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Новости За рубежом
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дети (6027) ислам (143) терроризм (18658) Франция (3083)

Французская школьница призналась, что сфабриковала часть историии, в результате которой обезглавили учителя Самюэля Пати

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Французская школьница призналась, что сфабриковала часть историии, в результате которой обезглавили учителя Самюэля Пати

13-летняя девочка говорила, что учитель Самюэль Пати показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, после этого в интернете началась кампания против него, и мужчину убили. Теперь школьница призналась, что сама не видела карикатур: ее на тот момент отстранили от занятий из-за прогулов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Медузу".

Парижского учителя истории и географии Самюэля Пати обезглавили 16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Оноре недалеко от Парижа. Предполагаемого преступника — 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, который переехал из России во Францию еще ребенком — полицейские застрелили при задержании. Следствие считает, что Анзоров убил Пати, узнав из соцсетей, что тот показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Незадолго до убийства Пати одна из его учениц пожаловалась отцу на учителя. По словам девочки, на уроке, посвященном нападению исламистов на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, Пати решил показать детям карикатуру из журнала — изображение пророка Мохаммеда в обнаженном виде. Перед этим он попросил учеников-мусульман выйти из класса. Девочка якобы начала спорить с учителем, за что он на два дня отстранил ее от занятий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ

Отец девочки, 48-летний уроженец Марокко Брахим Шнина, пожаловался на учителя руководству колледжа и в полицию, обвинив Пати в исламофобии. Также Шнина выложил на фейсбуке несколько видео о случившемся. В них он назвал Пати "бандитом", сообщил, как зовут учителя и где находится его колледж, и призвал добиваться его увольнения. К его кампании присоединился исламский активист Абдельхаким Сефриуи, который долгое время числился в базах французских спецслужб как радикал. В итоге посты об учителе заметил Абдуллах Анзоров.

Следствие быстро обнаружило неувязки в рассказе девочки, с жалобы которой все началось. Сначала она продолжала настаивать на своих показаниях, но позднее призналась, что соврала: ее действительно не было на уроке, потому что днем ранее ее отстранили от занятий за прогулы, а про карикатуру она узнала от одноклассницы.

