В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко

Столичные медучреждения должны готовиться к стремительному росту количества госпитализаций больных коронавирусом, считает председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она отметила, что новая волна была неизбежной из-за безответственности центральной власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Это было ожидаемо, что будет новая волна коронавируса в Украине. Потому что, к сожалению, в западных районах горнолыжные курорты у нас не закрывались, высшее руководство страны показало пример, как хорошо без масок в толпе ездить, спускаться и фотографироваться в горах. Поэтому именно сейчас в этих регионах мы наблюдаем такую ​​большую волну заболеваемости коронавирусом. Закарпатская область - где больше 80, почти 90 случаев на 100 000 населения, в Черновицкой - более 90, в Ивано-Франковской - 136 случаев госпитализации на 100 000 населения ", - констатирует Марина Порошенко. Она отметила, что для устойчивости медицинской системы приемлемой является норма 60 случаев в сутки на 100 000 населения.

Председатель профильной комиссии Киевсовета отметила, что столица уже подходит к пределу.

"Сейчас мы находимся в оранжевой зоне, и у нас почти 80 случаев заболевания в сутки на 100 000 населения. Но мы наблюдаем тенденцию, когда на 10% возрастает этот показатель за неделю, и таким образом к концу марта мы уже можем тоже войти в красную зону ", - отмечает Марина Порошенко.

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Она сообщила, что в Киеве сейчас есть 5009 коек для больных COVID-19, 80% из которых оснащены кислородом.

"К сожалению, уже приближается цифра заполняемости этих коек до 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться иметь запасные койки, которые при необходимости нужно будет открыть. Надо заботиться о здоровье наших врачей и их прививать своевременно. Но мы видим, что только небольшое количество вакцины мы получили на город Киев, и на вчерашний день было привито только 650 медицинских работников", - предостерегает Марина Порошенко. Она также отметила, что только в муниципальных медицинских учреждениях работают 30 000 сотрудников.

"Работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать население. С такими темпами мы опаздываем и не успеваем ", - констатирует Порошенко.

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"Хочу сказать, что прививаться обязательно надо. Это защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее 80% населения за короткий срок привить для того, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который мы почувствуем ", - отмечает Марина Порошенко.