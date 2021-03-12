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СБУ (18718) государственная измена (951)

СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации "харьковских соглашений" в 2010 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщили агентству в пресс-центре СБУ, следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержавших "харьковские соглашения" депутатов нельзя привлечь к ответственности, - экс-глава КСУ Шевчук

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.
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Топ комментарии
+26
кучу всего расследуют или что-то начинают, а на выхлопе пустота всегда!
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12.03.2021 18:28
+23
Харківські угоди прямий наслідок газової угоди, підписаної Тимошенко. Автор газової угоди Портнов. Цікаво, і що ж СБУ нарозслідує?
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12.03.2021 18:30
+22
т.е отвлечь от "вагнеровцев" , татаровых и микитасей ....
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12.03.2021 18:30
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Страница 2 из 2
Вопрос о моем возрасте неуместно и не имеет никакого значения для правосудия !
Определенные виды преступлений - НЕ ИМЕЮТ СРОКОВ ДАВНОСТИ ! и ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССЛЕДОВАНЫ И ДОВЕДЕНЫ ДО КОНЦА - не зависимо от того "хватит ли тюрем", "не буде кому розслідувати справи" и т.д. !!!
Наказание за преступление должно быть неминуемым !!!


"Бо усі слідчі будуть зайняті колупанням в гіпотезах та припущеннях мотивів десятирічної чи двадцятирічної давнини." - это не гипотезы ! Давно не секрет КАК решают вопросы "как проголосовать" - там ни сил ни времени на сбор доказательств много не потребуется ! Достаточно иметь волю и желание !
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13.03.2021 09:23 Ответить
Кількість окличних знаків у Ваших постах вказує на те, що Ви схильні до юнацького максималізму. Тому я зробив зауваження про вік. З приводу Ваших пропозицій, питання в тому, хто має робити те, що ви пропонуєте? Скільки у нас непідкупних та високопрофесійних слідчих, прокурорів та суддів? Чи є наше законодавство несуперечливим? На мою думку відповідь така: дуже мало, а законодавство суперечливе. Тому, якщо цих людей будуть судити так, як Ви пропонуєте, то ЄСПЛ визнає їх невинуватими і присудить виплатити багато грошей. Зачищати треба теперішніх шкідників. По конституції судити тих депутатів, що проголосували тоді за Харківські угоди неможливо. По беспредєлу можна.
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13.03.2021 18:45 Ответить
Ну во первых - ЄСПЛ - никогда и нигде не признает кого то "не виноватым" ... Он лишь может рассмотреть вопрос о нарушениях в рассмотрении ...
Во вторых - вы предлагаете всех простить и ничего не делать ?
ну тогда сидите ровно и не мешайте, когда делают другие !
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14.03.2021 00:19 Ответить
Я пропоную сконцентрувати зусилля тільки на тому, що сприяє перемозі над ворогом. Усі інші питання (особливо з сумнівними перспективами) відкласти на потім і не займатися полюванням на відьом.
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14.03.2021 11:02 Ответить
"По конституції судити тих депутатів, що проголосували тоді за Харківські угоди неможливо."


Вы не понимаете о чем рассуждаете... Конституция говорит о "голосовании"... А я говорю о "предварительном сговоре !!! Вы что действительно не понимаете разницы !?
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14.03.2021 00:21 Ответить
Привлекать к уголовной ответственности их нужно за гос.измену с отягчающими "по предварительному сговору группой лиц" + если будет доказано, что в этой руппе лиц было "распределение ролей", то добавляется ЕЩЕ одно отягчающее обстоятельство - ОПГ !

И само "голосование" должно рассматриваться , как попытка преступником придать вид законности своим преступным действиям !
А ЭТО по Конституции - не освобождает их от уголовной ответственности !
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14.03.2021 00:26 Ответить
А че так вдруг лейтенанта попердолило?
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12.03.2021 20:42 Ответить
СБУ почала розслідувати факт державної зради під час підписання та ратифікації "харківських угод" у 2010 році - Цензор.НЕТ 8583

16 червня 2020 року Демченко, який був на той момент радником президента Володимира Зеленського, перейшов на роботу до РНБО. Зараз він займає посаду першого заступника секретаря РНБО Данілова, який і оголосив про розслідування факту підписання "Харківських угод".
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12.03.2021 21:51 Ответить
Это провал 😨 🙈👏👏👏👏 зеленский , как всегда усра … без памперсов
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12.03.2021 22:55 Ответить
Как сообщили агентству в пресс-центре СБУ, следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года Источник: https://censor.net/ru/n3253043

А ЧОГО ЦЕ Зе КЛОУН СТАВ ТАКИМ ПРИНЦИПОВИМ ПАТРІОТОМ ЗА
"ХАРКІВСЬКІ УГОДИ" ?
А ЦЕ ТОМУ ЩОБ ВСІ ЗАБУЛИ ЯК ВІН ЗДАВ ВБИВЦЬ ВОЯКІВ УКРАЇНИ

