Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено). ДОКУМЕНТ

Евгения Кривенко живет с Владимиром Яценко гражданским браком. Ранее СМИ сообщали, что экс-топ "Привата" переписал на нее корпоративные права - свои доли в нескольких компаниях.

Решение вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Его копия которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Так, суд арестовал депозитный счет, на котором лежат принадлежащие Яценко $3 млн, а также корпоративные права его гражданской жены Кривенко в 3 компаниях общей суммой 411 280 грн.

Таким образом Апелляция ВАКС частично удовлетворила ходатайство САП.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо" писал о том, что бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.

Также на Цензор.НЕТ: Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.



