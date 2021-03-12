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С начала суток наемники РФ 11 раз обстреляли украинские позиции используя минометы, гранатометы и крунпокалиберные пулеметы, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток наемники РФ 11 раз обстреляли украинские позиции используя минометы, гранатометы и крунпокалиберные пулеметы, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В пригороде населенных пунктов Катериновка и Пивденное, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовки, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов, а у поселков Тарамчук и Пески - еще и из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Гнутово, наемники РФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. На этом же направлении было замечено инженерное оборудование позиций войск противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела вблизи Новозвановки. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", - штаб ОС

На действия российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Автор: Володимир Янченко
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Це мабуть "тиша"...........
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12.03.2021 19:06 Ответить
так...вогняне зе/перемир"я триває...
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12.03.2021 19:08 Ответить
пока не используют Грады-считается перемирием и тишиной.
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12.03.2021 19:16 Ответить
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо та 5-му телеканалі. Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 19:20
Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема новий "мирний план Банкової" щодо Донбасу та чи допоможе він Україні повернути окуповані території.
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12.03.2021 19:17 Ответить
Набоїв, для "зеленого режиму тиші", у кацапів придостатньо.
Чи є набої у української армії, для адекватної відповіді, про яку постійно гундосить пліснява?
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12.03.2021 19:20 Ответить
 
 