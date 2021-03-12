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Кравчук (1226) США (23253) нормандская четверка (1594)

Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Присутствие США усилит

Присутствие представителя Соединенных Штатов на встрече лидеров стран "нормандского формата" или даже полноценное включение США в этот формат, сможет заставить Россию считаться с интересами остальных сторон.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится… А единственная страна в мире, с которой она будет считаться, и Байден (президент США Джозеф Байден. – Ред.) сказал, что он не позволит больше России нарушать нормы международного права в отношении Украины, пренебрегая ее суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью. Таким образом, присутствие там (на встрече лидеров стран "нормандской четверки" – ИФ) Соединенных Штатов Америки могло бы дать "нормандскому формату" больше влияния и силы", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что на встрече обязательно должен быть официальный представитель США, независимо от того, будет ли это президент страны Джо Байден, вице-президент, госсекретарь или кто-либо другой.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Слова кравчука стоят еще меньше чем договора с росией.
Завтра оно, непринужденно переобувшись, точно так же будет славить великую Расеюшку и ее ботоксного фюрера)
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12.03.2021 16:23
+2
кравчуку щось "сказать" як зебілу з гори скотитись)
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12.03.2021 16:26
+1
Лис.
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12.03.2021 16:31
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ООО знову во здравіє заспівав, а як же одін-на одін з Путіним?
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12.03.2021 16:18 Ответить
Спикер Рады Розумков сбежал из Украины...,чтобы это значило? Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится,- Кравчук - Цензор.НЕТ 9430
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12.03.2021 16:22 Ответить
ОйФСЬО!)))
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12.03.2021 16:22 Ответить
Слова кравчука стоят еще меньше чем договора с росией.
Завтра оно, непринужденно переобувшись, точно так же будет славить великую Расеюшку и ее ботоксного фюрера)
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12.03.2021 16:23 Ответить
Він щось не те сказав? І що саме?
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12.03.2021 16:24 Ответить
кравчуку щось "сказать" як зебілу з гори скотитись)
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12.03.2021 16:26 Ответить
Кравчук порвет Срань РАБссиянскую что Томагавк Байдена плешивую плесень Мавзолейную... Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится,- Кравчук - Цензор.НЕТ 7109
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12.03.2021 16:28 Ответить
Лис.
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12.03.2021 16:31 Ответить
Украина начала подготовку к внеочередным президентским выборам,потому Розумков и удрал....хочет стать преемником Зелемойским... Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9530
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12.03.2021 16:31 Ответить
Столько сколько вреда нанес Украине сначала будучи коммунистом, потом президентом далее шестеркой депутатом, как Кравчук больше не найдешь. И продолжает ведь на народные деньги жить и гадить...
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12.03.2021 16:33 Ответить
В августе 1991 года мне удалось поговорить с Кравчуком минуты 3,в фойе Рады,не больше,я тогда работал в газете "Вечерний Киев".Макарыч тогда произвел впечатление хитрого и умного политика,а при расставании сказал : завтра 24 серпня долю Україну ми вирішуватимемо самі,вже без Москви...,самое интересное,что я ему поверил... Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6314и 24 августа Украина действительно объявила о Независимости.. Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6314
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12.03.2021 16:41 Ответить
 
 