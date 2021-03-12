Cпецкомиссия ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов следит за ходом судебного разбирательства по делу бывшего дилера Scania

В рамках расследования по факту жалобы от компании Scania, представители Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов посетили офис "Скания Украина", а также сервисный центр рядом с селом Калиновка (Киевская область).

Об этом в социальных сетях сообщила глава комиссии, народный депутат Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты изучили как работают сервисные центры, на каких условиях шведская компания сотрудничает с дилерами и партнерами. Члены комиссии отметили, что на предприятии соблюдаются все права сотрудников, есть соцпакет для работников, четкий регламент для каждой процедуры, – центр построен по стандартам шведской компании. Таких же стандартов работы компания требует от официальных партнеров. Отдельно депутаты коснулись вопросов бизнес-модели, по которой в Украине открывались первые сервисные станции: большинству своих официальных дилеров "Скания" предоставляла возвратную финансовую помощь, или же беспроцентные товарные кредиты для закупки оборудования.

"Для нас каждый инвестор – это работодатель, который создает рабочие места, оплачивает налоги в местные и нацбюджеты. Нам важно защищать всех инвесторов: и отечественных, и зарубежных, – отметила Галина Янченко. – Мы получили жалобу от компании Скания и обратили внимание, что имело место специфическое рассмотрение дела в суде. Парламентская спецкомиссия не вмешивается в судебный процесс, но, по нашему мнению,там было несколько вопиющих моментов в рассмотрении дела. Это и российское гражданство судьи, и тот факт, что очень много документов не было принято к рассмотрению, и в целом, по нашему мнению, вынесено сомнительное решения. Мы наблюдаем за процессом, для нас очень важно, чтобы решение было объективным и справедливым".

Кроме того, глава комиссии отметила, что результативность спецкомиссии определяется количеством спасенных инвестпроектов. При этом за первые полгода работы таких уже оказалось на сумму 5 миллиардов гривен. Другой составляющей работы является количество и качество законодательных изменений.

Напомним, ранее суд взыскал со Scania 123 млн грн в пользу дилера, с которым еще в 2012 году было прекращено сотрудничество. Причиной расторжения договора послужило использование экс-дилером неоригинальных деталей при ремонте автомобилей Scania, что противоречит стандартам шведского импортера. На данный момент подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции, суд три раза переносил рассмотрение, ожидаемая дата заседания – 19 марта.