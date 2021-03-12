В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская
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На заседании суда по делу о расстреле активистов Евромайдана перед Хмельницким СБУ 19.02.2014 прокуроры заявили, что из материалов исчезли видео- и фотозаписи, а также пуля.
Об этом рассказала адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.
"Заседание по расстрелу перед Хмельницким СБУ 19.02.2014. Исследуем протокол осмотра места происшествия прямо в день расстрела, к протоколу должен добавляться флешноситель с видеозаписью. Но видеозаписи нет. Суд спрашивает почему? Прокурор Малашич. К сожалению, данное уголовное производство длительное время расследовалось различными подразделениями военной прокуратуры и когда это производство попало в Генеральную прокуратуру большая часть доказательств, к сожалению, просто исчезла. Это и видео и фото записи - приложения к протоколу и пуля", - заявила Закревская.
Напомним, досудебным следствием установлено, что 19 февраля 2014 года перед зданием УСБУ в Хмельницкой области проходил митинг активистов Евромайдана. По версии следствия, находящийся в зданий сотрудник спецназа "Альфа" Тарадай с целью отражения мнимого нападения, действуя умышленно, совершил несколько выстрелов из пулемета в направлении нижней части дверей центрального входа. В результате стрельбы были ранены 4 человека, один из которых погиб.
18 декабря 2018 года Подольский районный суд Киева отказался арестовать бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктора Крайтора и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
9 января 2019 года суд отпустил на поруки бойца "Альфы" Тарадая, подозреваемого в расстреле протестующих в Хмельницком зимой 2014 года. Более детально об этом можно прочитать в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "СБУ укрывает Виталия Тарадая - убийцу героев Небесной Сотни".
Пожалуйста, подождите...
Чистая бюракратия!!!
Документы передаются по акту !
Кто последний принял - тот и спер!
Он признал, что отдавал приказ стрелять.
Крайтора взяли под стражу сразу после отчета облрады и доставили в военную прокуратуру. Силовик признал свою вину и извинился перед депутатами и общественностью за жертв и раненых.
Начальника хмельницького СБУ Віктора Крайтора тримають у Вінниці.
Після відкриття кримінального провадження у зв'язку із вбивствами двох мітингувальників біля управління СБУ у Хмельницькій області в 2014-му році, щонайменше двоє свідків отримували погрози. Люди вважають, що вони надходили від працівників самої СБУ.
Слідство військової прокуратури Західного регіону загубило єдину непошкоджену гільзу з місця злочину з ознаками ідентифікації. За нею можна було визначити, хто і з якої зброї вбив мітингувальників біля Хмельницього управління СБУ 19 лютого 2014-го року.
Колишній начальник управління Служби безпеки у Хмельницький області Віктор Крайтор, який у лютому 2014-го року взяв на себе провину за загибель двох мітингарів біля управління, нині працює в одному з управлінь СБУ і обіймає посаду на державному підприємстві «Украерорух».
Того и посадить со всеми "бонусами". И начальника этого персонажа уволить. Тоже с
"бонусами".
За утрату доказательств.
В следуюший раз никто не подпишется, если что-то пропало.
Делов-то.
А на Донбассе и в Крыму предатели в погонах предавали страну и сдавали оружие наемникам и сторонникам иностранного государства-агрессора, выступавшим под российским флагом! Не смейте равнять эти события!
Все понимают, что убийцы стреляли тогда по людям не ради устава, не ради чести, не ради служебных обязанностей. Крайтор и Тарадай служили бандитам и терроризировали собственный народ. Источник: https://censor.net/ru/r3105750
Военнослужащий, гражданин Украины и должен сам давать оценку ситуации, незаконные приказы исполнению не подлежат, лучше пойти под трибунал чем стрелять в народ восставший против воровской власти
А если против тебя шобла с флагом России, то это не народ, а пособник оккупанта
ПС. Тобто наші статути ти порівнюєш з нацистською ідеологією? І військовослужбовці, які їх виконують, повинні "плясати в пєтлє"? Так, мабуть ти правий, недарма ж ті, хто в Криму замість виконати вимоги статуту, організувати оборону і дати відсіч окупанту, забили на той статут, марширували перед тим окупантом з піснями і віддали Крим без найменшого спротиву, тепер у нас герої...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Кримінальний кодекс України
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
п3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.
п4. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.
Придёт время и все кто выполняя приказ командиров убивали "Небесную сотню" понесут криминальную ответственность и статут их не спасёт. В Вильнюсе спустя 30 лет продолжают преследовать солдат СА убивавших протестующих
Если просмотреть внимательно видео стрельбы, то явно видно, что не хотели никого убить. Стреляли в нижнюю часть двери. А пули отрикошетили от плитки из камня. Но это ничего не меняет. Есть устав, по которому они имели право стрелять на поражение.
ПС. А статути треба переписувати. В них повинні бути чітко прописані критерії, за якими слід відрізняти "правильних" нападників від "неправильних", та конкретні дії силовиків у відповідних ситуаціях...
а зенелох и этому рад...