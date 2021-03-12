РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4815 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 113 4
вакцина (3810) карантин (16725) Минздрав (4826) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

За две недели кампании по вакцинации от COVID-19 было утилизировано 97 доз вакцины, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За две недели кампании по вакцинации от COVID-19 было утилизировано 97 доз вакцины, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что за две недели кампании по вакцинации от COVID-19 общее количество неиспользованной вакцины составило 97 доз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на утро 9.03.2021 года общее количество неиспользованных доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, а именно разбито, повреждено или не подлежит использованию составило 97 доз", - говорится в ответе Министерства на запрос агентства.

В министерстве подчеркнули, что это более чем в 50 раз меньше заложенного показателя потери, определенного приказом Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни одного летального случая от вакцины против COVID-19 не выявлено, - ВОЗ

По данным Министерства здравоохранения на данный момент 38 237 людей было провакцинировано первой дозой вакцины от COVID-19 с начала кампании по вакцинации, которая в Украине началась 24 февраля 2021 года.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не. С меня хватит, на сегодня. За две недели кампании по вакцинации от COVID-19 было утилизировано 97 доз вакцины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4978 Более, в барановирусные новости заглядывать невозможно, они- с перебором. Можно даже заболеть, наверное, заразившись от монитора. За две недели кампании по вакцинации от COVID-19 было утилизировано 97 доз вакцины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3194
Лучше расскажите- за скока можно будет купить сертификат о вакцинации. Остальное- не важно.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:21 Ответить
Вчителі знайомі є?
показать весь комментарий
12.03.2021 16:17 Ответить
динамика новых случаев заражения ковидом в Украине со слов МинЗдрава - 3 - 6 - 9 - 13 тыс., а дальше 25? Не верю ни на йоту. Уже даже онкогематологическим больным назначают химию на дом, бо ковид. Нонсенс.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:26 Ответить
Тобто планували зливати в унітаз 5000 доз з 4000, тобто кожну восьму дозу? Нормально.
показать весь комментарий
12.03.2021 21:14 Ответить
 
 