Филарет обратился к Зеленскому, чтобы президент попросил у патриарха Варфоломея новый Томос для Украины

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, просит президента Зеленского потребовать от Вселенского патриарха Варфоломея новый Томос для провозглашения украинского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте УПЦ КП.

"Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с радостью в который раз будут приветствовать, как гостя, Его Святейшество Патриарха Варфоломея на украинской земле в случае, если он, во время своего визита, вручит Томос о предоставлении Украинской Православной Церкви статуса Патриархата", - говорится в сообщении.

По словам Филарета, это будет долгожданным актом справедливости в отношении украинского народа и "обеспечит реальную автокефалию нашей Церкви".

"Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому и представителям украинской власти с просьбой, накануне визита, поставить перед Его Всесвятейшеством Патриархом Варфоломеем вопрос предоставления нового Томоса, который бы полностью соответствовал тому историческому месту и значимости, которую играла и играет Украинская Церковь в мировом Православии", - подчеркнул Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю 30-летия независимости.

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