СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации "харьковских соглашений" в 2010 году

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщили агентству в пресс-центре СБУ, следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

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По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.