Также на Цензор.НЕТ: В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции

Девочке предъявили обвинения в ложном доносе. Помимо девочки и ее отца, в деле об убийстве Пати еще 12 обвиняемых. Среди них Абдельхаким Сефриуи, который помогал распространять информацию о Пати в фейсбуке; друзья Абдуллаха Анзорова, которые подвезли его до колледжа Пати и помогли с организацией убийства; двое учеников колледжа, которые показали Анзорову Пати, получив за это 300 евро. По версии следствия, Анзоров не скрывал от них, что намерен навредить учителю.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Понаехавшая дичь во всей своей красе. Домой их оптом отправляйте, а то через 10 лет Францию будет не узнать. Германии тоже касается
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12.03.2021 16:50
+22
Больше черножопых дикарей к себе пускайте!!
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12.03.2021 16:50
+12
якби ще русских у той потік уставить. на істєрічєскую родіну.
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12.03.2021 17:05
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Все как у нас, она случайно не наш не резидент?
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12.03.2021 16:49 Ответить
Больше черножопых дикарей к себе пускайте!!
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12.03.2021 16:50 Ответить
так вони їх, ті чорножопі. кого колонізували, тепер нянчать.
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12.03.2021 17:04 Ответить
Какой он черножопый? Он рюзьгэ и между прочим маацвичь! Вообще свинособак, особенно кацапорылых, не стоит куда либо пускать!!! Их место - выгребная яма-404...
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12.03.2021 18:16 Ответить
Понаехавшая дичь во всей своей красе. Домой их оптом отправляйте, а то через 10 лет Францию будет не узнать. Германии тоже касается
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12.03.2021 16:50 Ответить
якби ще русских у той потік уставить. на істєрічєскую родіну.
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12.03.2021 17:05 Ответить
мусульмане это вообще даже хуже баранов.. они изначально настроены на правоту свою мол кто не верит в Их пастуха Аллаха тот типа неверный.. ублюдки еще те они даже в принципе от слова вообще не допускают что их аллах может быть шуткой не таким ка ким вдалбливают в головы их муллы и прочие эфенди...
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12.03.2021 17:08 Ответить
заміни у своєму тесті "мусульман" на "русских" - текст теж залишиться відповідаючим дійсності. гени не замінеш.
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12.03.2021 17:10 Ответить
101% хоть и ноют толерасты про религиозную терпимость и равенство но мусульмане априори агрессивная нетерпимая религия..есть только Аллах и всё точка..все остальные не верные с которыми надо покончить.
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12.03.2021 17:10 Ответить
Ну,как-бы ЛЮБАЯ религия утверждает,что именно ее Бог(Боги) единственный.Или где-то в Библии написано,что есть еще Аллах,Будда и Зевс?Ислам гораздо более либеральная религия,чем Христианство и в свое время,когда христиане жгли на кострах людей и вырезали сотни тысяч ,якобы во имя веры,мусульмане строили обсерватории ,библиотеки и всячески развивали науки.Что такое,например "алгебра" христиане и малейшего понятия не имели.А больных фанатиков легко найти в любой вере и направить их идиотизм в необходимое русло.Кстати "алкоголь"-это тоже арабское слово)
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12.03.2021 18:07 Ответить
в Коране написано, что Ису (Исуса) нужно почитать как Пророка Аллаха, на равне с другими Пророками, несущими слово Аллаха у которого сто имен.
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12.03.2021 18:15 Ответить
Совершенно верно,но я писал о Боге,а не о Пророках.А идея единого и единственного Бога идет еще с древнего Египта,в виде поклонения Атону.Не долго продлилось,правда,но было
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12.03.2021 18:22 Ответить
ну так если покопать 100 имен Аллаха - найдутся прямые переводы адаптированые на арабский, имен Яхве (еврейского Бога) и Саваофа (христианского Бога, если вы не вкурсе) и еще кучи менее известных типа Ицамныю имена что то означают, и это значение переведено и записано как одно из имен Аллаха. вот так вот интересненько
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12.03.2021 18:35 Ответить
не совсем так. я дискутировал на религиозные темы, с одним своим товарищем мусульманином. так вот, наверно для вас тоже станет открытием, что в исламе тоже полно конфесий, как и в христианстве - шииты,суниты, алавиты, вахабиты - у всех коран с разными толкованиями и пояснениями, читается по разному. шииты и суниты - это что то вроде католиков и православных - две самых больших конфесии, алавиты - это что то типа баптистов, если проводить аналогии, а вахабиты - что то типа свидетелей иеговы, которые пытаются навязать свое толкование корана, не только "неверным", но и другим мусульманам - самые агрессивные. так вот одна и таже фраза из корана, о том что нужно обращать неверных в ислам, у шиитов трактуется как "вести проповедническую деятельность, и расказывать о преимуществах ислама", а у вахабитов как - "вырезать и убить всех кто не желает принимать ислам" - примерно так. на удивление официальная конфесия ислама в арабских эмиратах - вахабизм )))) вобщем у них все сложно... у них свои католики и гугиноты (шииты и алавиты) режут друг друга в сирии.
