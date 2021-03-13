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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Германия (6049) Крым (26022) МИД (6655)

Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ Аннен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ Аннен

Германия видит только один путь урегулирования ситуации по Крыму - возвращение полуострова Украине.

Об этом заявил государственный секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен во время виртуального заседания высокого уровня по формуле "Арріа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.

"Мы не можем признать незаконную аннексию Россией Крыма. Решение для России должно быть четким - освободить Крым, прекратить нарушение прав человека и вернуть Крым Украине. Крым был и остается украинским", - заявил Аннен.

Представитель МИД ФРГ отметил, что оккупация Крыма остается "не менее вопиющим, шокирующим нарушением Хартии ООН и международного права", как и 7 лет тому назад. Изменение статуса территории с помощью силы стало беспрецедентным актом в Европе со времен окончания Второй мировой войны, подчеркнул Аннен, назвав организованный Россией "позорный референдум" "насмешкой над демократическими стандартами".

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Немецкий дипломат также обратил внимание на то, что Россия продолжает блокировать доступ на территорию полуострова для независимых международных мониторинговых структур, представителей ООН, ОБСЕ, Совета Европы, неправительственных организаций, журналистов, правозащитников и т. п. Он призвал Россию предоставить такой доступ, выполнить решение Европейского суда по правам человека от 14 января 2021 года и действовать в полном соответствии с международным правом и международными стандартами в области прав человека, а также освободить всех незаконно задержанных граждан, включая свыше 100 крымских татар.

Также читайте: Оккупанты в Крыму готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала: среди ответчиков Чубаров и Сенченко

Представитель Германии выразил беспокойство милитаризацией Крыма и призвал РФ в соответствии с международными обязательствами обеспечить свободу навигации в Азовском море.

При этом, по словам госсекретаря МИД ФРГ, всем понятно, что Донбасс был следующей целью для нападения на Украину и что Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования на Донбассе несут ответственность за смерти и страшные страдания украинцев.

Читайте также: Военное присутствие РФ в Крыму за семь лет удвоилось - Кулеба
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Топ комментарии
+9
и репарации 100 лет!..
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12.03.2021 19:32
+7
Лицемеры фуевы!
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12.03.2021 19:36
+7
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 677 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8321заносите все равно Байден вынесет вперед ногами... Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8321Ангела АСТАНАВИТЕСЬ
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12.03.2021 19:36
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и репарации 100 лет!..
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12.03.2021 19:32 Ответить
Danke schon, Parteigenossen in "banderische nazicmus" !!! Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 6889

отдельный привет Навальному:
бутерброт это немецкое слово - хлеб с маслом.
а уж немцы знают как с бутербродами обращаться и кому они принадлежат Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 8482
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12.03.2021 20:08 Ответить
Для этого надо сначало запустить СП-2, а потом как только так сразу...
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12.03.2021 20:15 Ответить
Им бы подбросить десяток Осетий Абхазий...мож через год и окочурился бы сраный рюсский мир Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 1874
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12.03.2021 19:32 Ответить
рюський мир и так кочурится.
ибо он нищий материально и духовно, тоталитарный и агрессивный

только последний кретин прельстится на такие "прелести" Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 6873
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12.03.2021 20:51 Ответить
Германия ЖИВА,а сССР подох смертью храбрых от выстрела Финского Снайпера Симо Хайяха... Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 6417 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 6417
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12.03.2021 19:33 Ответить
Перед тем как подох СССР, я с родителями успели перебраться в Германию
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12.03.2021 19:48 Ответить
Сейчас многие возвращаются... смотрите не упустите момент и в этот раз
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12.03.2021 20:16 Ответить
Нет уж, побывал один раз за 30 лет в гостях, больше не хочется )
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12.03.2021 20:20 Ответить
Ты тоже собираешься возвращаться из США?😂🌷
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12.03.2021 20:21 Ответить
Слышим восьмой год, может лучше сев. поток 2 прикрыть полностью.
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12.03.2021 19:34 Ответить
пусть строят, можно со всей европы будет пускать по нему радиоактивные отходы в Россию, или просто канализацию, вариантов много...
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12.03.2021 20:46 Ответить
МИД ФРГ ? Точно? Не помилились? Щось з'їли, мабуть. А як же газові труби, що стирчать у вас там з кожної .опи?
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12.03.2021 19:34 Ответить
представитель социал демократов, 16% голосов на выборах

