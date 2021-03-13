Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ Аннен

Германия видит только один путь урегулирования ситуации по Крыму - возвращение полуострова Украине.

Об этом заявил государственный секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен во время виртуального заседания высокого уровня по формуле "Арріа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.

"Мы не можем признать незаконную аннексию Россией Крыма. Решение для России должно быть четким - освободить Крым, прекратить нарушение прав человека и вернуть Крым Украине. Крым был и остается украинским", - заявил Аннен.

Представитель МИД ФРГ отметил, что оккупация Крыма остается "не менее вопиющим, шокирующим нарушением Хартии ООН и международного права", как и 7 лет тому назад. Изменение статуса территории с помощью силы стало беспрецедентным актом в Европе со времен окончания Второй мировой войны, подчеркнул Аннен, назвав организованный Россией "позорный референдум" "насмешкой над демократическими стандартами".

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Немецкий дипломат также обратил внимание на то, что Россия продолжает блокировать доступ на территорию полуострова для независимых международных мониторинговых структур, представителей ООН, ОБСЕ, Совета Европы, неправительственных организаций, журналистов, правозащитников и т. п. Он призвал Россию предоставить такой доступ, выполнить решение Европейского суда по правам человека от 14 января 2021 года и действовать в полном соответствии с международным правом и международными стандартами в области прав человека, а также освободить всех незаконно задержанных граждан, включая свыше 100 крымских татар.

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Представитель Германии выразил беспокойство милитаризацией Крыма и призвал РФ в соответствии с международными обязательствами обеспечить свободу навигации в Азовском море.

При этом, по словам госсекретаря МИД ФРГ, всем понятно, что Донбасс был следующей целью для нападения на Украину и что Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования на Донбассе несут ответственность за смерти и страшные страдания украинцев.

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