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12.03.2021 18:11 Ответить
пнаехавший био мусор потихоньку залазит французам на голову...интересно как долго толерасты будут это терпеть
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12.03.2021 16:51 Ответить
В мене нема бажання жити в такому ЄС.
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12.03.2021 16:52 Ответить
Сашко, у чому справа? Повертайся в Україну.
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12.03.2021 16:58 Ответить
ежай в москву
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14.03.2021 00:52 Ответить
А шо, у жабоедов но шпы нету?
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12.03.2021 16:52 Ответить
убийство на религиозной основе с подстрекателем малолеткой ...стройте дальше мечети , а муслимы будут решать вопрос перенаселения европы
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12.03.2021 16:55 Ответить
Зато Я не нарадуюсь понаехавшим Кацапам)) работают у Меня на свалочке по переработке строй мусора за минималку! есть даже Професор из Питера каких то Камунистических Наук!)))
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12.03.2021 16:57 Ответить
Толерасты надеюца что мусульмане приехав в Европу будут интегрированы в их культуру и станут как европейцы. Но такого практически никогда не было..они приезжают, плодяца, сразу начинают строить мечети, с неуважением относяца к месным , к их культуре и вере, и потихоньку наплодив рванины начинают вытеснять коренных..давайте больше толерастии дибилы..это далеко не последняя отрезанная голова.
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12.03.2021 16:59 Ответить
Всё закономерно, мосье французы, всё закономерно.
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12.03.2021 16:59 Ответить
ОТСТРАНИЛИ от занятий из-за ПРОГУЛОВ! когнитивньій диссонанс оказьівается не только в Украине блещет!
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12.03.2021 17:02 Ответить
врятле из за прогулов, скорее муслимская брехуха вела себя так что страшно было это отребье в школу пускать..
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12.03.2021 17:03 Ответить
у в статті то так написано. а ти не думай, що у Європі не туплять.
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12.03.2021 17:08 Ответить
а может Она курила?)))
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12.03.2021 17:04 Ответить
ну оболгала или нет....Подумаешь, пошел из-за картинок голову отрезал
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12.03.2021 17:02 Ответить
русский тоже за слово убивает или морду бьет.
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12.03.2021 17:11 Ответить
Бачили очі , що купували ? Їжте !
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12.03.2021 17:04 Ответить
Всегда говорил что толераст это как дезертир и подстрекатель, если не хуже. По идее толерастов это надо понять и простить, а муслимке с её папиком назначить хорошее пособие за счёт бюджета..
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12.03.2021 17:07 Ответить
Французского учителя, которому в октябре 2020 года отрезали голову из-за карикатур на пророка Мухаммеда, оболгала ученица - Цензор.НЕТ 5699Французского учителя, которому в октябре 2020 года отрезали голову из-за карикатур на пророка Мухаммеда, оболгала ученица - Цензор.НЕТ 4729
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12.03.2021 17:08 Ответить
То есть: дочурка мароканца- соврала. Ладно. Меня особо трогает последний абзац, в заметке. Там, кроме обезглавленного Пати- все такие французы, аж страшно. Теперь я понимаю, почему после моей жуткой драки в Ла-Рошели- полиция убеждала меня, что на меня точно напали арабы, хотя там арабами и не воняло, были два французика, которым очень не повезло.
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12.03.2021 17:10 Ответить
ну учитьівая реакцию папаши, мала тоже надрочена на тему. и там начало все накручиваться как говно на вентилятор.
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12.03.2021 17:13 Ответить
была с проверкой в наборе в Иностранный Легион под Марселем ..30 км на Запад)...Итог 50/50 Мароканцы и ..Рюцкие!)) Негры вабще в Шоке)))
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12.03.2021 17:13 Ответить
Замечательно! Странно, что нет алжирцев, я их много во Францию перевез, контейнерах пустых. Тока не подумайте плохого! Вовсе без умысла и всех, кого я перевез- взяли немедленно, у борта судна. Там, в Алжире, подобное на поток поставлено: заглядываешь в контейнер, на предмет обнаружения беглецов. Результат: всё чисто, никого. А, оказывается, в противоположной от двери стороне- уже имеется фальш-переборка! А за переборкой- 4 араба... Такое вот.
