Кадровых перестановок в Кабмине как минимум до конца весны не ожидается, - "слуга народа" Янченко

Оснований для переформатирования Кабмина как минимум до конца весны нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила народный депутат из "Слуги народа" Галина Янченко, отвечая на вопрос, будет ли иметь место переформатирование правительства.

"Это перманентная история для любого парламента и любого правительства — всегда есть разные политические интересы, желание разных депутатов и групп влияния менять министров. Но я думаю, что оснований для этого нет как минимум до конца весны", — сказала она.

Янченко указала еще на одну причину, по которой не предвидится изменений в правительстве.

"Хочу отметить, что уволить министра относительно легко, но вопрос, кто придет на замену, и получит ли этот человек 226 голосов в зале. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, мы не можем говорить о серьезных кадровых изменениях в правительстве", — сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю