Кулеба о продлении санкций Евросоюзом: Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Европейского Союза о продлении санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом министр написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ

Глава МИД подчеркнул, что для отмены санкций РФ должна прекратить вести агрессивную политику в отношении Украины.

"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства", - заявил он.

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