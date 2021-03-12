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В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко

Столичные медучреждения должны готовиться к стремительному росту количества госпитализаций больных коронавирусом, считает председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она отметила, что новая волна была неизбежной из-за безответственности центральной власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Это было ожидаемо, что будет новая волна коронавируса в Украине. Потому что, к сожалению, в западных районах горнолыжные курорты у нас не закрывались, высшее руководство страны показало пример, как хорошо без масок в толпе ездить, спускаться и фотографироваться в горах. Поэтому именно сейчас в этих регионах мы наблюдаем такую ​​большую волну заболеваемости коронавирусом. Закарпатская область - где больше 80, почти 90 случаев на 100 000 населения, в Черновицкой - более 90, в Ивано-Франковской - 136 случаев госпитализации на 100 000 населения ", - констатирует Марина Порошенко. Она отметила, что для устойчивости медицинской системы приемлемой является норма 60 случаев в сутки на 100 000 населения.

Председатель профильной комиссии Киевсовета отметила, что столица уже подходит к пределу.

"Сейчас мы находимся в оранжевой зоне, и у нас почти 80 случаев заболевания в сутки на 100 000 населения. Но мы наблюдаем тенденцию, когда на 10% возрастает этот показатель за неделю, и таким образом к концу марта мы уже можем тоже войти в красную зону ", - отмечает Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может использовать вакцину страны-агрессора, - Марина Порошенко

Она сообщила, что в Киеве сейчас есть 5009 коек для больных COVID-19, 80% из которых оснащены кислородом.

"К сожалению, уже приближается цифра заполняемости этих коек до 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться иметь запасные койки, которые при необходимости нужно будет открыть. Надо заботиться о здоровье наших врачей и их прививать своевременно. Но мы видим, что только небольшое количество вакцины мы получили на город Киев, и на вчерашний день было привито только 650 медицинских работников", - предостерегает Марина Порошенко. Она также отметила, что только в муниципальных медицинских учреждениях работают 30 000 сотрудников.

"Работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать население. С такими темпами мы опаздываем и не успеваем ", - констатирует Порошенко.

Также читайте: Марина Порошенко о борьбе с COVID-19: Столичные больницы получат дополнительное финансирование еще до конца года

"Хочу сказать, что прививаться обязательно надо. Это защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее 80% населения за короткий срок привить для того, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который мы почувствуем ", - отмечает Марина Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Вотето странний момент.
Доверить государство скомороху нет проблем, а вот доверить свое собственное здоровье вакцине которую он купил шото желающих мизер.
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12.03.2021 18:45
+8
Помовчала? Та вона наговорила на виліт з ЕС- бо чоловік називає вакцину гівном, а вона з претензіями до влади, що цим гівном мало вакцінують.
От де в людей логіка?
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12.03.2021 18:59
+5
Валерия, вы желаете смерти 73 % граждан своей страны. Вы очень увлеклись интернетом. Подумайте, что пишете. Хотя, кому я это говорю
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12.03.2021 19:46
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Вотето странний момент.
Доверить государство скомороху нет проблем, а вот доверить свое собственное здоровье вакцине которую он купил шото желающих мизер.
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12.03.2021 18:45 Ответить
Шмурдяком эитим даже зебобики не собираются колоться. Чего тут удивляться?
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12.03.2021 18:45 Ответить
В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 8800
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12.03.2021 18:52 Ответить
Взагалі то імунологи не радять вакцинуватися у розпал епідемії.
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12.03.2021 18:52 Ответить
Вже б помовчала...
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12.03.2021 18:53 Ответить
Абідна да? В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 2368
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12.03.2021 18:55 Ответить
Нє, прративна...😁
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12.03.2021 18:57 Ответить
Факцина від зєсцикуна? Підтримую!
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12.03.2021 19:01 Ответить
🤣
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12.03.2021 19:19 Ответить
Помовчала? Та вона наговорила на виліт з ЕС- бо чоловік називає вакцину гівном, а вона з претензіями до влади, що цим гівном мало вакцінують.
От де в людей логіка?
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12.03.2021 18:59 Ответить
Вже й не знаєш, шо з цього гірше - ЄС в такому вигляді чи вакцина.
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12.03.2021 19:07 Ответить
Гібрид чи мутант...😁
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12.03.2021 19:20 Ответить
І на горізонті - нікого. Добре, нехай буде сюрприз.
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12.03.2021 19:24 Ответить
Жизнь просто обожает устраивать сюрпризы. Уверен в чем-то? Получи совершенно противоположный результат! Ждешь одного? Получай другое! Выстроил четкий план действий? Забудь о нем!

