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Варфоломей (234) Зеленский (16621) УПЦ КП (531) Филарет (517) Томос (259)

Филарет обратился к Зеленскому, чтобы президент попросил у патриарха Варфоломея новый Томос для Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Филарет обратился к Зеленскому, чтобы президент попросил у патриарха Варфоломея новый Томос для Украины

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, просит президента Зеленского потребовать от Вселенского патриарха Варфоломея новый Томос для провозглашения украинского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте УПЦ КП.

"Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с радостью в который раз будут приветствовать, как гостя, Его Святейшество Патриарха Варфоломея на украинской земле в случае, если он, во время своего визита, вручит Томос о предоставлении Украинской Православной Церкви статуса Патриархата", - говорится в сообщении.

По словам Филарета, это будет долгожданным актом справедливости в отношении украинского народа и "обеспечит реальную автокефалию нашей Церкви".

"Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому и представителям украинской власти с просьбой, накануне визита, поставить перед Его Всесвятейшеством Патриархом Варфоломеем вопрос предоставления нового Томоса, который бы полностью соответствовал тому историческому месту и значимости, которую играла и играет Украинская Церковь в мировом Православии", - подчеркнул Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю 30-летия независимости.

Читайте: Филарет ждет дарования автокефалии из Москвы, - Евстратий (Зоря)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+68
Зовсім дідусь недужий став.
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12.03.2021 16:42
+51
Старый маразматик обратился к молодому. Дайте новый старый паламалсо.
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12.03.2021 16:43
+48
помниться, клоун и зебилы бегал и ржали о "термосе"..
а теперь что - зебилам методичку перепишут и они станут верещать о "срочной необходимости нового... термоса"? (они ж бо тупые - Томос от термоса отличать так и не научились)
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12.03.2021 16:44
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а давайте кожному попу по томасу...
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12.03.2021 21:05 Ответить
Маразм кріпчав......
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12.03.2021 21:06 Ответить
О какой торопыга.Вначале нужно метрополию ПЦУ утвердить и вытравить отсюда филиал ФСБ под названием УПЦ МП и только потом мечтать о каком-то патриаршестве.
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12.03.2021 21:15 Ответить
сстарий друзяка макаровича, у 1990 макарич особисто просив горбача посприяти у виборах. результат плачевний. Їх обох смерть в туалет відпустила а вони обоє на телебачення
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12.03.2021 21:47 Ответить
А безвиз Зеленский сделает?
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12.03.2021 22:06 Ответить
всегда бесили товарищи, которые не понимают, что их поезд ушёл. Хотя в ситуации с Филаретом это может быть старческое...
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12.03.2021 22:34 Ответить
Деду о душе пора думать--одной ногой в могиле. А он все о власти для себя печется.
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12.03.2021 23:34 Ответить
Професійний розкольник ніяк не вгамується. А тут ще й весна, холєра, настала. І через то всякі хронічні болячки у людей загостюються. І нема на то ради. Біда...
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13.03.2021 02:35 Ответить
норм. у каждого президента должен быть свой Томос
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13.03.2021 22:52 Ответить
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