Днепропетровщина может попасть в "красную" зону карантина уже в этом месяце, - облсовет

В Днепропетровском облсовете ожидают, что регион перейдет в "красную" зону карантина в этом месяце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Отмечается, что Днепропетровская область может перейти в красную зону карантина уже в этом месяце.

"Динамика заболеваемости в области растет. Последние 2 недели "+12,65%". За минувшие сутки зарегистрировано 665 новых случаев COVID-19. Многие случаи сопровождаются осложнениями, требующими госпитализации", - говорится в сообщении.

По оперативным данным суммарная загруженность коек пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на COVID-19 составляет 41,2%. А количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения составляет 46,2%.

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