В Виннице из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 вводят ограничения "красной" зоны, - горсовет. ДОКУМЕНТ

В Виннице стремительно увеличивается заболеваемость коронавирусной болезнью. Поэтому власти приняли решение ввести в городе некоторые ограничения "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19... в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня по запрету проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

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Таким образом, в городе будет запрещено проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия, а также не разрешена работа спортивных заведений.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с субботы, 13 марта.

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Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.



