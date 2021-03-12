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Новости ОбществоЗдоровье
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здравоохранение (331) беременность (80) НСЗУ (170)

С 1 апреля тариф на роды вырастет на 2 тыс. грн, - НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

С 1 апреля тариф на роды вырастет на 2 тыс. грн, - НСЗУ

С 1 апреля стоимость родов в Украине достигнет 10 382 гривен, тариф вырастет на 2 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом сообщила руководитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Отмечается, что и за кесарево сечение, и за физиологические роды НСЗУ платит больницам одинаково.

"С 1 апреля к программе медагарнтий добавится отдельный пакет "ведение беременности". Так, бывшие поликлиники, которые стали диагностическими центрами (если там есть гинекологи и соответствующее оборудование) смогут заключать договор с НСЗУ на ведение беременности. То есть если женщина выберет медучреждение и раз в месяц будет посещать врача, то НСЗУ будет оплачивать заведению 720 грн/мес из расчета условно на 8 месяцев", - объяснила Гудзь.

Также медучреждение, которое и принимает роды, и оказывает помощь новорожденным будет получать повышающие коэффициенты по оплате услуг - 1,046. Тариф вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг, а для младенцев весом более 1,5 кг будет составлять 25 115 грн.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Ну значить ще будуть менше народжувати.В нас все дорожчає.Продукти дорожчі ніж в Польщі і вже багато в чому зрівнялися з Німеччиною.
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12.03.2021 17:54
+5
Это больницам и врачам платит НСЗУ, а не народ.
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12.03.2021 17:56
+5
андрей, тебе это не грозит)))
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12.03.2021 17:57
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Я был бы готов заплатить раз в 10 более, только бы не рожать. Если бы не согласились, то в 20 раз более. По-честному. Не представляю, как это можно добровольно делать... да ещё и платить за ЭТОТ Кошмар!!!
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12.03.2021 17:52 Ответить
Это больницам и врачам платит НСЗУ, а не народ.
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12.03.2021 17:56 Ответить
А НСЗУ кто платит?
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12.03.2021 18:23 Ответить
из бюджет Понятно, что это налоги.
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12.03.2021 18:25 Ответить
андрей, тебе это не грозит)))
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12.03.2021 17:57 Ответить
Та знаю. Но... не мог не отметить, что если бы грозило... я бы отмазался.
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12.03.2021 18:00 Ответить
Благодаря этому "кошмару" Вы появились на свет.
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12.03.2021 18:01 Ответить
Ну, есть такое, не возразить. Но... я бы таки отмазался.
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12.03.2021 18:02 Ответить
Ну значить ще будуть менше народжувати.В нас все дорожчає.Продукти дорожчі ніж в Польщі і вже багато в чому зрівнялися з Німеччиною.
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12.03.2021 17:54 Ответить
мова про те, що
держава на таку суму оплачує лікарням їхню роботу.
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12.03.2021 17:57 Ответить
Я теж так зрозумів зі статті. Але ж навіщо це нам розповіли, не зрозуміло. С 1 апреля тариф на роды вырастет на 2 тыс. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 9356
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12.03.2021 18:22 Ответить
шоб цінували і не доплачували за те, що вже оплачено
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12.03.2021 21:14 Ответить
тариф на жизнь в апреле возрастет на 2 тыс. грн., в заголовке подтекст
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12.03.2021 18:08 Ответить
Ага а виноваты в том что бабы не рожают это отсутствие семейных ценностей и педики а не то что рожать ребенка для современной семьи накладно!
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12.03.2021 18:11 Ответить
Корректно было бы сказать что финансирование на роды станет больше на 2 т)
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12.03.2021 18:11 Ответить
Хоть кто-то понял, что написано
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12.03.2021 18:24 Ответить
За час удовлетворения.... С 1 апреля тариф на роды вырастет на 2 тыс. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 3188
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12.03.2021 18:21 Ответить
сколько там плата за роды? 8-12 тыс.грн? будет 10-14 , что кому не понятно. Жизнь нам всем делают веселей.
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12.03.2021 18:53 Ответить
 
 