Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено). ДОКУМЕНТ
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Евгения Кривенко живет с Владимиром Яценко гражданским браком. Ранее СМИ сообщали, что экс-топ "Привата" переписал на нее корпоративные права - свои доли в нескольких компаниях.
Решение вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Его копия которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
Так, суд арестовал депозитный счет, на котором лежат принадлежащие Яценко $3 млн, а также корпоративные права его гражданской жены Кривенко в 3 компаниях общей суммой 411 280 грн.
Таким образом Апелляция ВАКС частично удовлетворила ходатайство САП.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо" писал о том, что бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.
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Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.
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так же как и бабло фирташа и бабло бойки .
ирония в том что порохоботы только и за беню трындят. им он бельмо в глазу. а других в упор невидят.
загадаю вам загадку.
кто самый богатый олигарх
1) тот кто был на госслужбе более 20 лет ( порошенко)
2) тот кто славиться облгазами и рубил бабло на газе ( фирташ)
3) прославляемый вами беня )
3 ляма сюда.и 3 лярда бенЕ в карман.зеленое быдло схавает
спасибо тебе за новый компьютер, и сделай пожалуйста так, что бы в 2021 году все активы, деньги, имущество, ценные бумаги Каломойского вернулись в государственный бюджет Украины, а сам Каломойский с его бандой сели в американскую тюрьму на три пожизненных срока, и что бы моя соседка-бабуля под 70 лет, получала пенсию 7 000 грн..
или мало?
- у кого именно украли эти деньги?
- кто мог положить 5,5 млрд $ в Приват?