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Новости Политика Украины Нормандские переговоры
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Кравчук (1226) нормандская четверка (1594)

Встреча в "нормандском формате" планируется в апреле, но все может измениться из-за позиции РФ, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча в

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" планируется на апрель, однако из-за позиции РФ все может измениться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По словам Кравчука, "идет большая работа на уровне политических советников".

"Принимает участие Ермак, Козак - советник Путина. Они как раз решают этот главный вопрос - встречу на высшем уровне. Планируется где-то на апрель. Но как оно будет на самом деле сказать сложно, потому что предвидеть позицию России очень сложно, она меняется буквально каждый день", - отметил Кравчук.

Также читайте: Пока нет мирного плана по Донбассу. Россия должна утвердить предложения, разработанные Францией и Германией совместно с Украиной, - Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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идет большая работа/ Шорох орехов. РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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12.03.2021 15:14 Ответить
Подобная встреча без участи Америки и Англии ничего не решает. Поэтому бесплодная и бесполезная.
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12.03.2021 15:21 Ответить
А що, в ТКГ вже організовують рандеву нормандського формату? Зовсім МЗС опустили...
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12.03.2021 15:32 Ответить
Россия не меняется Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3841
Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9565
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12.03.2021 15:41 Ответить
 
 