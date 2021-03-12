7 человек травмированы в результате ДТП легковушки и рейсового автобуса на Хмельнитчине

Семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"12 марта в 12:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге "Красилов-Староконстантинов" вблизи с. Мотрунки Красиловского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Mercedes Sprinter и легковушки Mazda CX-7", - сказано в сообщении.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, медики и правоохранители.

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Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание автомобилей, и предоставили первую медицинскую помощь водителю автобуса.

Всего в результате ДТП травмированы семь человек, среди которых два водителя и пять пассажиров рейсового автобуса.

Обстоятельства аварии выясняются.