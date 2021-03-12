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Днепропетровщина может попасть в "красную" зону карантина уже в этом месяце, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Днепропетровщина может попасть в

В Днепропетровском облсовете ожидают, что регион перейдет в "красную" зону карантина в этом месяце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Отмечается, что Днепропетровская область может перейти в красную зону карантина уже в этом месяце.

"Динамика заболеваемости в области растет. Последние 2 недели "+12,65%". За минувшие сутки зарегистрировано 665 новых случаев COVID-19. Многие случаи сопровождаются осложнениями, требующими госпитализации", - говорится в сообщении.

По оперативным данным суммарная загруженность коек пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на COVID-19 составляет 41,2%. А количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения составляет 46,2%.

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Автор: Богдан Гуньковський
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красные зоны...чёрные...зелёные у малюськи...
хто им сказал шо они будут сидеть?мыттєву аннигиляцию запретить нэможлыво...
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12.03.2021 17:26 Ответить
Норм. Ходим без масок дальше.
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12.03.2021 17:27 Ответить
Днепропетровщина может попасть в "красную" зону карантина уже в этом месяце, - облсовет - Цензор.НЕТ 4381 Днепропетровщина может попасть в "красную" зону карантина уже в этом месяце, - облсовет - Цензор.НЕТ 4774
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12.03.2021 17:33 Ответить
нужен жесткий карантин, за то время всем уколят прививочку
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12.03.2021 17:35 Ответить
Па ****** доской двухдюймовой, кто без масок.Єто даже не нарид, єто мешканци.
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12.03.2021 23:08 Ответить
Короновирус - это серьезно, если бы сам не переболел, никогда так бы не думал, болячка очень опасная и коварная. Берегите себя и близких.
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12.03.2021 23:22 Ответить
 
 