Продажа угля из ОРДЛО и каналы Медведчука связаны через экс-соратника Клименко - Скулимовского, - СМИ

Компания "Донские угли", занимающаяся продажей в РФ угля, незаконно добытого в ОРДЛО, связана с экс-соратником нардепа ОПЗЖ Андрея Киселева Русланом Скулимовским.

Об этом говорится в расследовании издания "Инфопост", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несмотря на громкий скандал и настоятельные просьбы секретарь СНБО Данилов так и не озвучил, каким именно образом "Донские угли" связаны с Медведчуком.

"Вчера в мое распоряжение поступили сводные данные ФТС РФ по экспорту антрацита из Украины. В числе прочих, ранее известных поставщиков с оккупированных территорий, в 2020-м году появилось ООО "ТД "Донские угли". К моему удивлению, все 141 записи имеют одну важную закономерность. Экспедитором груза неизменно значится АНО ЦЭЛР, связываемое с Курченко. Получатель – GMG GRAND MINERAL GROUP. Вот тут начинается самое интересное. На странице в LinkedIn руководителем GMG Grand Mineral Group A.Ş. указан Скулимовский Руслан Леонидович – бывший помощник депутата от партии "Оппозиционный Блок" Киселева Андрея Николаевича. Руслан Скулимовский известен тем, что входил в команду "кошелька Януковича" – Александра Клименко. Позже, как пишут СМИ, Скулимовский стал "смотрящим" от Киселева на канале ZiK", - говорится в материале.

Отмечается, что "Донские угли" в 2020-м году произвело 141 поставку угля марки антрацит общим весом в 52010.5 тонн на 199.137.313 рублей. Средняя стоимость – 3820 рублей за тонну.

"Контрактодержателем и отправителем всех поставок значится ООО "ТД "Донские угли". Экспедитор – АНО ЦЭЛР. Уголь был поставлен в порт Ростов, погружен на корабль/корабли и поплыл дальше. Конечный покупатель пока не известен, но вскоре мы это узнаем. Сделать это не составит большого труда, так как контракты GMG GRAND MINERAL GROUP Скулимовского скоро появятся на брокерских платформах – это вопрос времени. На данный момент остается невыясненным вопрос – как ООО "ТД "Донские угли" проводит поставки антрацита на Новочеркасскую ГРЭС – они не значатся в базе ФТС. Таким образом вопрос о том, как ООО "Торговый Дом "Донские угли" связано с финансированием телеканалов Медведчука, можно считать закрытым", - говорится в расследовании.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.