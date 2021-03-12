Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство в отношении детей
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротской конвенции)" № 1256-IX, принятый Верховной Радой 18 февраля 2021.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, домагательства в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведения мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица, а также за вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.
Согласно документу, уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.
Также законом вводится особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Лансаротская конвенция) ратифицирована Законом Украины от 10 февраля 2012 года. Ее целями является предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, борьба с этими явлениями, содействие национальному и международному сотрудничеству в указанной сфере, защита прав детей, ставших жертвами такого насилия.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
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1 - Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей ...
и
2. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Лансаротская конвенция) ратифицирована Законом Украины от 10 февраля 2012 года.
порнухевидосиках?
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Лансаротская конвенция) ратифицирована Законом Украины от 10 февраля 2012 года.
оно б еще в третий раз ратифицирова права в ОАЭ))
в "спамі".. інших ботів мона і не читати-прикупленні.. вже декілька років в личку писав-
спапери не мають права та можливості заміняти чи підміняти модератора....
Тільки лайк чи дислайк ..
Таки ,щомусь , в бані.🤣🤣
но нужно же зебилам создавать иллюзию важности клоуна.. вот и подПиськивает вовка, не покладая обеих рук
У нас шо... не было уголовки за педофелию?
Или бубочка не знал что он был!
Не понимаю этого пафоса из за внесения простого уточнения в уже давно работающий закон.