😁
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12.03.2021 19:50 Ответить
Гірше за все- брехня та маніпуляції.
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12.03.2021 20:01 Ответить
«ми бачимо, що тільки невелику кількість вакцини ми отримали на місто Київ, і на вчорашній день було прищеплено тільки 650 медичних працівників ... Працює тільки половина з 12 мобільних бригад, які мають сьогодні щеплювати населення. З такими темпами ми запізнюємось і не встигаємо» - оце ми всі маємо знати. Тому що поза межами Києва - ситуйовина ще катастрофічніша.
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12.03.2021 18:56 Ответить
Яка турбота, яка турбота... Самій не смішно? Одна вже забігла, в лиху годиноньку народ кинула. Дійсно, краще мовчати, особливо вам.
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12.03.2021 18:58 Ответить
Тебе лучше молчать,зеголосилка -это вы купили дерьмо за бешаные деньги...
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12.03.2021 19:15 Ответить
А ніфіга, мій голос був - за Пороха, та те, шо зараз діється - ні в які ворота. Ще можу зрозуміти, шо він заручник ситуації, так мовчали би разом з жінкою в такому разі.
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12.03.2021 19:18 Ответить
А шо он может сделать теперь еще....ИВЛ с масками возил ,то что вакцина дерьмо предупредил -больше не в его полномочиях
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12.03.2021 19:23 Ответить
Дружині про це дерьмо забув сказати, ага.
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12.03.2021 19:25 Ответить
Не бреши. Ти еліта електорату Зеленського. Штірліц ти наш.
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12.03.2021 19:42 Ответить
В мене і свідок тут є - Бакс.
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12.03.2021 19:46 Ответить
О, Баксові я не повірю якщо навіть він скаже що земля обертається навколо сонця.
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12.03.2021 19:49 Ответить
І Танька - теж, та й ти, може, тобі Уляну нагадати?
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12.03.2021 19:56 Ответить
І Євгенич підтягнувсь, я якось з ними не дружу.
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12.03.2021 20:10 Ответить
Цей вірус добряче зараз всіх на чисту воду виводить, несподіванно так, аж тошно.
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12.03.2021 19:02 Ответить
Надеюсь зесрань от него и передохнет)
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12.03.2021 19:16 Ответить
Ой, яка кровожерлива - жах.
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12.03.2021 19:19 Ответить
Що, батхерт у зебілів?
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12.03.2021 19:41 Ответить
Валерия, вы желаете смерти 73 % граждан своей страны. Вы очень увлеклись интернетом. Подумайте, что пишете. Хотя, кому я это говорю
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12.03.2021 19:46 Ответить
Танюша, за Зеленського проголосувало 73% від проголосувавших. А їх було 61% від населення.
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12.03.2021 19:51 Ответить
Это меняет как-то суть вопроса?
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12.03.2021 19:52 Ответить
Дуже. Знаєш, а ти цілком відповідаєш менталітету свого народу.
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12.03.2021 19:54 Ответить
Там нема чим думати.
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12.03.2021 20:03 Ответить
Крещатик, Веди себе культурно.
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12.03.2021 20:13 Ответить
Крещатик -Саша, вы уже забыли своих спільників , амнезия во всем )
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12.03.2021 21:58 Ответить
На жаль, над серіалом ;Слуґа народа; працювали кращі психологи Кремля. Україна втрачає своїх бійців.
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12.03.2021 22:26 Ответить
це вони забули мої слова- що мене цікавить виключно Україна, а не прізвище політика.
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13.03.2021 18:16 Ответить
Так то ти?
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12.03.2021 20:17 Ответить
А це важливо?
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12.03.2021 21:03 Ответить
Ну, я тебе пам'ятаю, а взвгалі к незнайомим незнайомцям якось так, з осторогою.
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12.03.2021 21:04 Ответить
Відносся, як вважаєш за потрібне- це не впливає на мої переконання.
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12.03.2021 21:18 Ответить
стратеги работают...
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12.03.2021 19:35 Ответить
Сам не знаю що робити. Вакцинуватися індійським шмурдяком? Є ще медики на форумі?
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12.03.2021 19:40 Ответить
Спектр ваших знаний впечатляет, от теологии до вакцинации. Всепропало продакшн работает без устали. Только вот чего добиваетесь , непонятно
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12.03.2021 19:44 Ответить
Відродження України.
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12.03.2021 19:53 Ответить
Так вы ж срываете вакцинацию, какое там відродження?
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12.03.2021 19:55 Ответить
Я вимагаю нормальну вакцину. До речі, розкажи, як у Зеленського індійський шмурдяк виявився вдвічі дорожчим за справжню вакцину?
В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 5886
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12.03.2021 19:59 Ответить
Это и есть нормальная вакцина. А про цену вы осведомлены откуда, прям ввс диванное
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12.03.2021 20:01 Ответить
Кому Голобородько президент - тому і Охлобистін лікар.
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12.03.2021 20:11 Ответить
Шо особисто тобі дасть ця вакцинація?
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12.03.2021 20:05 Ответить
Я хочу вернуть себе свою прошлую жизнь. Все просто. Мне действуют на нервы локдауны, качели с бизнесом, такого не ожидала даже в своих самых пессимистичных прогнозах. Всю жизнь пыталась дистанцироваться максимально от государства, чтобы потом не ждать пенсию или денег от детей, когда вырастут . Нужна защита. Но каждый сам принимает решение , конечно. Я жду вакцину, записалась на неё в дия, но появится раньше, буду прививаться за деньги. Модерна или ковишилд, что будет. Если честно, пфайзер, не хочу. Не уверена, что у нас смогуттобеспечить необходимые этой вакцине минусы
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12.03.2021 21:14 Ответить
Так цього не буде. А за наслідки відповідатимеш сама. Все просто і вже майже всім зрозуміло.
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12.03.2021 22:00 Ответить
Напустил туману, конспирология -наше все.
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12.03.2021 22:01 Ответить
Ніякої конспірології, цифрові паспорти цьому - доказ.
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12.03.2021 22:03 Ответить
Понятно, это совсем другое дело! Свидетели чипов и всемирного заговора коварных омериканцевв, дрожащие от вида чёрной кошки и числа 13, но при этом жрете наши пасочки и крашенки на Великдень, как это все сочетается с тем, что вы общаетесь через комп во всемирной паутине? Не боитесь , что вас посчитают и отцифруют?
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12.03.2021 22:09 Ответить
Хто з вас - про здоров'я оточуючих і своє - хоч слово? В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 8085 Танька, ну ти стабільна завжди, в тобі важко помилитись.
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12.03.2021 22:16 Ответить
Меркавочка, а тут вона права.
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13.03.2021 13:29 Ответить
Мля, Танюха, я тобі лайк поставлю. Круто!
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13.03.2021 13:29 Ответить
Все правильно, Марина, но забыла ещё сказать, что ваш муж дискредитирует вакцинацию, называя ее г.
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12.03.2021 19:42 Ответить
Не вакцинацію- а індійський шмурдяк.
В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 236В муниципальных медучреждениях Киева работают 30 тыс. человек, прививки получили только 650, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 5648
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12.03.2021 19:44 Ответить
Ковишилд признают в Британии и Канаде, Далай Лама и многие известные люди привились ковишилд, но шо вам тот зебильный буддист, вы лучше разбираетесь
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12.03.2021 19:48 Ответить
Щось про далай-ламу я чув лише від зебілів. І Московські психологи сплутали українців з бурятами. У нас буддисти хіба що на окупованій частині Донбасу.
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12.03.2021 19:52 Ответить
Буддисты ещё и медицину изучают, представляете?
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12.03.2021 19:54 Ответить
Я не єврей і не бурят. Так що мені до лампочки.
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12.03.2021 19:57 Ответить
Ну буряты понятно, евреи чем вам не угодили ?
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12.03.2021 20:00 Ответить
Богообраний народ, ти що!
Я Зеленського не переварюю.
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12.03.2021 20:02 Ответить
Вас никто и не просит его любить. Это было бы, по меньшей мере, странно. Но зачем лгать на президента своей страны?
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12.03.2021 20:06 Ответить
А хто на нього бреше? Все свята правда.
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12.03.2021 20:09 Ответить
Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV 6 марта сделал прививку против коронавируса вакциной CoviShield, которую используют сейчас и в Украине.

