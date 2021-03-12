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Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено). ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд арестовал $3 млн экс-топа

Евгения Кривенко живет с Владимиром Яценко гражданским браком. Ранее СМИ сообщали, что экс-топ "Привата" переписал на нее корпоративные права - свои доли в нескольких компаниях.

Решение вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Его копия которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Так, суд арестовал депозитный счет, на котором лежат принадлежащие Яценко $3 млн, а также корпоративные права его гражданской жены Кривенко в 3 компаниях общей суммой 411 280 грн.

Таким образом Апелляция ВАКС частично удовлетворила ходатайство САП.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо" писал о том, что бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.

Также на Цензор.НЕТ: Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

Суд арестовал $3 млн экс-топа ПриватБанка Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) 01
Суд арестовал $3 млн экс-топа ПриватБанка Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
А бенины лярды сцыкотно арестовать..!? Нашли какого то козла отпущения, хотя, хоть что то..
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12.03.2021 18:41
+7
ахахахах аж '3 ляма' это галимая показуха...в полной договорнике с Беней!
3 ляма сюда.и 3 лярда бенЕ в карман.зеленое быдло схавает Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 4809
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12.03.2021 19:37
+5
любимый Боженька!.
спасибо тебе за новый компьютер, и сделай пожалуйста так, что бы в 2021 году все активы, деньги, имущество, ценные бумаги Каломойского вернулись в государственный бюджет Украины, а сам Каломойский с его бандой сели в американскую тюрьму на три пожизненных срока, и что бы моя соседка-бабуля под 70 лет, получала пенсию 7 000 грн..
Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 253
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12.03.2021 19:39
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А бенины лярды сцыкотно арестовать..!? Нашли какого то козла отпущения, хотя, хоть что то..
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12.03.2021 18:41 Ответить
Ха! Бєню! Бєня, якщо захоче, завтра сам Зеленського заарештує.
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12.03.2021 19:36 Ответить
Там можуть вийти на те, як Бєня вкрадені гроші в "Квартал" вкладав.
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12.03.2021 22:09 Ответить
так их порошенко 3 года арестовал забрал и вернул))))
так же как и бабло фирташа и бабло бойки Суд заарештував $3 млн екстопа "ПриватБанку" Яценка та корпоративні права його цивільної дружини (оновлено) - Цензор.НЕТ 2970.

ирония в том что порохоботы только и за беню трындят. им он бельмо в глазу. а других в упор невидят.

загадаю вам загадку.

кто самый богатый олигарх
1) тот кто был на госслужбе более 20 лет ( порошенко)

2) тот кто славиться облгазами и рубил бабло на газе ( фирташ)

3) прославляемый вами беня )
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12.03.2021 23:19 Ответить
Засмотрим.
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12.03.2021 19:36 Ответить
ахахахах аж '3 ляма' это галимая показуха...в полной договорнике с Беней!
3 ляма сюда.и 3 лярда бенЕ в карман.зеленое быдло схавает Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 4809
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12.03.2021 19:37 Ответить
любимый Боженька!.
спасибо тебе за новый компьютер, и сделай пожалуйста так, что бы в 2021 году все активы, деньги, имущество, ценные бумаги Каломойского вернулись в государственный бюджет Украины, а сам Каломойский с его бандой сели в американскую тюрьму на три пожизненных срока, и что бы моя соседка-бабуля под 70 лет, получала пенсию 7 000 грн..
Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 253
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12.03.2021 19:39 Ответить
ё№нулся что-ли?
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12.03.2021 21:05 Ответить
что тебя смущает, три пожизненных срока для Каломойского с его бандой, в американской тюрьме?..
или мало?
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12.03.2021 21:10 Ответить
какие смешные санкции, нада их умножить на 1000 так что бы на калькуляторе цифр не хватило, вот тогда даааа, а сейчас не, маловато, маловато будет.
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12.03.2021 19:49 Ответить
А что с гудком и его замками в европах? Загадил екологию в крупных городах и сваливает со своим выводком.
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12.03.2021 19:52 Ответить
3 млн это для нас много...а для таких полубохов...одна не новая тачка ...мизер...
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12.03.2021 19:57 Ответить
Надумались...Він вже всі актитиви переписав.
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12.03.2021 20:04 Ответить
До 2017 года было украдено 5,5 млрд $ из Привата!
- у кого именно украли эти деньги?
- кто мог положить 5,5 млрд $ в Приват?
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12.03.2021 20:24 Ответить
Яценко, срочно ! Срочно звонить Микитасю и уточнить сумму заноса за "выход". На данный момент это - самый надежный "адвокат".
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12.03.2021 20:27 Ответить
Хорошо же вас, зелень, вжарили!
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12.03.2021 20:35 Ответить
А Дубілета, який 20 років був головою правління Приватбанку і який є спільником Бєні, проти нього не достатньо доказів?
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12.03.2021 20:53 Ответить
 
 