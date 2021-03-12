Французская школьница призналась, что сфабриковала часть историии, в результате которой обезглавили учителя Самюэля Пати

13-летняя девочка говорила, что учитель Самюэль Пати показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, после этого в интернете началась кампания против него, и мужчину убили. Теперь школьница призналась, что сама не видела карикатур: ее на тот момент отстранили от занятий из-за прогулов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Медузу".

Парижского учителя истории и географии Самюэля Пати обезглавили 16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Оноре недалеко от Парижа. Предполагаемого преступника — 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, который переехал из России во Францию еще ребенком — полицейские застрелили при задержании. Следствие считает, что Анзоров убил Пати, узнав из соцсетей, что тот показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Незадолго до убийства Пати одна из его учениц пожаловалась отцу на учителя. По словам девочки, на уроке, посвященном нападению исламистов на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, Пати решил показать детям карикатуру из журнала — изображение пророка Мохаммеда в обнаженном виде. Перед этим он попросил учеников-мусульман выйти из класса. Девочка якобы начала спорить с учителем, за что он на два дня отстранил ее от занятий.

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Отец девочки, 48-летний уроженец Марокко Брахим Шнина, пожаловался на учителя руководству колледжа и в полицию, обвинив Пати в исламофобии. Также Шнина выложил на фейсбуке несколько видео о случившемся. В них он назвал Пати "бандитом", сообщил, как зовут учителя и где находится его колледж, и призвал добиваться его увольнения. К его кампании присоединился исламский активист Абдельхаким Сефриуи, который долгое время числился в базах французских спецслужб как радикал. В итоге посты об учителе заметил Абдуллах Анзоров.

Следствие быстро обнаружило неувязки в рассказе девочки, с жалобы которой все началось. Сначала она продолжала настаивать на своих показаниях, но позднее призналась, что соврала: ее действительно не было на уроке, потому что днем ранее ее отстранили от занятий за прогулы, а про карикатуру она узнала от одноклассницы.

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Девочке предъявили обвинения в ложном доносе. Помимо девочки и ее отца, в деле об убийстве Пати еще 12 обвиняемых. Среди них Абдельхаким Сефриуи, который помогал распространять информацию о Пати в фейсбуке; друзья Абдуллаха Анзорова, которые подвезли его до колледжа Пати и помогли с организацией убийства; двое учеников колледжа, которые показали Анзорову Пати, получив за это 300 евро. По версии следствия, Анзоров не скрывал от них, что намерен навредить учителю.