Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук

Присутствие представителя Соединенных Штатов на встрече лидеров стран "нормандского формата" или даже полноценное включение США в этот формат, сможет заставить Россию считаться с интересами остальных сторон.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится… А единственная страна в мире, с которой она будет считаться, и Байден (президент США Джозеф Байден. – Ред.) сказал, что он не позволит больше России нарушать нормы международного права в отношении Украины, пренебрегая ее суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью. Таким образом, присутствие там (на встрече лидеров стран "нормандской четверки" – ИФ) Соединенных Штатов Америки могло бы дать "нормандскому формату" больше влияния и силы", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что на встрече обязательно должен быть официальный представитель США, независимо от того, будет ли это президент страны Джо Байден, вице-президент, госсекретарь или кто-либо другой.

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