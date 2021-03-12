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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) россия (91360) Донбасс (26927)

Встреча Зеленского и Путина "один на один" может принести необходимые результаты, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча Зеленского и Путина

Украинская власть должна продолжать встречаться и вести переговоры по урегулированию на Донбассе с представителями России, поскольку это позволит узнать их реальную позицию в вопросах, касающихся территориальной целостности и независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос журналистов, об инициативе президента Владимира Зеленского о проведении личных встреч с лидерами стран "нормандского формата" в случае невозможности проведения совместного саммита, Кравчук сказал: "Есть разные мысли по этому поводу. Мол, с Россией не о чем говорить. Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, когда идет речь о суверенитете и территориальной целостности и независимость Украины, нужно обязательно встречаться и договариваться. По крайней мере, станет ясна позиция того, с кем ты встречаешься".

Кравчук подчеркнул, что, в случае обнародования реальной позиции РФ, любые манипуляции по этому поводу отойдут на задний план.

Читайте: Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально"

"Главное - достичь цели", - отметил он..

Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что встреча президентов Украины и РФ - Владимира Зеленского и Владимира Путина - в формате "один-на-один" может принести необходимые результаты.

"Это вполне возможно. Вопросы, формат, тема встречи - все это должны готовить министры иностранных дел, специальные люди, которые всегда готовят встречи президентов. Если такая встреча будет подготовлена, и Путин согласится, а Зеленский согласится с повесткой дня, то встреча должна состояться", - резюмировал Кравчук.

Также читайте: Встреча в "нормандском формате" планируется в апреле, но все может измениться из-за позиции РФ, - Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
Наконец-то сможет отсосать ? О_о
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12.03.2021 15:49
+25
... может принести необходимые результаты, Путину!!!
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12.03.2021 15:50
+24
Какая чушь! Надо было Сталину с Гитлером повстречаться. Может, и договорились бы где-то по середине.
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12.03.2021 15:52
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Необхідні для кого??? точно не для України.
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12.03.2021 17:13 Ответить
Зє такий справний фахівець з мін'ту, що путєн не зможе йому відмовити???
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12.03.2021 17:13 Ответить
"может принести необходимые результаты" - КОМУ, КАЦАПАМ !? Наш осёл тупой, что бы вести переговоры в пользу для нас !!!
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12.03.2021 17:16 Ответить
встреча двух великих ..карликов
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12.03.2021 17:22 Ответить
Уже было! И шо?
Видимо путя решил что кобаева делает Это лучше!
Или зеля уже натренировал? И теперь на шо то надееться?
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12.03.2021 17:31 Ответить
Дядя Льоня, ти - ДЕБІЛ?
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12.03.2021 17:40 Ответить
Походу ***** - это теперь единственный, с кем может встретиться ЗЕ.
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12.03.2021 17:42 Ответить
Леня Макарович опять начинает переобуваться в воздухе... Наверное пока не отойдет в мир иной все это будет продолжаться.. Иллюзионист из школы Микояна.
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12.03.2021 17:44 Ответить
Як на мене реагувати на те що бовтає цей старий комуняка-маразматик потібно в одному напрямку: просто сказати щоб ішов він в дупу. Особливо враховуючи його заслуги перед державою Україна в просиранні ЧФ, безтолкової здачі ядерної зброї, справу Бласко і тд
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12.03.2021 17:45 Ответить
...в дополнение:-заслуга в предательском преобразовании Крымской области в Республику,дав"зеленый свет"рашсепаратизму..
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13.03.2021 13:41 Ответить
На сайте "Украинской правды" более детально Сам на сам із Путіним: чим небезпечні нові "нормандські" ініціативи Зеленського
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12.03.2021 17:47 Ответить
Шо,опять? Зустріч Зеленського і Путіна "сам на сам" може принести необхідні результати, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6031
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12.03.2021 17:47 Ответить
С Байденом не получается, то хотя бы с Путиным. Ну ничему не научили попытки "договориться посредине" и "заглянуть в глаза".
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12.03.2021 17:49 Ответить
Схоже зелебобік збирається ходити по граблям всі п'ять років.
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12.03.2021 17:51 Ответить
Ця істота цілеспрямовано готує здачу України, а його гучні пердіжі в калюжу для того щоб приспати лохторат.
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12.03.2021 21:32 Ответить
Прошлый раз Зеленский смотрел Путину в глаза. Куда в этот раз он заглянет Путину?
Песня о российском бунт
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12.03.2021 17:58 Ответить
Так, зраднику, Кравчук. Обов'язково принесе результати для ворога. Допомагай і далі. Ти саме велике горе для України, окрім ярма від москалів і кравчучки ти нічого не дало за всі ці роки. Сиділо на шиї народа і пило його соки.
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12.03.2021 18:09 Ответить
Потому она и не состоится)
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12.03.2021 18:20 Ответить
перед встречей с ****** заяву на увольнение и пусть там встречаются сколько угодно.
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12.03.2021 18:36 Ответить
Конечно может принести необходимые результаты, никто это не оспаривает, только если зе согласится на условия *****.
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12.03.2021 18:49 Ответить
А він согласится, бо обіцяв -- хоч до чорта на колінах, хоч боком, хоч раком.
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13.03.2021 09:52 Ответить
Во смеху то будет! Абхахочимся!
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12.03.2021 18:52 Ответить
Встречи с Утиным давно ничего не решают даже на рассее.Встречатся с ублюдком,-это только легатимизировать его во всëм надутое значение.
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12.03.2021 19:04 Ответить
Да заткнись ти старий ідіот.
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12.03.2021 19:05 Ответить
Леонид Макарович ! Шёл бы ты уже на заслуженный покой. А то, что ни скажешь, то как в лужу пёрднешь.
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12.03.2021 19:19 Ответить
ничего не выйдет.
кравчук не учил криминальную психологию.
путин - психопат, маньяк, параноик, садист.
он не будет договариваться и с такими не договариваются.
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12.03.2021 20:22 Ответить
" Принаймні, стане зрозумілою позиція того, з ким ти зустрічаєшся", - зазначив Кравчук.
Тільки зовсім тупий або брехун може заявляти, що за 7 років російсько-української війни йому ще не зрозуміла позиція агресора.
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12.03.2021 20:49 Ответить
Зустріч Зеленського і Путіна "сам на сам" може принести необхідні результати, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8807Володар - Владика! Наважусь і ризикну дізнатися а які ж будуть Ваші подальші суворі накази - пропозиції в Мінську за повісткою змови з кривавими вбивцями: терористами - сепаратистами. Може про капітуляцію і знищення України як держави. Буду дуже - дуже радий і далі покірно Вам служити! Ваш відданий вірний слуга екс-кловун і агент ... резидент ЗЕбіл -капітулянт .
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12.03.2021 21:08 Ответить
"Зустріч Зеленського і Путіна "сам на сам" може принести необхідні результати, - Кравчук" - тому дехто навіть депіляцію зробив.
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12.03.2021 21:27 Ответить
Таки заяви Кравчука не дивні. Треба зрозуміти, хто він такий. Кравчук в часи СРСР був високопосадовцем в компартії УРСР, яка в свою чергу була частиною КПРС. Бути в ті часи на високій партійній посаді було неможливо, не співпрацюючи з КДБ. А як відомо, колишніх чекистів не буває. Ось така історія про цього українського "патріота".
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12.03.2021 21:35 Ответить
военный
антиквариат проадажа военный антиквариат
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14.03.2021 16:07 Ответить
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