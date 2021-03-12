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Больные дети в недавно открытом корпусе "ОХМАТДЕТа" находятся в критических условиях, - Корчинская. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Больные дети в недавно открытом корпусе

Новый корпус НДСБ "ОХМАТДЕТ" находится в критическом состоянии из-за того, что правительство не выделяет средства на его обслуживание.

Об этом волонтер и общественный деятель Оксана Корчинская сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Наша срочная помощь нужна тяжелобольным детям со всей Украины с онкогематологическими заболеваниями. Сейчас больные дети в новом корпусе НДСБ "ОХМАТДЕТ" находится в критических условиях", - отмечает Корчинская. 

По ее словам, в новом корпусе Национальной детской больницы "ОХМАТДЕТ", где полгода тому назад министр здравоохранения и президент Украины открыли новые онкогематологические отделения, пока 10% влажности при норме 40-50%.

"Проблема не только в том, что потрескались большинство дверей, ценные антибактериальнные панели в палатах, боксах для высокодозовой химиотерапии. Главное - это прямая угроза жизни детей с тяжелой онкологией! Попечительский волонтерский совет получил объяснения от компании генерального подрядчика. Вчера в очередной раз было совещание всех служб больницы, государственного предприятия, генерального подрядчика и представителя СБУ, который прикомандирован в больницу. Пока мы не увидели решения срочных проблем. Ответственность все перекладывают друг на друга...", - отметила Корчинская. 

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Она подчеркнула, что Кабинет Министров Украины, Министерство финансов и Минздрав не выделили деньги НДСБ "ОХМАТДЕТ" на обслуживание всех сверхсложных систем нового корпуса, в том числе на оплату электроэнергии и коммунальные платежи новостроя..

"Выделены деньги только на закупку расходных материалов, ждем тендеров по закупке фильтров, которые нужно менять каждый месяц. До сих пор Минздравом не подписаны новые штаты для работы отделений в новом корпусе. Медики всей больницы с нового года не получают ковидные доплаты, хотя в больнице лечатся тяжелобольные дети, в том числе с ковид. Несколько инженеров в штате больницы не могут поддерживать системы стоимостью более 2 миллиардов гривен! ️
 Фактически, если сейчас не вмешается Кабинет Министров Украины нужно закрывать новый корпус и переводить больных детей, в том числе после трансплантации костного мозга в старый корпус, который тоже давно нуждается в ремонте", - отметила Корчинская.

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Больные дети в недавно открытом корпусе ОХМАТДЕТа находятся в критических условиях, - Корчинская 01
Больные дети в недавно открытом корпусе ОХМАТДЕТа находятся в критических условиях, - Корчинская 02
Больные дети в недавно открытом корпусе ОХМАТДЕТа находятся в критических условиях, - Корчинская 03
Больные дети в недавно открытом корпусе ОХМАТДЕТа находятся в критических условиях, - Корчинская 04

#Охматдит 🆘🆘🆘 наша термінова допомога потрібна важкохворим діткам зі всієї України з онкогематологічними...

Опубликовано Оксана Корчинська Пятница, 12 марта 2021 г.
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Бездонная бочка этот "Охматдет", при всём уважении к Корчинской.
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12.03.2021 15:44 Ответить
Про ценные антибактериальные панели можно вычеркнуть, красили им это гэ антибактериальной краской с серебром, там трескаться нечему.
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12.03.2021 15:50 Ответить
Адочек становится всё больше и больше. Жаль детей......они не голосовали "по приколу"........!
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12.03.2021 15:52 Ответить
Скільки бабла перечислив при Ющері на
ОхлосДеда..
А вийшло нахлєбалово...
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12.03.2021 15:58 Ответить
Так ригодрочери ж до сих пір волають на кожному розі шо Ющенко з Катериною всі гроші покрали. Ющенко вже 11 років як не президент, а вони все його звинувачують...
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12.03.2021 16:08 Ответить
Не до медицины правительству. На носу большая приватизация. Дядя Беня кушать хочут, перед смертью нажраться решили, потешить себя наостанок. Денег свободных нет, больничкам, а значит и нам с вами помочь тупо нечем. Все деньги пойдут на поправку тех предприятий перед приватизацией, на которые положил глаз дядя Беня.
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12.03.2021 16:02 Ответить
Ги..ГИ...так це діти гоїв...кому воні потрібні...
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12.03.2021 16:25 Ответить
Не мішайте зелі відпочивати спокійно.
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12.03.2021 16:39 Ответить
Знов хотять вкрасти!
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12.03.2021 21:21 Ответить
 
 