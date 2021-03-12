Встреча в "нормандском формате" планируется в апреле, но все может измениться из-за позиции РФ, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" планируется на апрель, однако из-за позиции РФ все может измениться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".
По словам Кравчука, "идет большая работа на уровне политических советников".
"Принимает участие Ермак, Козак - советник Путина. Они как раз решают этот главный вопрос - встречу на высшем уровне. Планируется где-то на апрель. Но как оно будет на самом деле сказать сложно, потому что предвидеть позицию России очень сложно, она меняется буквально каждый день", - отметил Кравчук.
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