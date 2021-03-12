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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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расстрел (417) суд (24706) Хмельницкий (452) евромайдан (7082) Закревская Евгения (96) Малашич Юлия (3)

В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская

На заседании суда по делу о расстреле активистов Евромайдана перед Хмельницким СБУ 19.02.2014 прокуроры заявили, что из материалов исчезли видео- и фотозаписи, а также пуля.

Об этом рассказала адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание по расстрелу перед Хмельницким СБУ 19.02.2014. Исследуем протокол осмотра места происшествия прямо в день расстрела, к протоколу должен добавляться флешноситель с видеозаписью. Но видеозаписи нет. Суд спрашивает почему? Прокурор Малашич. К сожалению, данное уголовное производство длительное время расследовалось различными подразделениями военной прокуратуры и когда это производство попало в Генеральную прокуратуру большая часть доказательств, к сожалению, просто исчезла. Это и видео и фото записи - приложения к протоколу и пуля", - заявила Закревская.

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Напомним, досудебным следствием установлено, что 19 февраля 2014 года перед зданием УСБУ в Хмельницкой области проходил митинг активистов Евромайдана. По версии следствия, находящийся в зданий сотрудник спецназа "Альфа" Тарадай с целью отражения мнимого нападения, действуя умышленно, совершил несколько выстрелов из пулемета в направлении нижней части дверей центрального входа. В результате стрельбы были ранены 4 человека, один из которых погиб.

18 декабря 2018 года Подольский районный суд Киева отказался арестовать бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктора Крайтора и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

9 января 2019 года суд отпустил на поруки бойца "Альфы" Тарадая, подозреваемого в расстреле протестующих в Хмельницком зимой 2014 года. Более детально об этом можно прочитать в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "СБУ укрывает Виталия Тарадая - убийцу героев Небесной Сотни".
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Топ комментарии
+5
18 декабря 2018 суд отказался арестовать одного фигуранта, а 9 января 2019 отпустил другого....Зебилы, что же вы наделали?! В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 7682 Это ж портновский рыгореванш В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 4990
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12.03.2021 15:33
+5
Преступникам поручили хранить доказательства их преступлений. Все "логично".
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12.03.2021 15:39
+4
нехрен ждать суда....суд линча предтеча настоящей демократии
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12.03.2021 15:38
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красавцы. и крайнего нету ???
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12.03.2021 15:32 Ответить
Как нет?
Чистая бюракратия!!!
Документы передаются по акту !
Кто последний принял - тот и спер!
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12.03.2021 17:36 Ответить
сами сбушники и стреляли...
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12.03.2021 15:33 Ответить
Так этого никто и не скрывал, что стрелял сотрудник местного подразделения "Альфы"...
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12.03.2021 18:59 Ответить
18 декабря 2018 суд отказался арестовать одного фигуранта, а 9 января 2019 отпустил другого....Зебилы, что же вы наделали?! В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 7682 Это ж портновский рыгореванш В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 4990
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12.03.2021 15:33 Ответить
і той зразу вилетів в Швейцарію!
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12.03.2021 15:37 Ответить
"В результате стрельбы были ранены 4 человека, один из которых погиб." - В феврале 2014 возле Хмельницкого областного СБУ расстреляли людей. Всего погибли двое людей, еще ряд - ранены.
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12.03.2021 15:36 Ответить
нехрен ждать суда....суд линча предтеча настоящей демократии
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12.03.2021 15:38 Ответить
Преступникам поручили хранить доказательства их преступлений. Все "логично".
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12.03.2021 15:39 Ответить
Перед людьми Крайтор заявил, что он берет на себя всю ответственность за применение огнестрельного оружия к гражданам, которые вчера пытались попасть в помещение СБУ.
Он признал, что отдавал приказ стрелять.
Крайтора взяли под стражу сразу после отчета облрады и доставили в военную прокуратуру. Силовик признал свою вину и извинился перед депутатами и общественностью за жертв и раненых.
Начальника хмельницького СБУ Віктора Крайтора тримають у Вінниці.
Після відкриття кримінального провадження у зв'язку із вбивствами двох мітингувальників біля управління СБУ у Хмельницькій області в 2014-му році, щонайменше двоє свідків отримували погрози. Люди вважають, що вони надходили від працівників самої СБУ.
Слідство військової прокуратури Західного регіону загубило єдину непошкоджену гільзу з місця злочину з ознаками ідентифікації. За нею можна було визначити, хто і з якої зброї вбив мітингувальників біля Хмельницього управління СБУ 19 лютого 2014-го року.
Колишній начальник управління Служби безпеки у Хмельницький області Віктор Крайтор, який у лютому 2014-го року взяв на себе провину за загибель двох мітингарів біля управління, нині працює в одному з управлінь СБУ і обіймає посаду на державному підприємстві «Украерорух».
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12.03.2021 15:40 Ответить
"Суддівські", "прокурворські", "ментовські" - це одне ОЗУ.
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12.03.2021 15:45 Ответить
Хм.... Кто последний принял дело по описи без замечаний?
Того и посадить со всеми "бонусами". И начальника этого персонажа уволить. Тоже с

"бонусами".