НА ДОНБАСІ КРЕМЛЮ, ЩОБ ВІДВЕСТИ УВАГУ ВІД "ВАГНЕРГЕЙТУ"
Як клоун тільки вляпається, так швидко і шукає чим би від своєї державної
зради відвести увагу всієї України і всього світу. ТИПУ Є ЗРАДНИКИ І
БІЛЬЩІ ЗА МЕНЕ СБУ почала розслідувати факт державної зради під час підписання та ратифікації "харківських угод" у 2010 році - Цензор.НЕТ 868
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12.03.2021 22:27 Ответить
Мал клоп 🤢🤡 , да вонюч !
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12.03.2021 22:56 Ответить
Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведевим, які слухали найнятого коміка в банних халатах...
Це було 17 травня 2010 року під Києвом - Володимир Ар'єв
https://facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4161028573959967
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12.03.2021 23:06 Ответить
Именно Порошенко является автором Закона о прекращении «Большого договора между Украиной и Россией»!
Значит так, терпеть манипуляции относительно того, поддержал ли Порошенко на словах Харьковские соглашения или нет - не стану.
Во-первых, еще раз повторюсь: Порошенко высказывался не в поддержку данного документа в 2010 году, а четко говорил, что эти соглашения дали возможность пересмотреть цену на газ, которая была для Украины несправедливой! Это раз.
Два - в том же самом интервью и в последующих, он сомневался в необходимости продолжать базирование ЧФ России на территории АРК на целых 25 лет, поддав сомнению «мирные» намерения России.
Кроме того, после 2013 года, мир вокруг нас и мир в нас самих кардинально был изменен, перевернулся, и именно Президент Порошенко после 2014 года приложил колоссальные усилия для обеспечения обороны Украины от русской агрессии и для переориентации украинской экономики на Евросоюз.

Еще раз. Никто из критиковавших сейчас его, и тысячной доли не сделал для укрепления украинской обороны от варваров и возрождения современных ВСУ, и, что не менее важно, обретения энергонезависимости от РФ, как сделал Порошенко и его команда.
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12.03.2021 23:10 Ответить
А где СБУ до этого времени было? Мне кажется парралельно нужно открывать криминальные дела на все высшее руководство СБУ начиная с 1991 года!
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12.03.2021 23:28 Ответить
кстати, что интересно, в своей книге Кучмо писало, что собирался разогнать все СБУ на сто процентов, после прихода во власть. Однако, нашел оправдание, мол, его Марчук убедил, что СБУ - совсем не КГБ)))
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13.03.2021 11:13 Ответить
СБУ почала розслідувати факт державної зради під час підписання та ратифікації "харківських угод" у 2010 році - Цензор.НЕТ 4398

( на фото первый заместитель секретаря СНБО Украины Руслана Демченко)

///
«Это на самом деле очень, ооочень смешная новость. Секретарь СНБО Алексей Данилов ищет, как же "появились" Харьковские соглашения и хочет наказать тех, кто за них голосовал в ВР. Так для господина Данилова есть простой совет: оглянитесь! ВОТ ЖЕ ОН, РЯДОМ С ВАМИ - ТОТ, КТО ПИСАЛ ЭТИ СОГЛАШЕНИЯ! Это ваш первый заместитель, непотопляемый Руслан Михайлович Демченко.
В 2010 году Демченко отвечал за российское направление в МИД в ранге заместителя министра. В конце года, благодаря особо важным заслугам, его даже повысили до «первого зама». Но кураторство над направлением РФ он сохранил и в этой должности, хотя им не ограничивался. Его, непотопляемого, не люстрировали и при Порошенко. Но еще более странным стало то, что этот бесценный кадр остался «в обойме» и после отставки Порошенко. В администрации Зеленского он так же продолжил «договариваться с россиянами», и попытался курировать «минское» направление, то есть прямые переговоры по Донбассу. Но в конце концов его оттуда подвинули, Зеленский уволил его с должности своего советника и … назначил на должность первого заместителя секретаря СНБО. То есть «тот, кто умеет договариваться с россиянами» превратился в того, кто курирует работу украинских спецслужб…
Что происходит? Я не знаю. Может, в СНБО думают по принципу «чтобы ловить бандитов, надо мыслить как бандит». Может - просто не думают.
Но пока покупаю попкорн и жду, чтобы Совбез пошел дальше и выступил за расследование голосования не только за Харьковские соглашения, но и за решения правительства отказаться от Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 году. Там наш херой также не остался в стороне". - пишет журналист Сергей Сидоренко.
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13.03.2021 08:04 Ответить
Подейкують, що СБУ відкрили провадження за фактом підписання
Берестейської Унії. Зараз готують текст підозри Папі Римському та Патріарху
Константинопольському. Король Сигізмунд IIl поки що проходить як свідок.
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13.03.2021 09:33 Ответить
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