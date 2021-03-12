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Новости Политика Украины
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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство в отношении детей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство в отношении детей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротской конвенции)" № 1256-IX, принятый Верховной Радой 18 февраля 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента. 

Закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, домагательства в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведения мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица, а также за вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.

Согласно документу, уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

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Также законом вводится особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Лансаротская конвенция) ратифицирована Законом Украины от 10 февраля 2012 года. Ее целями является предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, борьба с этими явлениями, содействие национальному и международному сотрудничеству в указанной сфере, защита прав детей, ставших жертвами такого насилия.

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Закон вступает в силу на следующий день после ​​его опубликования.
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Топ комментарии
+5
От пілять. То як визнання водійських прав в Еміратах, яке діє ще з 2007. Конвенція вже давно ратифікована, закони прийняті, але ж як тут без Бубочки. Цікаво, коли воно з дружиною сексом займається, то так само імітує?
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12.03.2021 18:25
+3
две цитаты из текста :
1 - Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей ...
и
2. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Лансаротская конвенция) ратифицирована Законом Украины от 10 февраля 2012 года.
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12.03.2021 18:12
+3
Тухло подмахиваешь потерпевшему. это всего лишь имитация для быдла. Все это ратифицирован, принято и действует.
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12.03.2021 18:48
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Это хорошо.
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12.03.2021 18:05 Ответить
Удивлен что папередники это не сделали
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12.03.2021 18:05 Ответить
две цитаты из текста :
1 - Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей ...
и
2. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Лансаротская конвенция) ратифицирована Законом Украины от 10 февраля 2012 года.
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12.03.2021 18:12 Ответить
Ратификация какогото соглашения и уголовка две очень разные вещи.
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12.03.2021 18:44 Ответить
это одна и та же Лансаротская Конвенция от 1 июля 2010г о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (ратифицированная Украиной в 2012 году и дополненная Зе от имени Украины и в УКУ в 2021 году) т.е. папередники тоже не что-то делали
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12.03.2021 18:55 Ответить
Тухло подмахиваешь потерпевшему. это всего лишь имитация для быдла. Все это ратифицирован, принято и действует.
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12.03.2021 18:48 Ответить
И какое наказание по ратификации? Пока нет статьи ук она до лампочки. Непринятие ук как раз и было имитацией деятельности.
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12.03.2021 18:51 Ответить
Посадить в ктузку педофила по ратификации не получится. По статье ук это делается.
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12.03.2021 18:53 Ответить
Страны, ратифицировавшие Лансаротскую Конвенцию соглашаются ввести обязательную уголовную ответственность за сексуальные действия с детьми, не достигшими возраста сексуального согласия вне зависимости от контекста. Кроме того Конвенция обязывает вести обязательное уголовное наказание за вовлечение, принуждение или использование детской проституции, за производство, предоставление, распространение, приобретение, хранение, получение доступа к детской порнографии (статьи 16- 20; включая изображения ребёнка, совершающего сексуально откровенные действия и изображения половых органов ребёнка в сексуальных целях).....
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12.03.2021 19:04 Ответить
Ну вот зеленский и ввел. Остальным похоже было некогда. Ни овощу ни порошенко.
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12.03.2021 19:49 Ответить
да-да...еще в 2012 году ввел
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12.03.2021 19:52 Ответить
это что, теперь вовка шмаркля не сможет снимать детей ночью и в своей порнухе видосиках? Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство в отношении детей - Цензор.НЕТ 1027
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12.03.2021 18:53 Ответить
Лучше позже, чем никогда.
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12.03.2021 18:12 Ответить
поздно - это как?))
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Лансаротская конвенция) ратифицирована Законом Украины от 10 февраля 2012 года.

оно б еще в третий раз ратифицирова права в ОАЭ))
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12.03.2021 18:54 Ответить
Сейчас такое время что народ сам барыга еще тот.
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12.03.2021 18:16 Ответить
А з іншого боку_цікаві та розумні комментарі
в "спамі".. інших ботів мона і не читати-прикупленні.. вже декілька років в личку писав-
спапери не мають права та можливості заміняти чи підміняти модератора....
Тільки лайк чи дислайк ..
Таки ,щомусь , в бані.🤣🤣
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12.03.2021 18:34 Ответить
От пілять. То як визнання водійських прав в Еміратах, яке діє ще з 2007. Конвенція вже давно ратифікована, закони прийняті, але ж як тут без Бубочки. Цікаво, коли воно з дружиною сексом займається, то так само імітує?
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12.03.2021 18:25 Ответить
Ти бачив його праву руку яка вона в нього накачана? Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство в отношении детей - Цензор.НЕТ 8890
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12.03.2021 18:50 Ответить
А раньше ее не было?😂
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12.03.2021 18:44 Ответить
было.. уже 9 лет как все принято и подписано))
но нужно же зебилам создавать иллюзию важности клоуна.. вот и подПиськивает вовка, не покладая обеих рук Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство в отношении детей - Цензор.НЕТ 3576
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12.03.2021 18:56 Ответить
Я так зрозумів, що мусора тепер під поводом перевірки на алкоголь будуть зупиняти водіїв без причини? Я знав,що зелена пліснява таки підсунить якусь підлянку.
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12.03.2021 19:05 Ответить
Ну все....теперь до бабочки никто домагатся не сможет.Разве что Ляшко за попку схватит,да и тот неприкосновенный.
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12.03.2021 19:10 Ответить
а шо толку от этих писулек подписулек, нужен комплекс мер, информационная пропаганда защиты детей, разъяснительные беседы в школах, закупка социальной рекламы в тех же ютубе, тиктоке и т.д, уведомление и напоминание родителям что бы следили за детьми и проводили беседы и т.д., это установка веб-камер в общественных местах, школах, садах, остановках и т.д,это куча всего, это огромная работа и деньги, а эти указы приказы ими можно жопу подтереть, маньяки и извращенцы что на сайте верховной раде сидят и читают ваши указы? это как правило бывшие зеки или селюки, которые что такое интернет даже не знают.
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12.03.2021 19:14 Ответить
А до цього в Україні можна було сексуально домогатись дітей?
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12.03.2021 19:28 Ответить
Я шо то пропустил?
У нас шо... не было уголовки за педофелию?
Или бубочка не знал что он был!
Не понимаю этого пафоса из за внесения простого уточнения в уже давно работающий закон.
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12.03.2021 19:30 Ответить
 
 