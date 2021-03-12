Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
В отношении умерших от коронавируса кремация и захоронение тела в плотном пакете совсем не обязательны.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вижу немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях о, порой, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида. Уверяю, что в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности", - уточнил он.
Ляшко также уточнил, что согласно постановлению Минздрава, только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его прячут в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни. Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших, проблем не должно возникать.
"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных и не спекулируйте на прописанных нормах, ведь там нет ограничивающих правил, что ТОЛЬКО кремация умершего или захоронения ТОЛЬКО в плотном пакете!", - подчеркнул Ляшко.
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2) Мертві не дихають.
3) Зараження відбулося від першого цілувальника.
Люди! Ну невже мислити логічно - це так важко? Але наш "мудрий нарід" мислить інакше...
Природа просто пытается бороться с бацилами -человеками, которые пытаются уничтожить её. природу в виде Земного Шара а в итоге одной единственной клетки в межгалактическом организме, может даже того-же организма только в большем масштабе чем человек.
Вилуам Шекспиро.