несущественно
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12.03.2021 19:39 Ответить
Трубы это экономика, а Крым политика
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12.03.2021 19:49 Ответить
твоя экономика предпологает финансирование путина на войну в соседних государствах и не только. Так можно и независимость потерять
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12.03.2021 20:49 Ответить
Грета, а покупать электричество и вообще многих других товаров из России независимости не мешает? Не бросайся камнями если живешь в стеклянном доме.
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12.03.2021 21:55 Ответить
однією рукою трубу з газом тягнуть а другою грізно пальчиком погрожують..лицемірство
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12.03.2021 19:35 Ответить
да пока они призывают, кот Васька слушает да ест, и в результате из крыма поуезжают последние проукраински настроенные граждане, останутся только понаехавшие после оккупации отбросы из всякой рязани, тулы и прочей сызрани.
И проблема из тяжелорешаемой перейдет в нерешаемое состояние. Как Карелия, которую финны уже не хотят
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12.03.2021 19:35 Ответить
Все течет все меняется... когда-то в Крыму и греки жили...
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12.03.2021 20:18 Ответить
Лицемеры фуевы!
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12.03.2021 19:36 Ответить
Фуи лицемеркельные!
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12.03.2021 19:39 Ответить
со Срашкой в 10 раз больше торгуют - Ты как бы на их месте делал?
я понял, ты святее Мать Терезы, х.з. что это за ссущество, но вроде была примерным рабом Яхве - и ты бы разорвал все с Рашкой и поддержал Украину а потом тя бы прокинули на выборах и засудили.
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12.03.2021 20:14 Ответить
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 677 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8321заносите все равно Байден вынесет вперед ногами... Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8321Ангела АСТАНАВИТЕСЬ
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12.03.2021 19:36 Ответить
Спочатку потрібно дати пацакам викластись по повній програмі, а потім вдути.
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12.03.2021 19:47 Ответить
Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 9067
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12.03.2021 20:10 Ответить
Для пуйла повернення Криму Україні рівнозначно самогубству. Так само і для його наступника. Лише розвал Раші може припинити цю постійну напругу на Планеті.
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12.03.2021 19:36 Ответить
Нічого.
Коли нічого не було жерти в 1991 році, плєбсу було пофіг на розпад імперії...
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12.03.2021 19:40 Ответить
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 7040 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 1463да гранаты у него не той системы
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12.03.2021 19:39 Ответить
Нафтогаз Кобалєва корумпований так, що далі нема куди
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12.03.2021 20:51 Ответить
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 5662 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 5382чуваки вы куда? в Китай! а Берлин?там Гитлерцы живуть
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12.03.2021 19:41 Ответить
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 6012 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8417
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12.03.2021 19:43 Ответить
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 284 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8142
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12.03.2021 19:44 Ответить
тсссс, Меркель услышит
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12.03.2021 19:45 Ответить
Меркель через пол года уже не будет
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12.03.2021 20:02 Ответить
Пока сопливые толерасты будут переживать и обеспокаиваться, ******** под шумок захватит и их пару областей или устроит там "гражданскую войну" Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 4629
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12.03.2021 19:45 Ответить
Германия приняла в 90тых годах 2,5 миллиона так называемых русских немцев из стран бывшего СССР (всего 4 миллиона из стран бывшего Варшавского договора), но они не собираются ворачиваться на "вторую родину".
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12.03.2021 19:54 Ответить
ВСУ, ОУН, УПА ПС, будут входить в пустой Крым и не факт, что при этом Скотоматушка будет присутствовать в той реальности, в сегодняшнем виде.
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12.03.2021 19:45 Ответить
ОУН/УПА? Что за бред...
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12.03.2021 19:57 Ответить
Что не понятного? А впереди keyfo на тачанке, за ним бронекопытная артиллерия... Ух зададут оккупантам жару, если они конечно будут в нынешнем состоянии)))
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12.03.2021 20:02 Ответить
))))
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12.03.2021 20:07 Ответить
Одного Петра Болбочана буде достатньо він одним полком Крим звільняв.
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12.03.2021 20:10 Ответить
Ігор Гладун Звiльнив?
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12.03.2021 20:37 Ответить
keyfo спам, это информация рекламного характера, ты зачем жмешь эту кнопочку? Спама там нет, и хоть ты написал откровенную чушь, я "спам", не давил.
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12.03.2021 20:11 Ответить
я так расстроился, что прям кушать не магу.
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12.03.2021 21:02 Ответить
keyfo Великий Пост с 15-го Марта. Пока кушай, Масленница)))
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12.03.2021 22:11 Ответить
В ответ Раша заявит, что кому должна, то прощает. А призвать вернуть Кёнингсберг не желаете? Это ж исконно немецкий город.
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12.03.2021 19:58 Ответить
Только не говори этого в Польше. Там он (Кенинсберг), Кролевец.
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12.03.2021 22:13 Ответить
Гаразд, буду називати Калінінград, щоб з лишньою літерою не "проколотися".
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13.03.2021 08:23 Ответить
Должна, но не хочет... Придётся ждать, пока придётся.
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12.03.2021 19:58 Ответить
Прикиньте что делается, в Крыму оккупанты схватили двоих людей, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко и увезли их в неизвестном направлении. Сегодня стало известно, что они находится в ИВС Симферополя.
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12.03.2021 22:01 Ответить
Вот и сходил за пивом....
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12.03.2021 22:14 Ответить
 
 