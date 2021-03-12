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Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотрения инициативы восстановления поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать в ускорении поставки вакцины против COVID-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья. "Зеленые паспорта" могут восстановить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос введения международных свидетельств о проведении вакцинации.

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Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Зеленскому можно и по ветеринарному паспорту.
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12.03.2021 17:00
+12
Тобто ізраїльтяни мають вакцинацію практично поголовно, в Україні по-факту вакцинування ще навіть не починалось.
В результаті iзраїльтяни без проблем в'їжджатимуть в Україну, а українці в Ізраїль ні.

Питання. Нафіга нам такий договір?
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12.03.2021 17:14
+7
Еврей их Израиля тут уже не зря тусуется, скоро вопрос о воровстве земли подниматься будет.
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12.03.2021 17:11
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Зеленскому можно и по ветеринарному паспорту.
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12.03.2021 17:00 Ответить
А у 2030-му ще будуть Нетаньяху й Зеленський при владі? Таке враження що усі друзі уХйла вийшли на зв"язок з буратінкою у нелегкі для нього часи.
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12.03.2021 17:03 Ответить
Це лише "обговорили можливість". Отже потомок Авраама з Ізраїлю послав потомка Ісаака з Україна на.. в... до... Послав, одним словом.
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12.03.2021 17:37 Ответить
какого года фото, с ни в западло обычному украинцу здороваться
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12.03.2021 17:03 Ответить
то есть в ростов путешествовать не хочеш? Надеешся таки на Израиль.
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12.03.2021 17:04 Ответить
він й з Австрією сьогодні спілкувався ...
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12.03.2021 17:07 Ответить
12.03.21 17:03 Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZenecaМендель повинна йому новини читати , скільки країн відмовляютья навіть від вакцини не індійсько варіанту , яку ****** ЗЕ Україні...
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12.03.2021 17:05 Ответить
Самый любимый президент у Зебила и Порошенко. Век бы лобызались.
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12.03.2021 17:06 Ответить
А как же ! От Нанантьяху Родиной пахнет!
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12.03.2021 20:52 Ответить
Короче, Нетаньяху зелю послал.
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12.03.2021 17:07 Ответить
Зеля наверное увеличил пенсию пенсионерам выехавшим в Израиль на ПМЖ. Надо было же похвастаться, ещё раз ручками пожаться.
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12.03.2021 20:54 Ответить
Батон хлеба в Израиле стоит 2-5 долларов. На сколько батонов хватит здесь гигантской украинской пенсии? 30 долл. - газ, 100 долл - электричество, 25 долл - вода. А есть ещё и платежи за вывоз мусора, городской налог. Кто снимает квартиру - добавь 1000 долл на съём. Всё в месяц. Разбагатеют пенсионеры у нас от украинской пенсии, складывать деьги замаются.
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12.03.2021 22:46 Ответить
Судя по фотке,зеля его за ногу хотел схватить ...и волочиться по полу
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12.03.2021 17:08 Ответить
Брехня! Вовке вставили фитиль за стадион.
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12.03.2021 17:09 Ответить
Еврей их Израиля тут уже не зря тусуется, скоро вопрос о воровстве земли подниматься будет.
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12.03.2021 17:11 Ответить
Тобто ізраїльтяни мають вакцинацію практично поголовно, в Україні по-факту вакцинування ще навіть не починалось.
В результаті iзраїльтяни без проблем в'їжджатимуть в Україну, а українці в Ізраїль ні.

Питання. Нафіга нам такий договір?
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12.03.2021 17:14 Ответить
По темпам вакцинации политики из 95 квартала подняли Украину на данный момент на 95 место в мире и это не шутка (((
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12.03.2021 17:19 Ответить
шоп ты скыс разом зи свойим хытрым наротом...
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12.03.2021 17:17 Ответить
біометричний можна не брати?
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12.03.2021 17:20 Ответить
Только в Украине паспорта вакцинации появятся может быть через год, а в Израиле они уже вчера.
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12.03.2021 17:27 Ответить
У ва между словами через и год цифра 50 выпала )
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12.03.2021 17:29 Ответить
Шмаркля поехало просить Не Танюху, чтоб вступился, в случае наезда американцев за предательство по вагнеровцам в пользу паРашки. На самом деле это не шутка и грозит Зечмошнику импичмент и реальный срок...или как с Каддафи.
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12.03.2021 17:28 Ответить
Тю...а кому потрібно туди їхати крім зелю?
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12.03.2021 17:32 Ответить
Так пейсатые же не признают ту вакцину для паспорта которую колят украинцам !? Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации - Цензор.НЕТ 9253
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12.03.2021 17:36 Ответить
Ну вот самый наиглавнейший вопрос решен а остальное ( война, тарифы и т.д.) по херу мороз!!!! Скоро кибуци будем в стране открывать, что-бы евреи не голодали!!!!!! Ну и выбрали идиота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.03.2021 17:38 Ответить
"зеленые израильские паспорта о вакцинации" против " украинских зеленых квартальных "шуток
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12.03.2021 17:39 Ответить
2жи2
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12.03.2021 17:43 Ответить
Проблема в том, что пару дней назад Израиль заявил, что он не признает то, что полиграфист привез из Индии за вакцину. А тех вакцин, которые признает Израиль, у нас нет. По этому поехать на свою историческую родину в Израиль сможет только правящая верхушка страны. Зато ЗЕ попиарился...
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12.03.2021 17:44 Ответить
Та ніхто туди не ломиться в цей Ізраїль, а зелю і без вакцинації заберуть, і рояль безкоштовно дадуть.
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12.03.2021 18:14 Ответить
Израиль не признает тот шмурдяк, которым нас вакцинируют. И похоже, Нетаньяху так и отказался признавать, но обещал помочь с другой вакциной. Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации - Цензор.НЕТ 7205
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12.03.2021 17:47 Ответить
З Ізраїлем треба розірвати дипломатичні стосунки і більше до цього питання ніколи не повертатися. Чому президент й досі не розірвав стосунки з цією гнилою країною???
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12.03.2021 18:11 Ответить
Кому гнила, кому квітуча.
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12.03.2021 18:30 Ответить
хорошо. правильно.
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12.03.2021 20:00 Ответить
Просто обсудили?!
Это все равно, что просто членом по клавишам...
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12.03.2021 20:45 Ответить
 
 