Пока нет мирного плана по Донбассу. Россия должна утвердить предложения, разработанные Францией и Германией совместно с Украиной, - Кравчук
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что пока нет мирного плана по Донбассу.
Для этого Россия должна утвердить направленные ей предложения, которые разработаны при участии Франции и Германии. Об этом Кравчук заявил в интервью "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, соответствующие предложения были направлены в РФ для утверждения.
"План разработан Германией, Францией, доработанный Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть, плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией", - сказал Кравчук.
Топ комментарии
+4 Frol Fedoroff
показать весь комментарий12.03.2021 15:00
+4 Джура
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+4 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий12.03.2021 15:04
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Вы там как то договоритесь о балабольстве....
Ты говоришь плана нет.
А аресташка, ермак и бубочка говорят что есть.....
Кто то ****-т!!!!