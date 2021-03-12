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Новости ЭкономикаОбщество
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НКРЭКУ (466) Буймистер (70)

НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, -

Национальный энергетический регулятор НКРЭКУ превратился в прислугу для отдельных олигархов, которые стремятся получать электроэнергию на свои электрометаллургические и ферросплавные предприятия за бесценок.


Об этом заявила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер.


"НКРЭКУ - окончательно превратилась в прислугу олигархов. Олигархов, стремящихся за бесценок получать электроэнергию для своих предприятий и которым безраздичны энергетическая безопасность страны, десятки тысяч рабочих мест, война с Россией и интеграция с ЕС ", - заявила Буймистер.


Она отметила, что регулятор откровенно встал на сторону одного конкретного олигарха "с интересами в ферросплавном электрометаллургическом бизнесе".
"С момента назначения сегодняшнего состава НКРЭКУ их идеей-фикс было, чтобы 5 заводов одного человека могли покупать электрическую энергию дешевле, чем все остальные в этой стране. Для этого открыли импорт из России, для этого чуть не обанкротили Энергоатом и обманули международных инвесторов ", - отметила нардеп.
Слепое выполнение регулятором прихотей олигарха привело к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний.
"Действующий состав НКРЭКУ войдет в историю страны как наиболее непрофессиональный регулятор, который за 1 год умудрился умертвить энергетический комплекс государства", - добавила нардеп.


Она также призвала СНБО вмешаться в ситуацию и спасти энергетику от "прислужников олигархов в НКРЭКУ".
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Топ комментарии
+3
народ Украины проголосовал за єто на прошлых выборах. В 73%.
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12.03.2021 16:28
+2
А Слуга Народа - это не прислуга олигархов ,?
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12.03.2021 16:22
+2
Слуги Олигархов
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12.03.2021 16:25
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А Слуга Народа - это не прислуга олигархов ,?
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12.03.2021 16:22 Ответить
Слуги Олигархов
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12.03.2021 16:25 Ответить
ДУМАЮ КОГДА ТО НАЙДУТ СЕГОДНЯШНИХ ЧЛЕНОВ НКРЕКП И расстреляют их в сытых жирных хатынках на средства что они с нас с вами украли все будет закон бумеранга оплаты за удовольствие никому и никак не удавалось отменить...
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12.03.2021 17:18 Ответить
Всі ці "слуги народу" - це саме робочий орган з політичного обслуговування (даруйте захисту і кришування від криміналу) кількох мафіозних синдикатів, які ними оплачуються поряд з виплатами із державного бюджету. А коли представник парламенткиня від тих "слуг" кидає подібні заяви, то цікаво чому ці "члени" регуляторні ще не в Лук"янівському СІЗО, чи вона щось переплутала з папірцями на виступ, а може підсунули який медведчуковський темник від опезеже чи іншої "опозиційної" сили. У них свій Зе-пахан, свій лейтенант Бокан, своя прокуроркиня, то які проблеми з цими злодюгами, а може вона не знає, що в країні є вища сила за преЗе-дента, який приймає тільки ті рішення, які погоджує тріумвірат правління синдикату ОЗУ КолПінАх .
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12.03.2021 22:10 Ответить
Об этом заявила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер.
НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3684 НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3684 НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3684
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12.03.2021 16:24 Ответить
Чого лише "хочуть"? Отрмують!
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12.03.2021 16:25 Ответить
И кто же, бл#@ь, это сделал?
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12.03.2021 16:25 Ответить
Та понятно кто) ОН, проклятий НКРЕКП перетворилася на прислугу олігархів, які хочуть отримувати електроенергію за безцінь, - "слуга народа" Буймістер - Цензор.НЕТ 668
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12.03.2021 16:27 Ответить
По факту за электричество для заводов олигархов заплатит (в очередной раз) народ Украины, путем необоснованных повышений тарифов.
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12.03.2021 16:26 Ответить
народ Украины проголосовал за єто на прошлых выборах. В 73%.
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12.03.2021 16:28 Ответить
ДА, точно! Раньше было не так!
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12.03.2021 16:41 Ответить
НКРЭКУ - эта мутная контора уже давно - с самого начала - служит олигархам, а не народу!
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12.03.2021 16:26 Ответить
А хто придумав цей "орган" з своїм "пупсом" Вовком з своєї олігартичної зграї?
Не підскажите?
Може Я і пізджзабув??🤣🤣
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12.03.2021 16:38 Ответить
Она отметила, что регулятор откровенно встал на сторону одного(?) конкретного олигарха "с интересами в ферросплавном электрометаллургическом бизнесе". / А это Ахметов. На Коломойского она не намекает-следовательно, её конверты-от Коломойского./"Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень
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12.03.2021 16:38 Ответить
Так олигархи зачем то в выборы или в депутатов деньги вкладывают.
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12.03.2021 16:39 Ответить
КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
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12.03.2021 16:45 Ответить
А газ по другим принципам продается? Украинцы получают свой собственный газ, добытый нашей же госструктурой из наших же недр по продажным мировым ценам!
Сеня Кулявлоб до власти посчитал его себестоимость ~ 70-100$/. Тимошенко предложила рентабельность 30% и продавать нам наш же газ по нормальным ценам, а не с интересами всяких там Росукрэнерго.
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12.03.2021 16:54 Ответить
Всё, что народили СН является прислугой олигархов. Потому всех СН надо гнать.Зеле импичмент, а всех незаконорожденны учреждения упразднять и разгонять.
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12.03.2021 17:02 Ответить
То що, Дмитра Вовка вижили із-за Ротердама+, а виявляється він порівняно із нинішніми білий і пухнастий НКРЕКП перетворилася на прислугу олігархів, які хочуть отримувати електроенергію за безцінь, - "слуга народа" Буймістер - Цензор.НЕТ 8047
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12.03.2021 17:34 Ответить
Ротердам -? Чи в рот вам всім, дурні?
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12.03.2021 18:07 Ответить
ЗЕНЕЛОх БОРЕТСЯ ...
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12.03.2021 21:26 Ответить
 
 