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В Виннице из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 вводят ограничения "красной" зоны, - горсовет. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Виннице из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 вводят ограничения

В Виннице стремительно увеличивается заболеваемость коронавирусной болезнью. Поэтому власти приняли решение ввести в городе некоторые ограничения "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19... в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня по запрету проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

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Таким образом, в городе будет запрещено проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия, а также не разрешена работа спортивных заведений.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с субботы, 13 марта.

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Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.

В Виннице из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 вводят ограничения красной зоны, - горсовет 01
В Виннице из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 вводят ограничения красной зоны, - горсовет 02
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Вирусолог заявил, что коронавирус навсегда останется с человечеством.
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12.03.2021 15:53 Ответить
Ковид для ученых - это как полет на Луну, каждый делает свой вклад
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12.03.2021 15:55 Ответить
"Вітаю" киян😷
Купуйте м"ясо, цигарки і горілку в маркеті щоб не сумно було карантинити
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12.03.2021 16:07 Ответить
шо ти робиш, Буковеля ... У Вінниці через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 вводять обмеження "червоної" зони, - міськрада - Цензор.НЕТ 7295
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12.03.2021 16:14 Ответить
Прививка тоже лотерея. Типа русской рулетки.

"В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG).
«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», - говорится в докладе ведомства." Привиться нельзя медлить - запятые каждый ставит сам. Пока риски большие.
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12.03.2021 23:25 Ответить
 
 