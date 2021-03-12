Встреча Зеленского и Путина "один на один" может принести необходимые результаты, - Кравчук

Украинская власть должна продолжать встречаться и вести переговоры по урегулированию на Донбассе с представителями России, поскольку это позволит узнать их реальную позицию в вопросах, касающихся территориальной целостности и независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос журналистов, об инициативе президента Владимира Зеленского о проведении личных встреч с лидерами стран "нормандского формата" в случае невозможности проведения совместного саммита, Кравчук сказал: "Есть разные мысли по этому поводу. Мол, с Россией не о чем говорить. Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, когда идет речь о суверенитете и территориальной целостности и независимость Украины, нужно обязательно встречаться и договариваться. По крайней мере, станет ясна позиция того, с кем ты встречаешься".

Кравчук подчеркнул, что, в случае обнародования реальной позиции РФ, любые манипуляции по этому поводу отойдут на задний план.

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"Главное - достичь цели", - отметил он..

Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что встреча президентов Украины и РФ - Владимира Зеленского и Владимира Путина - в формате "один-на-один" может принести необходимые результаты.

"Это вполне возможно. Вопросы, формат, тема встречи - все это должны готовить министры иностранных дел, специальные люди, которые всегда готовят встречи президентов. Если такая встреча будет подготовлена, и Путин согласится, а Зеленский согласится с повесткой дня, то встреча должна состояться", - резюмировал Кравчук.

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