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Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение ПДД и вождение в пьяном виде

Новости Цензор.НЕТ Общество Авто

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение ПДД и вождение в пьяном виде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Подчеркивается, что закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект об усилении ответственности за вождение в пьяном виде

"Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов в протокол об административном правонарушении", - подчеркивается в сообщении.

Закон также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Закон также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. - без причины? Жить стало лучше, жить стало веселе...
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12.03.2021 17:13
+7
Так що, у Арахамії права відберуть сьогодні за героїчне паркування?
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12.03.2021 17:15
+5
ну дайте - дайте йому ще чимось попіаритись ... Немає нічого страшнішого ніж ЧЕКАТИ ( на кіно про себе особливо)
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12.03.2021 17:09
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Правила форума Совет форумчан
В Україні багато різних законів ,але не всі вони виконуються і порушників незавжди карають !!!)))
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12.03.2021 17:09 Ответить
ну дайте - дайте йому ще чимось попіаритись ... Немає нічого страшнішого ніж ЧЕКАТИ ( на кіно про себе особливо)
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12.03.2021 17:09 Ответить
Закон также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. - без причины? Жить стало лучше, жить стало веселе...
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12.03.2021 17:13 Ответить
Так що, у Арахамії права відберуть сьогодні за героїчне паркування?
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12.03.2021 17:15 Ответить
по фоткам паркування і номери видно, вже можна штраф виписати.
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12.03.2021 17:20 Ответить
только бухой может так парковаться
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12.03.2021 22:32 Ответить
ошибаешься, еще и крутьіми яйцами власти. Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді - Цензор.НЕТ 3420
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12.03.2021 22:48 Ответить
Не, будут штрафовать пешеходов за переход дороги мимо пешеходного перехода. Ох и хитрюга этот дурахамия.
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12.03.2021 17:22 Ответить
Якщо ті права є. Вони оленям не видаються.
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12.03.2021 19:28 Ответить
Тобто на вєлік, воно тепер точно не сяде
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12.03.2021 17:31 Ответить
невже для прокурорів судей та депутатів також...
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12.03.2021 17:33 Ответить
Все для людей Дякую,я запам'ятав.
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12.03.2021 18:02 Ответить
Лучше бы увеличили штрафы за парковку на тротуарах (без соблюдения правил) и парковку на газонах.
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12.03.2021 18:22 Ответить
Гарна новина для патрульних - виростуть хабарі.
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12.03.2021 19:41 Ответить
Бред, кто писал эту статью? Какой закон? Номер? Какая остановка для проверки на опьянение? Что такое 1231-lX? Нет такого закона.
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12.03.2021 19:45 Ответить
Будет, не переживай...
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12.03.2021 22:32 Ответить
ЗАКОН 2695, АКТ 1231-IX.Похоже у кого-то переписали с ошибками.
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12.03.2021 20:09 Ответить
Чого тільки не буває.
За повідомленням ВВС: На території авіаційної військової частини у Василькові під Києвом автомобіль врізався у щойно модернізований літак. за кермом автомобіля Volkswagen Touran на литовських номерах був виконувач обов'язків інженера другої ескадрильї військової частини. В крові виявили 0,2 проміле алкоголю. https://www.bbc.com/ukrainian/news-56375468
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12.03.2021 20:29 Ответить
Читаю коментарі, і знов той самий висновок роблю, переважна більшість дозписувачів вважають що це одназначно "зрада"! Противсіхи, чи члени групи "сивочолого гетьмана", або иі хто сумує за януковичем, ви що з глузду з'їхали? Як когось зіб'ють чи п'яний за кермом, то ви кричите, що треба жорскіші закони, як їх приймають, то кричите, що утискання прав і піар! Ви хочь щось позитивного, колись в житті бачите, чи тільки гівно на вентилятор кидати взмозі?
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12.03.2021 21:10 Ответить
вопрос в том, что если законы не исполняются и неотвратимость наказания отсутствует, то хоть как законы ни ужесточай - это пшик
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12.03.2021 22:37 Ответить
подписал - прекрасно... НО... г.зеленский вопрос - остановили, сказали дунуть, дунул, сказали - промилле... говорю - нет... достаю свой тестер - ноль... к врачу - ноль... как будут наказаны полицаи?
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12.03.2021 23:50 Ответить
И по новому закону тоже полицейские будут спрашивать у смертельно пьяного водителя разрешения на проверку его трезвости? И пьяный судья, вывалившись из-за руля будет бить и оскорблять полицейских, угрожать им , будет трясти своим удостоверением ? И это останется безнаказанным? Для кого ужесточили закон и наказания? Для гужевого транспорта и для инвалидных самоходных колясок?
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13.03.2021 12:18 Ответить
А если водило под другим кайфом? Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді - Цензор.НЕТ 5012
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13.03.2021 16:29 Ответить
Кто вам сказал что у них будет право без причины останавливать чтобы проверить водителя?, Перечитайте законопроект с поправками последними
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13.03.2021 20:00 Ответить
 
 