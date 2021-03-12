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Кулеба о продлении санкций Евросоюзом: Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о продлении санкций Евросоюзом: Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Европейского Союза о продлении санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом министр написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ

Глава МИД подчеркнул, что для отмены санкций РФ должна прекратить вести агрессивную политику в отношении Украины.

"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства", - заявил он.

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Ті санкції до спини двері для рашистських чиновників- шо досі не ясно?
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12.03.2021 16:30 Ответить
 
 