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12.03.2021 17:19 Ответить
та видела такое)..Я счас Уволилась из Клагенфурт антитеррор Кобра 6 отряд!.........уж 10 лет уже)) но Контакты остаются соответственно ...) Я Рюцким владею в Совершенстве) Украинским на Суржике! Словенским как Родным! а Еести яаа Суоми кееле вяга Хеа!))
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12.03.2021 17:27 Ответить
Французская школьница призналась, что сфабриковала часть историии, в результате которой обезглавили учителя Самюэля Пати - Цензор.НЕТ 4331 Сильно! Особенно: Клагенфурт антитеррор Кобра 6 отряд(с). У меня сразу всплыло: 6 управление СБУ, которое в дальнейшем было названо "Шайтанбат". Без обид! Так уж вышло, в цифрах. Они у нас, в Мариуполе- крышевали всё!
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12.03.2021 17:32 Ответить
Я кстати прошла до Мариуполя!...начала с Старобешевского РОВД))...Июнь 2014 года явилась как Иностранное Лицо с Разрешением на Оружие) был Глок 34 с 2 обоймами..)
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12.03.2021 17:37 Ответить
Ого-го! А я тут шутить попробовал... Я больше не буду. Простите меня, ладно. Французская школьница призналась, что сфабриковала часть историии, в результате которой обезглавили учителя Самюэля Пати - Цензор.НЕТ 1743
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12.03.2021 17:38 Ответить
katsotaan...)) Тупли Пойс))) Ты с какого берега ..ну Марика соответственно))
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12.03.2021 17:43 Ответить
С правого. Даже очень правого. Практически самый запад.
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12.03.2021 17:46 Ответить
Клагенфурт антитеррор Кобра 6 отряд
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12.03.2021 17:52 Ответить
Просмотрел. Это не вы там, на последних секундах? Такая... блондинка. Не вы? Французская школьница призналась, что сфабриковала часть историии, в результате которой обезглавили учителя Самюэля Пати - Цензор.НЕТ 6970
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12.03.2021 17:58 Ответить
нет не Я!)))) удалю после просмора))
Французская школьница призналась, что сфабриковала часть историии, в результате которой обезглавили учителя Самюэля Пати - Цензор.НЕТ 5848
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12.03.2021 18:01 Ответить
Не вы, да? Жаль.
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12.03.2021 18:07 Ответить
мне, помнится вы уже были на этом форуме )))
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12.03.2021 18:11 Ответить
да была ) но после Зеленского...както сократила посещаемость.
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12.03.2021 18:13 Ответить
Ви на цьому сайті кілька років тому під іншим іменем не дописували?
Кілька років тому була користувач на ім'я Марія, прізвище не пам'ятаю, якесь німецьке, коротке.
Розповідала схожі історії
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12.03.2021 18:16 Ответить
Французская школьница призналась, что сфабриковала часть историии, в результате которой обезглавили учителя Самюэля Пати - Цензор.НЕТ 1516
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12.03.2021 17:20 Ответить
Предлагаю на каждую отрубленную голову христианина, отрубать две головы мусульман.
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12.03.2021 17:14 Ответить
самое печальное что они по другому не понимают.
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12.03.2021 17:17 Ответить
Они и это не понимают, и не боятся. Их ждёт рай, они не боятся погибнуть
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12.03.2021 17:40 Ответить
Блин. Что за новость-то? Обо всем этом было известно уже на второй день после трагедии. Видимо редактора это все проспали.
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12.03.2021 17:16 Ответить
У чокнутих європейців зник інстинкт самозбереження і елементарний глузд так що хай жеруть що хотіли те мають і це лише початок. Це ж стосується і і дибільних 70 % моїх співгромадян,яким байдуже хто звідки "лише був би людиною хорошою" ,"все одно хто лише б не Порошенко" і т д
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12.03.2021 17:22 Ответить
О, какие прекрасные здесь посты о "черножопых" и "понаехавшей дичи". Но почему-то эти же самые комментаторы поливали грязью Трампа, строившего стену на границе с Мексикой. И украинские блоггеры пели старую песню либерастов о том, что Трамп расист (из-за попыток контролировать приток людей в страну). Что-то у украинцев с логикой...
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12.03.2021 17:34 Ответить
Це в тебе щось з логікою- судиш про українців по сотні постів від декількох десятків анонімів.
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12.03.2021 18:18 Ответить
Хорошо бы девочке присесть. По ее вине человека убили.
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12.03.2021 23:31 Ответить
 
 