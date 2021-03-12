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Новости Политика Украины
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Боголюбов (89) Коломойский (1757) санкции (10626) США (23253) экстрадиция (549) Приватбанк (820) Мендель (230) Офис Президента (1693)

Украина не получала запрос на экстрадицию Коломойского: мы поможем США в их расследовании, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не получала запрос на экстрадицию Коломойского: мы поможем США в их расследовании, - Мендель

В офисе Президента Украины не исключают вероятность наложения санкций против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его экстрадиции в США.

Об этом заявила пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, отвечая на вопрос аналитического издания Reorg (бюллетень Reorg от 11.03.2021), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мендель сказала, что Президент стремится к справедливому и равному правосудию, и для этого будут использованы все имеющиеся средства. Она также заявила, что Зеленский сдерживает внутреннее влияние Коломойского и Украина помогает США в расследовании дела против него за вероятные финансовые преступления, включая отмывание денег.

В прошлую пятницу, напоминает издание, Государственный департамент США обнародовал заявление, в котором утверждается, что во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к "коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права" и веру украинской общественности в правительство. Риск возвращения Коломойским контроля над ПриватБанком после длительных судебных процессов в Украине назван ключевой угрозой для финансовой поддержки страны со стороны МВФ.

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Коломойский и его партнер, бывший владелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов отрицают все обвинения и утверждают, что переход банка под государственный контроль в 2016 году был политически мотивированным.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях или новых ограничительных мероприятиях против Коломойского в Украине, Мендель не исключила, что украинское правительство присоединится к этим шагам США. Недавно на пророссийского (как утверждается) олигарха Виктора Медведчука были наложены правительственные санкции, в частности на его телевизионные каналы, и запрещено использование активов в Украине. Также Мендель подтвердила, что Коломойский уже был объектом многочисленных расследований, но не комментировала возможные ограничительные мерприятия в отношении него.

"Было бы странно объявлять ограничительные мероприятия в отношении таких людей заранее. Они сами с удовольствием узнали бы, что их ждет, чтобы подготовиться и попробовать защититься. Но они не получат такого подарка как предупреждение", - заявила Мендель.

По ее словам, Президент Зеленский исходит из того, что все граждане Украины равны перед законом и судами. "Независимо от их фамилий, состояния и возможностей. Мы будем действовать в рамках такой политики, используя все имеющиеся инструменты - как санкционные, так и законодательные, правоохранительные, судебные и другие", - сказала пресс-секретарь.

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Коломойский и Боголюбов находятся в центре многих судебных процессов в Великобритании, Украине, Израиле и на Кипре относительно вероятных мошеннических схем кредитования в размере 5,5 млрд долларов, которые предшествовали национализации ПриватБанка в 2016 году, напоминает Reorg.

Мендель отметила, что Президент твердо стоит на стороне банка. "Украина продолжает борьбу за возвращение средств, украденных из ПриватБанка. Речь идет о сумме $ 5,5 млрд, - добавила она. - Государство для этого поддерживает необходимые судебные процедуры, а также процессуально работает во всех юрисдикциях, где это необходимо, чтобы справедливость в истории ПриватБанка была восстановлена​​".

В Украине проводятся уголовные расследования, касающиеся высшего руководства ПриватБанка, напомнила пресс-секретарь президента, отметив, что материалы дел достигают 2008 года. Некоторым из возможных сообщников Коломойского недавно вручили подозрение.

"За первые полтора года президентства Зеленского эти расследования продвинулись больше, чем за все годы до этого. Уже вручены подозрения экс-топ-менеджерам ПриватБанка, одного из них (Владимира Яценко - ред.) задержали при попытке покинуть Украину на частном самолете, который пришлось разворачивать уже в воздухе за считанные минуты до выхода из воздушного пространства нашей страны", - заявила Мендель.

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований расследуют дело украинского бизнесмена относительно вероятной схемы отмывания денег в США, связанной с якобы банковским мошенничеством в Украине, схемой кредитования связанных сторон, которая едва не привела к краху банка, отмечает издание.

