НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер
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Национальный энергетический регулятор НКРЭКУ превратился в прислугу для отдельных олигархов, которые стремятся получать электроэнергию на свои электрометаллургические и ферросплавные предприятия за бесценок.
Об этом заявила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер.
"НКРЭКУ - окончательно превратилась в прислугу олигархов. Олигархов, стремящихся за бесценок получать электроэнергию для своих предприятий и которым безраздичны энергетическая безопасность страны, десятки тысяч рабочих мест, война с Россией и интеграция с ЕС ", - заявила Буймистер.
Она отметила, что регулятор откровенно встал на сторону одного конкретного олигарха "с интересами в ферросплавном электрометаллургическом бизнесе".
"С момента назначения сегодняшнего состава НКРЭКУ их идеей-фикс было, чтобы 5 заводов одного человека могли покупать электрическую энергию дешевле, чем все остальные в этой стране. Для этого открыли импорт из России, для этого чуть не обанкротили Энергоатом и обманули международных инвесторов ", - отметила нардеп.
Слепое выполнение регулятором прихотей олигарха привело к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний.
"Действующий состав НКРЭКУ войдет в историю страны как наиболее непрофессиональный регулятор, который за 1 год умудрился умертвить энергетический комплекс государства", - добавила нардеп.
Она также призвала СНБО вмешаться в ситуацию и спасти энергетику от "прислужников олигархов в НКРЭКУ".
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Може Я і пізджзабув??🤣🤣
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".
НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.
КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".
Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
Сеня Кулявлоб до власти посчитал его себестоимость ~ 70-100$/. Тимошенко предложила рентабельность 30% и продавать нам наш же газ по нормальным ценам, а не с интересами всяких там Росукрэнерго.