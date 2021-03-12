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Украинцев не было на борту танкера Davide B, на который напали пираты в Гвинейском заливе, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцев не было на борту танкера Davide B, на который напали пираты в Гвинейском заливе, - МИД

На борту танкера Davide B, который подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе, не было украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вот и ладненько. Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС - Цензор.НЕТ 1292 Но ператы всё равно канальи!
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12.03.2021 15:27 Ответить
Хоть в одному лайні нас не було.
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12.03.2021 16:59 Ответить
>Davide B
Девід Боуї, - чєловєк і пароход.

Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС - Цензор.НЕТ 1027
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12.03.2021 18:47 Ответить
 
 