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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Пока нет мирного плана по Донбассу. Россия должна утвердить предложения, разработанные Францией и Германией совместно с Украиной, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Пока нет мирного плана по Донбассу. Россия должна утвердить предложения, разработанные Францией и Германией совместно с Украиной, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что пока нет мирного плана по Донбассу.

 Для этого Россия должна утвердить направленные ей предложения, которые разработаны при участии Франции и Германии. Об этом Кравчук заявил в интервью "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, соответствующие предложения были направлены в РФ для утверждения.

"План разработан Германией, Францией, доработанный Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть, плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией", - сказал Кравчук.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Теперь вы можете только хрюкать. ***** вам формулу Штанмайера через неадекватного преЗедента и всяких ДЕрмаков втюхал и ржет - Извольте выполнять взятые обязательства
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12.03.2021 15:00
+4
Тю, а кому від тих потішних "рішень" РНБО, стало холодно чи жарко? Клоунський цирк і фарс.
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12.03.2021 15:02
+4
коцапы во всю проводят военную подготовку, а эти бумажки составляют, которые коцапы выполнять никогда не будут...
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12.03.2021 15:04
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А до Вас, дідусю, ще РНБО не дійшло з Вашими історичними рішеннями у ролі Президента?
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12.03.2021 14:59 Ответить
Тю, а кому від тих потішних "рішень" РНБО, стало холодно чи жарко? Клоунський цирк і фарс.
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12.03.2021 15:02 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Лялькова вистава кремлівського балагана !!!)))
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12.03.2021 15:05 Ответить
Теперь вы можете только хрюкать. ***** вам формулу Штанмайера через неадекватного преЗедента и всяких ДЕрмаков втюхал и ржет - Извольте выполнять взятые обязательства
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12.03.2021 15:00 Ответить
Я просто ох..ваю- Украина ВОЮЕТ с росией но росия должна что-то там утверждать по мирному с ней плану. А чи не обкурилися плану наші добродії з ТКГ.
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12.03.2021 15:31 Ответить
План может быть только один, уничтожение расиських фашистов
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12.03.2021 15:39 Ответить
это ты зебилам и задупивцам расскажи.Много интересного услышишь
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12.03.2021 16:09 Ответить
Щоб був план, тре спочатку виростити коноплі !!!))))
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12.03.2021 15:03 Ответить
коцапы во всю проводят военную подготовку, а эти бумажки составляют, которые коцапы выполнять никогда не будут...
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12.03.2021 15:04 Ответить
Росія озвучила свої вимоги і ніколи не поступиться !! Мета Росіі втюхати Даунбас ,з особливим статусом(автономією) в Україну !!!)))
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12.03.2021 15:07 Ответить
Росія озброює "Белорусский федеральний округ " РФіі і болт клала на домовленності !!!))
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12.03.2021 15:09 Ответить
А можно где то почитать эти - направленные ей предложения, которые разработаны при участии Франции и Германии ?
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12.03.2021 15:08 Ответить
Дедушка.....
Вы там как то договоритесь о балабольстве....
Ты говоришь плана нет.
А аресташка, ермак и бубочка говорят что есть.....
Кто то ****-т!!!!
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12.03.2021 15:09 Ответить
"не заважайте пиляти бабло"(с.)
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12.03.2021 15:10 Ответить
насправді, це було інтерв'ю телеканалу "ДОМ", ще у вівторок; просто 5-тий канал використав цю картинку...
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12.03.2021 15:29 Ответить
 
 