Об этом сообщили его пресс-службе.
Вакцинация состоялась в больнице в городке Дхарамшала на севере Индии. После укола Далай-лама призвал людей проявить смелость и вакцинироваться.
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12.03.2021 19:58 Ответить
;...Как известно, Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведён на престол. Отметим, что пресс-служба не сообщает, какой именно вакциной привился духовный лидер....;
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12.03.2021 19:56 Ответить
Сегодня по блумбергу Байдена слушал, тот заявил, что к лету всех граждан США провакцинируют, чтобы страна могла насладится днем независимости. А зебилы даже вакцины нормальной не могут купить - отмороженные идиоты, которые ни начто не способны.
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12.03.2021 20:00 Ответить
Ну якщо слухав уважно, то мав почути що поки все 300млн. американців не вакцінуються, годі іншим державам чекати на Pfizer в достатній кількості.
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14.03.2021 11:48 Ответить
А британия, евросоюз чем вакцинируются? Спутником или китайско-индийским фуфломицином, которые парят нам зебилы. Просто нужно было ехать летом к файзеру и договариваться про вакцину, а не снимать тупорылые видосики про вэлике крадивництво.
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14.03.2021 12:28 Ответить
Домовлятися? Ви знаєте чому у Євросоюзі (про Україну взагалі мовчу) не вистачає Pfizer
а наприклад у Еміратів, саудитів його вдосталь? Бо це тупо величезний бізнес!
Pfizer досі не виконав умови по строках поставки до ЄС. Чому?
Бо наприклад, літом прийшли арабські шейхи і сказали : вакцина коштує 16 Євро?
Ок ми вам даємо 32 Євро - і щоб перші 10 млн. доз були у нас.

Ви такі варіанти не розглядаєте?
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14.03.2021 15:18 Ответить
Лохов на дозы разводят
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12.03.2021 20:13 Ответить
Тіки не треба про Поросенка, бо маєш вигляд сєпарського дамбасянина. Якшо не з них.
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12.03.2021 21:01 Ответить
А не кажется ли это .... , что виновата Киевская власть и твоё рыло в пуху "председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко"!!
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12.03.2021 21:54 Ответить
А эта жена мародера куда лезет,кто она такая?
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13.03.2021 00:11 Ответить
Отстаньте от медиков, они все уже переболели... И имеют антитела соответственно.
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13.03.2021 09:18 Ответить
 
 