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Американское расследование касается того, как соратники Коломойского и Боголюбова, вероятно, создали в США сеть юридических лиц, компаний и объектов недвижимости, что способствовало отмыванию средств, изъятых из ПриватБанка путем мошеннических займов, предоставленных компаниям, которые в конечном счете принадлежали бывшим владельцам банка или его бывшему руководству.

Неоднократно обсуждалась возможная экстрадиция Коломойского в США.

"На сегодняшний день Украина не получила соответствующий запрос на экстрадицию. Мы будем действовать в соответствии с законом и решением суда", - отметила Мендель, которая не исключает такого развития событий.

"Украина уже продемонстрировала решимость в расследовании деятельности ПриватБанка, когда он принадлежал Коломойскому и его партнерам, и мы поможем Соединенным Штатам в их расследовании", - добавила она.
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Топ комментарии
+36
Украина не получала запрос на экстрадицию Коломойского: мы поможем США в их расследовании, - Мендель - Цензор.НЕТ 4772
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12.03.2021 16:56
+33
также заявила, что Зеленский сдерживает внутреннее влияние Коломойского

В цьому місці просльозився. Украина не получала запрос на экстрадицию Коломойского: мы поможем США в их расследовании, - Мендель - Цензор.НЕТ 1836
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12.03.2021 16:58
+26
Где только таких тупых штампуют ...
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12.03.2021 16:52
Комментировать
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Страница 2 из 2
Не могут его экстрадировать, Коломойский гражданин Украины, родился и вырос в Украине, какой бы он не был хороший или плохой. Хотя Зеленскому свойственно делать вещи без суда и следствия: увольнять судей Конституционного суда, закрывать неугодные ему телеканалы, по факту ни при одном президенте такого правового и конституционного беспредела не было...........
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12.03.2021 23:01 Ответить
Украина не эстрадирует своих граждан!
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12.03.2021 23:54 Ответить
А швейцарских или израильских граждан можно , так что 2/3 бени экстрадируем , а 1/3 таким , как ты оставим , что вы не говорили , что в Украине не выполняются законы
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13.03.2021 00:01 Ответить
это смотря по какому паспорту смотреть)))
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13.03.2021 06:09 Ответить
Можно отдать гражданина Израиля
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13.03.2021 09:02 Ответить
у нас был такой президент --- кучма --- эту тварь фамилие . это животное создало в УКРАИНЕ олигархат . а потом загнал туда военных . медиков . педагогов короче всех бюджетников отдал двум жидам -- козломойскому и боголюбову --- не забыл и дочку свою с зятьком пинчуком и фирташ ему благодарен и ярославский --- а медведчук как при нем прибарахлился . И ни одного дела по этой суке не открыто --- наоборот это падло теперь почетный пенсионер и еще недавно вел переговоры по донбасу из которого он притащил в КИЕВ ..проффесора.. януковича --- это благодаря его 10 годам правления пенсия 2500 -- 3500 грн и посмотрите на соседей ПОЛЬШУ ЧЕХИЮ СЛОВАКИЮ ВЕНГРИЮ И СТРАНЫ БАЛТИИ . ТАМ ОЛИГАРХОВ КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПИСЮНОПИАНИСТОВ ПРЕЗИДЕНТАМИ НЕТ . там есть бизнесмены и занимаются они своим бизнесом и не доют государство как у нас при кучме . а нам жить в этой системе кучмы до потопного ****** -- вернее не жить а существовать .........
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13.03.2021 06:54 Ответить
Слова Мендель воспринимаю так " нужно соснуть, сосну!".
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13.03.2021 08:22 Ответить
"Украина не получала запрос на экстрадицию Коломойского: мы поможем США в их расследовании и вышлем его принудительно" - Мендель
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13.03.2021 22:55 Ответить
Україна не отримувала запит на екстрадицію Коломойського: ми допоможемо США в їхньому розслідуванні, - Мендель - Цензор.НЕТ 1884
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14.03.2021 01:55 Ответить
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