За утрату доказательств.
В следуюший раз никто не подпишется, если что-то пропало.

Делов-то.
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12.03.2021 15:46 Ответить
А в чем вина альфовца? В том, что применил оружие, отражая нападение? Кстати, этот же альфовец Тарадай потом в числе первых поехал в АТО и был в реальных задницах, пока те, кто тогда штурмовали СБУ, бегали по заграницам от мобилизации. А потом мы удивляемся, что никто не защищал здания СБУ в Донецке и Луганске, что украинские силовики в Крыму вообще боялись брать в руки оружие. Конечно, кто захочет выполнять приказ о защите госздания, если потом за это делают фигурантом уголовного производства? Лучше как львовские менты - поубегать, дать толпе захватить оружие и вещдоки, а потом через несколько дней появиться на рабочем месте.
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12.03.2021 16:00 Ответить
Если бы в Крыму силовики действовали как эти сбушники - стреляли на поражение при попытке захвата охраняемого объекта, как и положено по уставу, не вышло бы у балалайни ни хрена.
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12.03.2021 16:35 Ответить
В Хмельницком неорганизованные люди вышли в знак протеста против нарушения законов Украины на Майдане, против убийств, под украинскими флагами и в защиту страны и Конституции!
А на Донбассе и в Крыму предатели в погонах предавали страну и сдавали оружие наемникам и сторонникам иностранного государства-агрессора, выступавшим под российским флагом! Не смейте равнять эти события!
Все понимают, что убийцы стреляли тогда по людям не ради устава, не ради чести, не ради служебных обязанностей. Крайтор и Тарадай служили бандитам и терроризировали собственный народ. Источник: https://censor.net/ru/r3105750
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12.03.2021 21:19 Ответить
Дійсно, в статуті ж написано чорним по білому: штурмують тебе "сєпари" - стріляй, "патріоти" - склади зброю. Точно кажу: саме так і написано... І не "смєть"!
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12.03.2021 23:32 Ответить
Тупо выполняющие приказы нацисты, весело плясали в петле и не помогло "им я выполнял приказ" Жаль рядом с ними не висели НКВДшники, может их внуки бы сейчас призадумались

Военнослужащий, гражданин Украины и должен сам давать оценку ситуации, незаконные приказы исполнению не подлежат, лучше пойти под трибунал чем стрелять в народ восставший против воровской власти
А если против тебя шобла с флагом России, то это не народ, а пособник оккупанта
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13.03.2021 00:08 Ответить
В армії був? Нема в статутах "шобли с флагом россіі"! Є чіткі визначення, що має робити військовослужбовець в разі нападу. І розділення на "правильну" і "неправильну" шоблу там нема.
ПС. Тобто наші статути ти порівнюєш з нацистською ідеологією? І військовослужбовці, які їх виконують, повинні "плясати в пєтлє"? Так, мабуть ти правий, недарма ж ті, хто в Криму замість виконати вимоги статуту, організувати оборону і дати відсіч окупанту, забили на той статут, марширували перед тим окупантом з піснями і віддали Крим без найменшого спротиву, тепер у нас герої...
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13.03.2021 01:11 Ответить
Конституція України
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Кримінальний кодекс України
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
п3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.
п4. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.

Придёт время и все кто выполняя приказ командиров убивали "Небесную сотню" понесут криминальную ответственность и статут их не спасёт. В Вильнюсе спустя 30 лет продолжают преследовать солдат СА убивавших протестующих
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13.03.2021 12:15 Ответить
Дасть Бог. Але для цього треба, щоб змінилась влада. Причому докорінно. При якій дійсно настане верховенство права, закон один для всіх, злочинці будуть названі злочинцями незважаючи на їх "патріотизм" чи інші заслуги. Інакше ніяк.
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13.03.2021 15:21 Ответить
В Донецке и Луганске не сопротивлялись захвату. Что вышло?
Если просмотреть внимательно видео стрельбы, то явно видно, что не хотели никого убить. Стреляли в нижнюю часть двери. А пули отрикошетили от плитки из камня. Но это ничего не меняет. Есть устав, по которому они имели право стрелять на поражение.
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13.03.2021 15:07 Ответить
А в захвате СБУ Луганской области исчез Луганск.
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12.03.2021 16:56 Ответить
Бо то були "неправильні" "захватчики". Їх треба було стріляти. А тут були "правильні". Це різні речі.
ПС. А статути треба переписувати. В них повинні бути чітко прописані критерії, за якими слід відрізняти "правильних" нападників від "неправильних", та конкретні дії силовиків у відповідних ситуаціях...
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13.03.2021 15:28 Ответить
Зебилы еще со времени сдачи Цемаха замеают следы
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12.03.2021 17:32 Ответить
Нашему СБУ только бизнес да контрабас крышевать... Больше они ни на что неспособны...
а зенелох и этому рад...
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12.03.2021 21:40 Ответить
 
 