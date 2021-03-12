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Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко

В отношении умерших от коронавируса кремация и захоронение тела в плотном пакете совсем не обязательны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вижу немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях о, порой, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида. Уверяю, что в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности", - уточнил он.

Ляшко также уточнил, что согласно постановлению Минздрава, только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его прячут в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни. Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших, проблем не должно возникать.

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"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных и не спекулируйте на прописанных нормах, ведь там нет ограничивающих правил, что ТОЛЬКО кремация умершего или захоронения ТОЛЬКО в плотном пакете!", - подчеркнул Ляшко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Дохлого ковидного кернеса вообще по всему местам быдлохарькова таскали. Прощальная гастроль вора...
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12.03.2021 15:16
+3
Вот это правильно, по человечески, а то действительно, хоронят как собак...
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12.03.2021 15:29
+3
Те що відбувається з похованням померлих від ковіду, то це взагалі жах.
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12.03.2021 15:50
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успокоил. Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1849
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12.03.2021 15:15 Ответить
Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7622 Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9066
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12.03.2021 15:15 Ответить
Дохлого ковидного кернеса вообще по всему местам быдлохарькова таскали. Прощальная гастроль вора...
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12.03.2021 15:16 Ответить
надобыло привязать к палке и сжеч наместе ленина и в инсту сыночку))
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12.03.2021 16:55 Ответить
Не знаю-не знаю. У нас жінка молода від корони померла, так всі хто на похороні труп цілував інфікувалися. І ще одна в результаті померла.
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12.03.2021 15:17 Ответить
1) Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тобто через органи дихання.
2) Мертві не дихають.
3) Зараження відбулося від першого цілувальника.
Люди! Ну невже мислити логічно - це так важко? Але наш "мудрий нарід" мислить інакше...
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12.03.2021 16:44 Ответить
Вам би інфекціоністом працювати. Доктор Менгеле вже достатньо настраждався в пеклі.
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12.03.2021 19:18 Ответить
нет, вы накажите этих козлов, кто пользуется горем людей.
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12.03.2021 15:17 Ответить
У меня две родственницы за 65 благополучно ,на кислороде переболели ковидом.Одна на западе Беларуси,вторая - в Павлограде.Ещё до нового года.Теперь никак не могут восстановиться и волосы сыпятся не по дням,а по часам.Ничто не проходит бесследно.Заразили молодые члены семей.Никто не знает дальнейших последствий для молодых и внуков.Отдалённых.В США за год умерло более 3милл людей.Рекорд за всю историю.Будьте благоразумны! Берегите себя и окружающих.Это не чума,но и не лучше.
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12.03.2021 15:23 Ответить
Это не чума, это намного хуже. Чуму было видно на теле человек в виде страшных синих нарывов, а эта зараза происходит в средине человека и уничтожает самое главное в средине человеческого организма - это невозможность дышать кислородом из вне.
Природа просто пытается бороться с бацилами -человеками, которые пытаются уничтожить её. природу в виде Земного Шара а в итоге одной единственной клетки в межгалактическом организме, может даже того-же организма только в большем масштабе чем человек.
Вилуам Шекспиро.
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12.03.2021 15:46 Ответить
"Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко" - Кернеса и тёщу Порошенка по-обычному хоронили.
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12.03.2021 15:27 Ответить
Це ти своїм запопадливим і догідливим невігласам на державній службі,стамескою на голові вибий.
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12.03.2021 15:28 Ответить
Вот это правильно, по человечески, а то действительно, хоронят как собак...
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12.03.2021 15:29 Ответить
а где оно было раньше, почему не предупредили раньше и не рассказали
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12.03.2021 16:16 Ответить
Те що відбувається з похованням померлих від ковіду, то це взагалі жах.
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12.03.2021 15:50 Ответить
Я памятаю рекомендації цих із санітарної служби: тільки в пакеті. Ми ще тут на форумі собачилися з цього приводу ( завжди сюди приходять підгавкувачі владі). Ну що ж - не пройщло й року, як ляшки і стєхпашки включили задню.
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12.03.2021 16:38 Ответить
"І спалювати не обов"язково,і в пакетах хоронити не потрібно,в резерваціі теж хворих зганяти,мабуть,не будемо,і до відстрілу їх на вулицях теж,думаю,не дійде" - заспокійливо сказав головний санітарний лікар Ляшко.
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12.03.2021 16:49 Ответить
Шо пакети закінчились?
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12.03.2021 16:58 Ответить
 
 