проводити = "нада пєрєстать стрєлять".
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12.03.2021 15:07 Ответить
Не пиши дурні.
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12.03.2021 15:09 Ответить
Я про те що дискусії нічого не допоможуть. Все вирішується зараз дзвінком маріонетки П..на з Банкової. Якби там там були проти покерного клубу в будинку Профсоюзів, то його б там не було. А дискусії - то ІБД.
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12.03.2021 15:18 Ответить
Какая, найух, дискуссия??!!!! Пшли нах!
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12.03.2021 15:11 Ответить
Навесить замок амбарный пока они там в середине друг друга покерят , облить бензином и запалить
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12.03.2021 15:14 Ответить
я за покерный клуб! И против того, чтобы с центра Киева делали какое-то кладбище. там кругом люди погибли и что там кругом крестов наставить??? бред и абсурд полный! Нужно почтить память жертв - созданием музея. Центр города должен продолжать жить, потому что это лицо страны - главная площадь страны! я за то, чтобы там делали покерные клубы и больше всего красивого было и светящегося! И я Майдан поддерживал с первого дня и до последнего, но считаю, что нужно Майдан очистить от всего мрачного, а почтить память создав грандиозный музей и мемориал! Так будет правильно! ИМХО.
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12.03.2021 15:24 Ответить
Давай уж сразу публичный дом там откроем, ненуашо, красиво и светится.
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12.03.2021 15:27 Ответить
Давай в центре Киева все снесем тогда и построим там кладбище. Лицо страны - гланая площадь, туристы будут уезжать из Украины, как после выхода из морга.
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12.03.2021 15:30 Ответить
у тебе ось занад-то чорні думки. Окрім того покерів немає ні у кого на головних площах.
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12.03.2021 15:40 Ответить
В Лас-Вегасе есть.
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12.03.2021 15:48 Ответить
так давай там музей и сделаем. вам бы буратины только торговать, а производить кто будет? Исаак Бабель???
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12.03.2021 16:31 Ответить
Красную площадь в Москве тоже превратили в кладбище - сколько там похороненых и замурованных!
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12.03.2021 16:19 Ответить
да и йух на неё на ту красную площадь! пусть там куйло проживает! тоже мне пример авторитетный привел!!!!
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12.03.2021 16:33 Ответить
Откуда и для чего сейчас профсоюзы? Может и ВЛКСМУ где-то есть?
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12.03.2021 15:25 Ответить
я был бы против, если бы в том доме, какая то русская мразь вселилась, а если покерный клуб будет Украинский, то я за, а память о жертвах Майдана почтить грандиозным Музеем и Мемориалом. Это должно быть для всех победа в этом споре!
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12.03.2021 15:28 Ответить
В Доме профсоюзов надо возрождать представительства профсоюзов всей страны, которые сейчас в упадке, а не клубы или торгово-развлекательные центры. Хватит уже развлекаться!
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12.03.2021 15:39 Ответить
Не знаю, как бы корректно написать, чтоб не оскорбить всех погибших и их родственников, но... в Украине майданы происходят через одного президента. И каждый раз они все кровавее. Никогда большинство украинцев не будет любить власть. То есть, нас ждет впереди еще не один кровавый майдан. И люди будут гибнуть в самых разных зданиях, в зависимости от того, какое здание захватят. Так что теперь? Весь центр Киева заранее закрыть для бизнеса? Глупо. Есть памятник погибшим, будет музей, еуда можно прийти - зачем закрывать прибыльный бизнеч, дающий раюочие места и налоги?
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12.03.2021 15:51 Ответить
тебя послушать бизнесмен иплакать хочется.... так давай сразу там откроем бордель на 500 коек! тоже ведь бизнес! может именно там музей и надо открыть а не клуб. я все время смотрю на эти мафы-сараи и думаю - блин у нас страна фопов ! все все продают но никто ничего не производит.... разве так может быть?
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12.03.2021 16:28 Ответить
Коли ви колите собі вакцину разом з лікарями, ви слухання не проводите.
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12.03.2021 17:01 Ответить
 
 