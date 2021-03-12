Санкции СНБО вряд ли могут привести к эскалации конфликта на Донбассе, - Кравчук
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Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что последние решения о введении санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины вряд ли могут привести к эскалации широкомасштабного конфликта со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Ситуация никогда полностью не была мирной. Она волнами идет - то поднимается, то опускается. Возможно, и сегодняшняя ситуация сейчас обострилась, возможно это как раз реакция на наши действия, потому что когда мы вели себя более, я скажу так условно, спокойно, то они также просто наблюдали... А когда президент Зеленский и СНБО начали реально действовать, принимать соответствующие меры, вводить санкции, приостанавливать работу пропагандистских каналов, которые делали уже, что хотели, - понятное дело, что они (россияне) также начали действовать", - отметил глава украинской делегации.
"Но я не думаю, что это может стать причиной широкомасштабного конфликта. Если бы это кому-то могло прийти в голову, то я думаю, это будет не просто ошибка, а трагическая ошибка России", - добавил Кравчук
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У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в питанні виробництва гелікоптерів в Одесі говорять про марку Southwest Florida Aviation.
Про це повідомляє Мілтарний.
Презентація пропозиції щодо проекту виробництва вертольотів та залучення інвестицій в Україну відбулась учора 11 березня 2021 року.
Пресслужба Державного концерну «Укроборонпром» повідомила, що на старті йдеться про цивільну версію транспортно-пасажирських гелікоптерів середнього класу серії SW.
Вертоліт можна використовувати як транспортний, пожежний, рятувальний, санітарний тощо.
Відео з розгляду питання виробництва гелікоптерів: https://mil.in.ua/uk/news/vyrobnytstvo-gelikopteriv-v-odesi-u-komiteti-govoryat-pro-southwest-florida-aviation/