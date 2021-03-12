РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5066 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
1 084 6
Кравчук (1226) россия (91360) санкции (10626) СНБО (4374) Донбасс (26927)

Санкции СНБО вряд ли могут привести к эскалации конфликта на Донбассе, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции СНБО вряд ли могут привести к эскалации конфликта на Донбассе, - Кравчук

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что последние решения о введении санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины вряд ли могут привести к эскалации широкомасштабного конфликта со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Ситуация никогда полностью не была мирной. Она волнами идет - то поднимается, то опускается. Возможно, и сегодняшняя ситуация сейчас обострилась, возможно это как раз реакция на наши действия, потому что когда мы вели себя более, я скажу так условно, спокойно, то они также просто наблюдали... А когда президент Зеленский и СНБО начали реально действовать, принимать соответствующие меры, вводить санкции, приостанавливать работу пропагандистских каналов, которые делали уже, что хотели, - понятное дело, что они (россияне) также начали действовать", - отметил глава украинской делегации.

"Но я не думаю, что это может стать причиной широкомасштабного конфликта. Если бы это кому-то могло прийти в голову, то я думаю, это будет не просто ошибка, а трагическая ошибка России", - добавил Кравчук

Читайте: Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какие санкции?
показать весь комментарий
12.03.2021 16:47 Ответить
Це не санкції, а бутафорія, але народ її вірить.
показать весь комментарий
12.03.2021 16:53 Ответить
Дедушки хватило ненадолго. Он повоевал шесть дней. Его явно остановили. Теперь дедушка стал более миролюбив, это очевидно. Санкции СНБО вряд ли могут привести к эскалации конфликта на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8350 Знать бы- кто именно остановил винственного дедушку! Стало бы интересней жить. Санкции СНБО вряд ли могут привести к эскалации конфликта на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6467
показать весь комментарий
12.03.2021 16:58 Ответить
Виробництво гелікоптерів в Одесі: у комітеті говорять про Southwest Florida Aviation

У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в питанні виробництва гелікоптерів в Одесі говорять про марку Southwest Florida Aviation.
Про це повідомляє Мілтарний.
Презентація пропозиції щодо проекту виробництва вертольотів та залучення інвестицій в Україну відбулась учора 11 березня 2021 року.

Пресслужба Державного концерну «Укроборонпром» повідомила, що на старті йдеться про цивільну версію транспортно-пасажирських гелікоптерів середнього класу серії SW.
Вертоліт можна використовувати як транспортний, пожежний, рятувальний, санітарний тощо.
Відео з розгляду питання виробництва гелікоптерів: https://mil.in.ua/uk/news/vyrobnytstvo-gelikopteriv-v-odesi-u-komiteti-govoryat-pro-southwest-florida-aviation/
показать весь комментарий
12.03.2021 17:01 Ответить
Пора отправить старого комуняку на заслуженную пенсию, или не пачкать ветку старческими высерами.
показать весь комментарий
12.03.2021 17:20 Ответить
Ті санкції - посміховисько і піар. А тобі старий ворон так і кортить здати Україну ворогу?
показать весь комментарий
12.03.2021 17:57 Ответить
 
 